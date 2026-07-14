Galaxy Z Fold8 Ultra lộ diện với công nghệ màn hình gập không nếp gấp đột phá Video rò rỉ cho thấy Galaxy Z Fold8 Ultra sở hữu màn hình phẳng tuyệt đối, loại bỏ hoàn toàn nếp gấp. Thiết bị dự kiến ra mắt vào tháng 7 cùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Samsung dường như đã tìm ra lời giải cho bài toán khó nhất trên điện thoại gập: nếp gấp màn hình. Một đoạn video rò rỉ mới đây về Galaxy Z Fold8 Ultra cho thấy thiết bị sở hữu màn hình phẳng hoàn toàn, đánh dấu bước ngoặt lớn trong công nghệ hiển thị của hãng sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển tấm nền dẻo.

Giải mã video rò rỉ: Màn hình phẳng tuyệt đối là có thật?

Dữ liệu từ GSMArena cho thấy một đoạn video được ghi lại từ bên trong dây chuyền sản xuất Galaxy Z Fold8 Ultra. Dù chất lượng hình ảnh không quá sắc nét, nhưng điểm đáng chú ý nhất nằm ở cách ánh sáng phản chiếu từ các đèn chiếu phía trên màn hình. Thông thường, ánh sáng sẽ bị biến dạng tại vị trí bản lề nếu có nếp gấp, nhưng trong đoạn clip này, phần màn hình hiển thị hoàn toàn liền mạch.

Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ có màn hình gập không nếp gấp

Thành quả này được cho là sự hiện thực hóa của nguyên mẫu màn hình gập từng xuất hiện tại sự kiện CES 2026. Việc Samsung Display tối ưu hóa thành công cấu trúc tấm nền không chỉ cải thiện tính thẩm mỹ mà còn giúp trải nghiệm vuốt chạm của người dùng trở nên tự nhiên hơn, loại bỏ cảm giác gợn sóng khi thao tác qua khu vực bản lề.

Nền tảng phần cứng và thời điểm ra mắt chính thức

Bên cạnh đột phá về màn hình, Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ được trang bị hệ thống phần cứng mạnh mẽ nhất. Theo các nguồn tin rò rỉ, dòng điện thoại gập mới của Samsung sẽ sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5. Tuy nhiên, phiên bản Galaxy Z Flip8 có thể sẽ sử dụng chip Exynos 2600 tại một số thị trường nhất định.

Samsung sẽ ra mắt dòng Galaxy Z 2026 vào ngày 22 tháng 7 tới

Sự kiện Galaxy Unpacked dự kiến diễn ra vào ngày 22 tháng 7 tới sẽ là nơi Samsung giới thiệu dải sản phẩm mới bao gồm Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra, Z Flip8 và Galaxy Watch Ultra 2. Giới phân tích dự đoán mức giá của thế hệ mới sẽ tăng đáng kể do chi phí sản xuất màn hình không nếp gấp và các nâng cấp phần cứng cao cấp.

Thị trường smartphone gập và áp lực từ các đối thủ

Dù đạt được bước tiến lớn, Samsung vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ như OPPO hay Huawei. Các dòng sản phẩm Find N từ lâu đã được người dùng đánh giá cao nhờ khả năng kiểm soát nếp gấp tốt. Việc ra mắt Galaxy Z Fold8 Ultra với màn hình phẳng tuyệt đối được xem là đòn phản công chiến lược của Samsung để giành lại vị thế dẫn đầu về công nghệ hiển thị.

Dưới đây là bảng so sánh thông số và mức giá tham khảo của một số mẫu điện thoại màn hình gập nổi bật trên thị trường hiện nay:

Tên sản phẩm Cấu hình RAM/ROM Giá tham khảo (VNĐ) Galaxy Z Fold7 12GB / 256GB 40.990.000 Huawei Mate X7 16GB / 512GB 42.990.000 HONOR Magic V5 16GB / 512GB 42.990.000 OPPO Find N3 16GB / 512GB 26.990.000 Galaxy Z Flip7 12GB / 256GB 22.990.000

Tuy nhiên, người dùng cũng cần lưu ý rằng việc loại bỏ nếp gấp có thể đi kèm với những thách thức về độ bền lâu dài của tấm nền. Các bài đánh giá thực tế sau khi sản phẩm lên kệ sẽ là thước đo chính xác nhất cho hiệu quả của công nghệ mới này trên Galaxy Z Fold8 Ultra.