Galaxy Z Fold8 giảm giá chục triệu đồng tại đại lý Việt Nam sau khi mở bán chính thức Mẫu điện thoại gập Galaxy Z Fold8 vừa lên kệ đã ghi nhận mức giảm thực tế lên tới 10 triệu đồng cùng doanh số tăng trưởng vượt bậc so với thế hệ trước.

Dù vừa chính thức lên kệ từ ngày 8/8 sau khi ra mắt tại sự kiện Unpacked 2026 ở London, thế hệ điện thoại gập mới của Samsung đã ghi nhận mức chênh lệch giá đáng kể giữa niêm yết và thực tế. Trong đó, dòng flagship Galaxy Z Fold8 thu hút nhiều sự chú ý khi người dùng có thể tiết kiệm từ 5 đến hơn 10 triệu đồng tùy thuộc vào kênh phân phối và hình thức ưu đãi.

Mức giảm giá thực tế biến động mạnh giữa các đại lý

Mặc dù được Samsung công bố mức giá niêm yết là 47 triệu đồng, giá bán thực tế của Galaxy Z Fold8 tại hầu hết các hệ thống bán lẻ đều hạ nhiệt nhanh chóng. Tại các chuỗi đại lý lớn, thiết bị thường được giảm trực tiếp khoảng 5 triệu đồng, đưa giá về mức 42 triệu đồng. Nếu người tiêu dùng tận dụng thêm các chương trình thu cũ đổi mới hoặc ưu đãi thành viên, chi phí thực tế phải bỏ ra chỉ còn khoảng 39 triệu đồng.

Đáng chú ý, mức giá còn giảm sâu hơn tại các cửa hàng nhỏ lẻ hoặc sàn thương mại điện tử. Thông qua việc quy đổi quà tặng trực tiếp vào giá máy hoặc áp dụng voucher khuyến mãi từ nhà bán hàng, người mua có thể sở hữu Galaxy Z Fold8 với số tiền dao động từ 36 đến 37 triệu đồng. Điều này giúp thu hẹp đáng kể khoảng cách giá giữa dòng máy mới và thế hệ tiền nhiệm.

Galaxy Z Fold8

Thông số kỹ thuật và so sánh các phiên bản Galaxy Z8 Series

Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn, các mẫu máy khác trong dòng sản phẩm gập năm nay như Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy Z Flip8 cũng nhận được mức chiết khấu hấp dẫn. Dưới đây là bảng tổng hợp thông số kỹ thuật chính và mức giá giao dịch thực tế trên thị trường:

Dòng sản phẩm Giá niêm yết Giá mua thực tế Màn hình Cấu hình phần cứng Galaxy Z Fold8 47 triệu đồng 36 - 42 triệu đồng Chính 7,6 inch (4:3), Phụ 5,5 inch (10:16) Snapdragon 8 Gen 5 Elite, RAM 12GB Galaxy Z Fold8 Ultra 53 triệu đồng ~43 triệu đồng Chính 8 inch, Phụ 6,5 inch Snapdragon 8 Gen 5 Elite, RAM 12/16GB, Pin 5.000 mAh (Sạc 45W) Galaxy Z Flip8 32 triệu đồng 23 - 24 triệu đồng Gập vỏ sò, giảm nếp gấp Exynos 2600, RAM 12GB

Ở phiên bản Galaxy Z Fold8 tiêu chuẩn, điểm nâng cấp lớn nhất nằm ở việc thay đổi tỷ lệ màn hình vuông hơn với màn hình chính 7,6 inch tỷ lệ 4:3 và màn hình ngoài 5,5 inch tỷ lệ 10:16. Trong khi đó, phiên bản Ultra mang đến không gian hiển thị rộng rãi hơn hẳn cùng viên pin dung lượng 5.000 mAh (tăng 600 mAh so với bản cũ) và hỗ trợ sạc nhanh 45W.

Doanh số tăng trưởng kỷ lục tại thị trường Việt Nam và quốc tế

Nhờ mức giá thực tế cạnh tranh cùng thiết kế tỷ lệ màn hình mới, dòng Galaxy Z8 nhanh chóng đạt thành tích kinh doanh ấn tượng. Theo ghi nhận từ hệ thống CellphoneS, chỉ trong 3 ngày đầu mở bán, đơn vị này đã giao 1.100 máy, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cơ cấu doanh số tại hệ thống này, Galaxy Z Fold8 chiếm ưu thế vượt trội với 60%, tiếp theo là Z Fold8 Ultra chiếm 35% và Z Flip8 chiếm 5%.

Đại diện Samsung Việt Nam cũng xác nhận lượng đơn đặt hàng trước của thế hệ điện thoại gập mới tăng gấp 2,4 lần so với thế hệ trước. Trong 24 giờ đầu tiên mở bán, tổng lượng giao máy của bộ đôi Z Fold8 và Z Fold8 Ultra đã tăng 52% so với Galaxy Z Fold7.

Không chỉ tại Việt Nam, thị trường Hàn Quốc cũng ghi nhận kỷ lục 1,44 triệu đơn đặt hàng trước cho dòng Galaxy Z 2026. Con số này vượt qua kỷ lục 1,38 triệu máy từng được thiết lập bởi Galaxy Note10 năm 2019, đồng thời vượt xa mốc 1,04 triệu đơn của dòng Z Fold7 và Z Flip7 vào năm 2025.