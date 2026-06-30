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    Galaxy Z Fold8 Ultra lộ diện với màn hình 3,600 nits, vượt xa Galaxy S26 Ultra về độ sáng

    Tuệ Nhân30/06/2026 13:19

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra dự kiến sở hữu màn hình gập 3,600 nits siêu sáng, pin 5,000mAh và chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, đánh dấu bước tiến lớn về hiển thị.

    Samsung đang chuẩn bị cho một bước đột phá mới trên thị trường điện thoại gập với dòng Galaxy Z Fold8 Ultra. Theo các nguồn tin rò rỉ mới nhất, mẫu flagship này sẽ khắc phục điểm yếu cố hữu về khả năng hiển thị của dòng màn hình gập so với điện thoại dạng thanh truyền thống, đồng thời mang đến những nâng cấp mạnh mẽ về dung lượng pin và hiệu năng xử lý.

    Công nghệ màn hình 3,600 nits và nỗ lực xóa bỏ nếp gấp

    Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Galaxy Z Fold8 Ultra chính là độ sáng màn hình. Theo leaker Ice Universe, thiết bị này có thể sở hữu màn hình OLED gập với độ sáng tối đa lên tới 3,600 nits. Đây là con số ấn tượng khi so sánh với mức 2,600 nits trên phiên bản tiền nhiệm Galaxy Z Fold7 và thậm chí vượt qua cả mẫu flagship dạng thanh cao cấp nhất là Galaxy S26 Ultra.

    Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ có màn hình siêu sáng
    Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ có màn hình siêu sáng

    Việc nâng cấp độ sáng lên mức kỷ lục giúp cải thiện đáng kể khả năng hiển thị ngoài trời, đặc biệt là dưới ánh nắng gắt. Bên cạnh đó, Samsung được cho là đang áp dụng công nghệ mới để giảm thiểu tối đa nếp gấp trên màn hình. Các báo cáo cho thấy cả biến thể tiêu chuẩn và Ultra của dòng Fold8 sẽ có bề mặt hiển thị gần như phẳng hoàn toàn, giải quyết một trong những rào cản lớn nhất đối với người dùng dòng điện thoại gập.

    Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ có màn hình siêu sắc nét
    Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ có màn hình siêu sắc nét

    Cải tiến dung lượng pin và công nghệ sạc

    Không chỉ dừng lại ở hiển thị, Samsung cũng tập trung vào việc kéo dài thời lượng sử dụng. Galaxy Z Fold8 Ultra dự kiến trang bị viên pin 5,000mAh, tăng đáng kể so với mức 4,400mAh của thế hệ trước. Trong khi đó, phiên bản Galaxy Z Fold8 tiêu chuẩn cũng được nâng cấp lên dung lượng 4,800mAh.

    Để tối ưu hóa thời gian nạp năng lượng, cả hai mẫu máy đều hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 45W. Đây là sự thay đổi cần thiết để đáp ứng nhu cầu của người dùng chuyên nghiệp thường xuyên xử lý đa nhiệm trên màn hình lớn.

    Samsung sẽ ra mắt hai mẫu điện thoại gập ngang mới trong năm nay
    Samsung sẽ ra mắt hai mẫu điện thoại gập ngang mới trong năm nay

    Cấu hình phần cứng và hệ thống camera 200MP

    Về hiệu năng, Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy từ Qualcomm. Đi kèm với đó là dung lượng RAM 12GB và bộ nhớ trong khởi điểm từ 256GB, đảm bảo khả năng vận hành mượt mà cho hệ điều hành Android 17 và giao diện One UI 9 tích hợp sâu các tính năng Galaxy AI và Gemini.

    Hệ thống camera trên model Ultra cũng nhận được sự đầu tư lớn với các thông số kỹ thuật hàng đầu:

    • Camera chính: Độ phân giải 200 megapixel.
    • Camera góc siêu rộng: Độ phân giải 50 megapixel.
    • Camera tele: 10 megapixel, hỗ trợ zoom quang học 3x.
    • Camera selfie: Thiết kế kép, gồm một ống kính ở màn hình ngoài và một ống kính ẩn dưới màn hình gập bên trong.

    Dưới đây là bảng so sánh thông số dự kiến giữa Galaxy Z Fold8 Ultra và các thế hệ trước:

    Thông sốGalaxy Z Fold8 UltraGalaxy Z Fold7Galaxy S26 Ultra
    Độ sáng tối đa3,600 nits2,600 nits2,600 nits
    Dung lượng pin5,000mAh4,400mAh5,000mAh
    Camera chính200MP50MP200MP
    Vi xử lýSnapdragon 8 Elite Gen 5Snapdragon 8 Gen 4Snapdragon 8 Elite Gen 5

    Sự xuất hiện của hai mẫu điện thoại gập ngang trong cùng một năm cho thấy chiến lược phân tách phân khúc rõ ràng của Samsung, nhằm củng cố vị thế dẫn đầu trong thị trường thiết bị màn hình gập đang ngày càng cạnh tranh khốc liệt.

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          Galaxy Z Fold8 Ultra lộ diện với màn hình 3,600 nits, vượt xa Galaxy S26 Ultra về độ sáng
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