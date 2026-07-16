Galaxy Z Fold 8 đối đầu iPhone Ultra Fold: Khi công nghệ tiên phong đối đầu sức mạnh thương hiệu Samsung chuẩn bị ra mắt Galaxy Z Fold 8 với ưu thế về trọng lượng và hiệu năng, nhưng khảo sát cho thấy sức hút từ chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple vẫn là thách thức lớn.

Thị trường công nghệ toàn cầu đang chuẩn bị chứng kiến một màn đọ sức nảy lửa ở phân khúc điện thoại màn hình gập cao cấp. Samsung được cho là đang chuẩn bị chiến dịch "phủ đầu" Apple bằng cách trình làng chiếc Galaxy Z Fold 8 tại sự kiện Galaxy Unpacked sắp tới. Với lịch trình này, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc sẽ đi trước đối thủ trực tiếp là chiếc "iPhone Ultra" màn hình gập ít nhất một tháng.

Việc đi trước đồng nghĩa với cơ hội chiếm lĩnh thị trường sớm hơn, nhưng liệu lợi thế tiên phong này có giúp Samsung cầm chắc phần thắng? Câu trả lời dường như phức tạp hơn thế rất nhiều khi Apple vẫn sở hữu một thứ "vũ khí" đáng gờm: lòng trung thành của người dùng và sức mạnh thương hiệu khó lay chuyển.

Sức hút từ thương hiệu: Lợi thế tâm lý của Apple trước Samsung

Dù Samsung liên tục dẫn đầu về mặt công nghệ màn hình gập trong nhiều năm qua, Apple vẫn cho thấy sức ảnh hưởng khổng lồ dù chưa chính thức ra mắt sản phẩm nào trong phân khúc này. Một cuộc khảo sát gần đây về việc lựa chọn giữa Galaxy Z Fold 8 và iPhone Ultra màn hình gập đã phản ánh một thực tế khá thách thức đối với hãng công nghệ Hàn Quốc.

Kết quả cho thấy hơn 40% số người tham gia khảo sát thẳng thắn thừa nhận họ sẽ chỉ chọn một chiếc điện thoại gập màn hình rộng nếu nó được sản xuất bởi Apple. Con số này minh chứng cho một lượng lớn khách hàng cao cấp đang ở trạng thái chờ đợi cái gật đầu của Apple để bước vào kỷ nguyên màn hình gập. Ngay cả khi chưa có thiết bị thực tế, Apple dường như đã nắm giữ lợi thế tâm lý rất lớn trước đối thủ truyền kiếp của mình.

So sánh thông số kỹ thuật: Galaxy Z Fold 8 chiếm ưu thế về hiệu năng phần cứng

Mặc dù Apple có sức hút thương hiệu, Samsung hoàn toàn không thiếu cơ sở để tự tin. Hãng vẫn sở hữu những quân bài chiến lược có thể thuyết phục nhóm khách hàng ưu tiên hiệu năng thực tế. Khoảng 32% người dùng cho biết họ sẽ chọn Galaxy Z Fold 8 nếu thiết bị này sở hữu thông số cấu hình vượt trội hơn.

Ở khía cạnh này, Samsung đang tỏ ra lấn lướt dựa trên các thông tin rò rỉ về cấu hình của hai siêu phẩm:

Thông số dự kiến Samsung Galaxy Z Fold 8 iPhone Ultra Fold (Tin đồn) Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 (tối ưu riêng cho Galaxy) Apple A20 Pro Dung lượng RAM 16GB 12GB Trọng lượng Khoảng 201 gram Khoảng 255 gram

Việc trang bị dung lượng RAM lên tới 16GB cho thấy tham vọng của Samsung trong việc tối ưu hóa khả năng đa nhiệm và các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) trên màn hình lớn, vượt qua mức 12GB dự kiến trên đối thủ từ nhà Apple.

Trải nghiệm cầm nắm: Nỗ lực tối ưu trọng lượng của Samsung

Thiết kế vật lý là yếu tố quan trọng thứ hai ảnh hưởng đến quyết định của người dùng, với 28% ý kiến ưu tiên thiết bị mỏng và nhẹ hơn. Đây chính là nơi Galaxy Z Fold 8 được kỳ vọng sẽ tỏa sáng rực rỡ.

Theo các nguồn tin rò rỉ, trong khi iPhone Ultra của Apple bị đồn đoán là khá dày, cồng kềnh và nặng tới 255 gram, thì Samsung đã thực hiện những bước tiến lớn trong việc tối ưu trọng lượng. Galaxy Z Fold 8 dù có kiểu dáng cao hơn một chút nhưng lại sở hữu trọng lượng siêu nhẹ, chỉ khoảng 201 gram. Khi mở ra hoàn toàn, độ mỏng của Z Fold 8 cũng được dự báo là sẽ nhỉnh hơn, mang lại trải nghiệm cầm nắm và sử dụng bằng một tay thoải mái hơn đáng kể cho người dùng thường xuyên di chuyển.

Bài toán kinh tế và rào cản giá bán

Bên cạnh thiết kế và cấu hình, giá bán chắc chắn sẽ là rào cản lớn nhất quyết định sự thành bại. Apple nổi tiếng với khả năng tối ưu hóa lợi nhuận, và chiếc iPhone gập đầu tiên của hãng được dự báo sẽ có mức giá "vô tiền khoáng hậu", đắt hơn đáng kể so với dòng Galaxy Z Fold vốn đã thuộc phân khúc cao cấp.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, mức chênh lệch giá lên tới vài trăm USD có thể là yếu tố then chốt khiến người dùng cân nhắc lại. Samsung có thể tận dụng lợi thế về chuỗi cung ứng tự chủ để đưa ra mức giá cạnh tranh hơn, biến Galaxy Z Fold 8 thành một lựa chọn thực dụng và kinh tế hơn cho những người muốn trải nghiệm công nghệ màn hình gập đỉnh cao.

Cuộc đối đầu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa hai thiết bị, mà là sự va chạm giữa hai triết lý kinh doanh: Sự tiên phong, liên tục cải tiến công nghệ cốt lõi của Samsung đối đầu với sự kiên nhẫn, chờ đợi thời cơ chín muồi để tung ra sản phẩm hoàn thiện của Apple. Sự kiện Galaxy Unpacked tới đây sẽ là cơ hội để Samsung tung ra những quân bài tẩy nhằm thu hút người dùng đặt trước với nhiều ưu đãi hấp dẫn, trước khi đối thủ thực sự xuất hiện.