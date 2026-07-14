Galaxy Z Fold8 phá bỏ giới hạn sạc không dây 15W sau nhiều năm đứng yên Samsung dự kiến nâng công suất sạc không dây của Galaxy Z Fold8 lên 20W, kết hợp cùng viên pin 4.800mAh lớn hơn để tối ưu thời gian nạp năng lượng cho người dùng.

Sau nhiều năm duy trì mức công suất sạc không dây khiêm tốn, Samsung dường như đã sẵn sàng mang đến một bước tiến mới cho dòng điện thoại gập chủ lực của mình. Những thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy Galaxy Z Fold8 sẽ nhận được nâng cấp đáng kể về khả năng nạp năng lượng, giải quyết một trong những điểm yếu cố hữu so với các đối thủ từ Trung Quốc.

Nâng cấp công suất sạc không dây lên 20W

Kể từ thế hệ Galaxy Z Fold4 cho đến mẫu Galaxy Z Fold7 mới nhất, Samsung vẫn duy trì mức công suất sạc không dây ở ngưỡng 15W. Dù con số này đủ để đáp ứng các nhu cầu cơ bản, nhưng trong bối cảnh các hãng smartphone đối thủ liên tục đẩy mạnh công nghệ sạc nhanh, người dùng Samsung đã kỳ vọng vào một sự thay đổi mạnh mẽ hơn.

Theo nguồn tin từ leaker Lazuk trên nền tảng Naver, Galaxy Z Fold8 được cho là sẽ hỗ trợ sạc không dây với công suất 20W. Mặc dù mức tăng 5W không quá lớn về mặt con số tuyệt đối, nhưng đây là lần đầu tiên Samsung thay đổi thông số này sau nhiều năm "giậm chân tại chỗ". Việc nâng cấp này giúp rút ngắn thời gian chờ đợi và tăng tính tiện dụng khi người dùng sử dụng các đế sạc không dây tương thích.

Samsung sẽ nâng cấp công suất sạc không dây của Galaxy Z Fold8

Sự kết hợp giữa sạc nhanh và dung lượng pin lớn

Bên cạnh việc tăng tốc độ sạc, Galaxy Z Fold8 còn được đồn đoán sẽ sở hữu viên pin dung lượng 4.800mAh. Đây là một bước nhảy vọt so với mức 4.400mAh đã tồn tại qua nhiều thế hệ trước đó. Việc tăng dung lượng pin đồng nghĩa với việc thiết bị cần nhiều thời gian hơn để sạc đầy nếu giữ nguyên công suất cũ.

Do đó, việc nâng cấp lên sạc không dây 20W được xem là giải pháp bù đắp cần thiết, giúp duy trì thời gian nạp pin tương đương hoặc nhanh hơn so với thế hệ tiền nhiệm dù dung lượng pin lớn hơn. Dưới đây là bảng so sánh thông số dự kiến của Galaxy Z Fold8 so với thế hệ trước:

Thông số Galaxy Z Fold7 Galaxy Z Fold8 (Dự kiến) Dung lượng pin 4.400mAh 4.800mAh Sạc không dây 15W 20W Loại màn hình Gập dạng sách Gập dạng sách

Kỳ vọng vào phiên bản Galaxy Z Fold8 Ultra

Đáng chú ý, dòng sản phẩm năm nay có thể xuất hiện thêm biến thể Galaxy Z Fold8 Ultra. Nhiều chuyên gia dự đoán phiên bản cao cấp nhất này có thể sở hữu công nghệ sạc thậm chí còn ấn tượng hơn để tạo ra sự phân cấp rõ rệt với phiên bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, các thông số chi tiết về khả năng sạc của bản Ultra vẫn đang được giữ kín.

Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra sẽ ra mắt vào ngày 22/7 tới

Việc Samsung bắt đầu chú trọng hơn vào tốc độ sạc cho thấy hãng đang lắng nghe phản hồi từ thị trường toàn cầu. Dù không chạy đua gay gắt về thông số như các nhà sản xuất Trung Quốc, nhưng những cải tiến nhỏ nhưng thiết thực này sẽ giúp Galaxy Z Fold8 duy trì vị thế dẫn đầu trong phân khúc điện thoại màn hình gập cao cấp. Theo kế hoạch dự kiến, Samsung sẽ chính thức trình làng thế hệ smartphone gập mới vào ngày 22/7 tới đây.