Galaxy Z Fold 8 Ultra lộ diện: Bước tiến về camera 200MP và pin 5,000mAh trên smartphone gập Samsung chuẩn bị làm mới dòng điện thoại gập với bộ ba Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra và Z Flip 8. Phiên bản Ultra gây chú ý nhờ hệ thống camera 200MP và thời lượng pin vượt trội.

Càng gần ngày diễn ra sự kiện Galaxy Unpacked 2026 (dự kiến vào 22/7), các thông tin chi tiết về thế hệ smartphone màn hình gập tiếp theo của Samsung càng trở nên rõ nét. Loạt ảnh quảng cáo rò rỉ mới nhất từ chuyên gia tin đồn Evan Blass đã xác nhận sự tồn tại của biến thể Ultra, đồng thời hé lộ những nâng cấp chiến lược về phần cứng nhằm giải quyết các điểm yếu cố hữu của dòng điện thoại gập.

Sự xuất hiện của Galaxy Z Fold 8 Ultra: Định nghĩa lại phân khúc cao cấp

Điểm nhấn quan trọng nhất trong đợt ra mắt năm nay là sự xuất hiện của Galaxy Z Fold 8 Ultra. Đây là lần đầu tiên Samsung áp dụng hậu tố "Ultra" cho dòng màn hình gập, ám chỉ sự hội tụ của những công nghệ mạnh mẽ nhất vốn chỉ xuất hiện trên dòng S Series.

Hình ảnh quảng cáo của Galaxy Z Fold 8 Ultra

Về khả năng nhiếp ảnh, phiên bản Ultra được trang bị cảm biến chính lên tới 200MP, hỗ trợ zoom quang học 2x. Đi kèm là camera góc siêu rộng 50MP và ống kính tele 10MP với khả năng zoom quang 3x. Hệ thống này cho thấy Samsung đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách về chất lượng camera giữa smartphone gập và các flagship truyền thống.

Đáng chú ý, thời lượng pin trên bản Ultra được cải thiện đáng kể với dung lượng 5,000mAh. Theo dữ liệu quảng cáo, thiết bị có thể phát video liên tục trong 27 giờ, một con số ấn tượng đối với một thiết bị có màn hình lớn và thân máy mỏng nhẹ.

Galaxy Z Fold 8 và Z Flip 8: Tối ưu thiết kế và hiệu năng

Song song với bản Ultra, Galaxy Z Fold 8 tiêu chuẩn cũng nhận được những tinh chỉnh quan trọng. Máy sở hữu thiết kế bản lề mới giúp thân máy rộng hơn, tạo tỉ lệ màn hình ngoài cân đối hơn cho người dùng. Về cấu hình, phiên bản này dự kiến sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite, trong khi bản Ultra có thể được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ hơn.

Hình ảnh quảng cáo của Galaxy Z Fold 8

Đối với dòng điện thoại gập vỏ sò, Galaxy Z Flip 8 tập trung vào việc hoàn thiện trải nghiệm thực tế thay vì thay đổi hoàn toàn diện mạo. Máy được nâng cấp viên pin lên 4,300mAh và bổ sung tùy chọn màu hồng mới. Hệ thống camera sau gồm cảm biến chính 50MP và camera góc siêu rộng 12MP, đảm bảo khả năng chụp ảnh sắc nét trong một thân hình nhỏ gọn.

Hình ảnh quảng cáo của Galaxy Z Flip 8

So sánh thông số kỹ thuật bộ ba Galaxy Z 2026

Dựa trên các thông tin rò rỉ, dưới đây là bảng so sánh sơ bộ thông số kỹ thuật của ba mẫu máy sắp ra mắt:

Thông số Galaxy Z Fold 8 Ultra Galaxy Z Fold 8 Galaxy Z Flip 8 Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Đang cập nhật Camera chính 200MP + 50MP + 10MP 50MP + 50MP 50MP + 12MP Dung lượng pin 5,000mAh Đang cập nhật 4,300mAh Thời lượng video 27 giờ 26 giờ Đang cập nhật Camera selfie 10MP (ngoài) / 10MP (trong) 10MP (ngoài) / 10MP (trong) 10MP

Việc phân tách dòng Fold thành hai phiên bản tiêu chuẩn và Ultra cho thấy chiến lược mới của Samsung trong việc đa dạng hóa lựa chọn cho người dùng. Trong khi Galaxy Z Fold 8 hướng đến sự cân bằng giữa tính năng và giá thành, thì bản Ultra là lời khẳng định về vị thế dẫn đầu công nghệ của hãng trong phân khúc màn hình gập.

Samsung sẽ ra mắt dòng Galaxy Z 2026 vào ngày 22/7 tới

Sự kiện Galaxy Unpacked 2026 diễn ra vào ngày 22/7 tới đây sẽ là nơi Samsung chính thức xác nhận các thông số này cùng giá bán và ngày lên kệ chính thức của bộ ba sản phẩm.