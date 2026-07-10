Galaxy Z Fold8 Ultra: Cuộc cách mạng nhiếp ảnh với công nghệ kế thừa từ Galaxy S26 Ultra Samsung dự kiến trang bị cảm biến 200MP và các tính năng quay phim chuyên nghiệp từ Galaxy S26 Ultra lên Z Fold8 Ultra, xóa bỏ định kiến về camera trên điện thoại gập.

Trong nhiều năm qua, dòng điện thoại gập Galaxy Z Fold của Samsung thường xuyên đối mặt với những ý kiến trái chiều về khả năng nhiếp ảnh. Dù sở hữu mức giá cao cấp, hệ thống camera của dòng máy này vẫn được đánh giá là chưa thể sánh ngang với dòng Galaxy S Ultra. Tuy nhiên, các báo cáo mới nhất cho thấy Samsung đang chuẩn bị một bước ngoặt lớn cho thế hệ Galaxy Z Fold8 Ultra sắp tới.

Chiến lược thu hẹp khoảng cách giữa dòng gập và dòng S Ultra

Theo thông tin từ giới thạo tin, Samsung đang có kế hoạch đưa nhiều công nghệ chụp ảnh cao cấp vốn chỉ dành riêng cho dòng Galaxy S26 Ultra lên mẫu điện thoại gập Galaxy Z Fold8 Ultra. Đây được xem là nỗ lực của hãng nhằm biến chiếc điện thoại gập này trở thành thiết bị toàn diện nhất, không chỉ mạnh về hiệu năng mà còn dẫn đầu về trải nghiệm hình ảnh.

Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ được trang bị các tính năng camera cao cấp của Galaxy S26 Ultra

Cụ thể, Galaxy Z Fold8 Ultra được kỳ vọng sẽ sở hữu khả năng tái tạo chi tiết vượt trội và cải thiện đáng kể chất lượng ảnh chụp trong điều kiện ánh sáng yếu. Sự nâng cấp này đến từ việc kết hợp giữa phần cứng cảm biến mới và các thuật toán xử lý hình ảnh tiên tiến nhất của Samsung.

Sức mạnh từ cảm biến 200MP và tính năng quay video chuyên nghiệp

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Galaxy Z Fold8 Ultra chính là sự xuất hiện của cảm biến chính lên tới 200MP. Bên cạnh đó, thiết bị còn được tối ưu hóa mạnh mẽ về phần mềm với các tính năng hỗ trợ nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp. Đáng chú ý là khả năng hỗ trợ bảng tra cứu màu sắc LUT (Look-Up Table) trực tiếp khi quay phim, giúp người dùng kiểm soát tông màu video ngay trong quá trình ghi hình.

Galaxy Z Fold8 Ultra là điện thoại kế nhiệm của Z Fold7

Ngoài ra, tính năng quay phim đồng thời bằng cả camera trước và sau cũng được dự báo sẽ xuất hiện, mang lại sự linh hoạt tối đa cho những người thường xuyên quay vlog. Những cải tiến này cho thấy Samsung không chỉ tập trung vào số chấm megapixel mà còn chú trọng vào trải nghiệm thực tế của người dùng chuyên nghiệp.

Sự phân hóa rõ rệt giữa phiên bản tiêu chuẩn và bản Ultra

Để tạo sự khác biệt và định vị phân khúc rõ ràng, Samsung có thể sẽ giữ nguyên cấu hình camera trên phiên bản Galaxy Z Fold8 tiêu chuẩn tương tự như thế hệ trước, trong khi dồn toàn lực nâng cấp cho bản Ultra. Dưới đây là bảng so sánh thông số camera dự kiến giữa hai phiên bản:

Thông số Galaxy Z Fold8 (Tiêu chuẩn) Galaxy Z Fold8 Ultra Camera chính 50 MP 200 MP Camera góc siêu rộng 50 MP 50 MP Camera Tele - 10 MP (Zoom quang 3x) Camera trước 10 MP + 10 MP 10 MP + 10 MP

Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh tuyệt vời cho người dùng

Nhìn chung, nếu các thông tin rò rỉ trở thành hiện thực, Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ là mẫu điện thoại gập đầu tiên của Samsung thực sự tiệm cận đẳng cấp nhiếp ảnh của dòng S Ultra. Đây sẽ là một bước đi chiến lược giúp Samsung củng cố vị thế dẫn đầu trong thị trường điện thoại màn hình gập vốn đang ngày càng cạnh tranh gay gắt.