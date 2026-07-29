Galaxy Z Fold8 và Flip8: pin silicon-carbon, sạc 45W cải thiện thời lượng thế nào Số liệu được nguồn dẫn Tom's Guide cho thấy Galaxy Z Fold8 Ultra đạt 14 giờ 9 phút, còn Z Flip8 đạt 12 giờ 50 phút nhờ pin dung lượng cao hơn và sạc 45W.

Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra và Z Flip8 được nguồn dẫn Tom's Guide ghi nhận có thời lượng pin cải thiện so với thế hệ trước, trong đó Z Fold8 Ultra đạt 14 giờ 9 phút. Điểm thay đổi chính nằm ở việc Samsung áp dụng pin silicon-carbon cho Z Fold8 và Z Fold8 Ultra, đồng thời nâng công suất sạc có dây lên 45W cho cả ba mẫu.

Về mặt sử dụng, sự kết hợp giữa pin dung lượng lớn hơn, tối ưu điện năng và tốc độ sạc cao hơn giúp dòng máy gập mới giảm bớt bất lợi truyền thống: phải cân bằng giữa thời lượng hoạt động và thân máy mỏng nhẹ. Tuy nhiên, dữ liệu nguồn không nêu điều kiện thử nghiệm cụ thể, nên các con số nên được xem là cơ sở tham khảo khi đối chiếu giữa các thiết bị trong cùng bảng.

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Pin silicon-carbon giải quyết bài toán không gian trên điện thoại gập

Theo thông tin nguồn, công nghệ pin silicon-carbon được dùng trên Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra để đưa dung lượng cao hơn vào thân máy mà không làm tăng kích thước tổng thể. Đây là yếu tố đáng chú ý với điện thoại gập, bởi thiết bị phải dành không gian cho bản lề, hai phần thân máy và nhiều cụm linh kiện.

Z Fold8 dùng pin 4.800 mAh, trong khi Z Fold8 Ultra đạt 5.000 mAh. Đối với Z Flip8, dung lượng vẫn là 4.300 mAh như Z Flip7, nhưng thời lượng hoạt động trong số liệu nguồn vẫn tăng từ 12 giờ 24 phút lên 12 giờ 50 phút. Nguồn cũng đề cập Snapdragon 8 Elite Gen 5 là một phần của hướng tối ưu điện năng trên các mẫu Fold mới.

Điểm cần phân biệt là dung lượng pin không quyết định toàn bộ thời lượng sử dụng. Kết quả còn chịu ảnh hưởng từ hiệu quả của vi xử lý, phần mềm, màn hình và kịch bản đo. Vì vậy, Z Flip8 có thể cải thiện thời gian hoạt động dù dung lượng pin không đổi, trong khi Z Fold8 Ultra có lợi thế đồng thời từ pin 5.000 mAh và mức tối ưu mới.

Z Fold8 Ultra tạo khoảng cách rõ nhất với thế hệ trước

Trong ba thiết bị, Galaxy Z Fold8 Ultra có mức cải thiện mạnh nhất theo bảng số liệu: 14 giờ 9 phút, cao hơn 3 giờ 25 phút so với 10 giờ 44 phút của Galaxy Z Fold7. Nguồn tính mức tăng này là 31,8%.

Galaxy Z Fold8 đạt 12 giờ 20 phút, tăng 14,8% so với Z Fold7. Trong khi đó, Z Flip8 tăng 26 phút so với Z Flip7. Các chênh lệch cho thấy lợi ích của nâng cấp không đồng đều giữa từng kiểu thiết kế và dung lượng pin.

Thiết bị Dung lượng pin Thời lượng theo nguồn Galaxy Z Flip8 4.300 mAh 12 giờ 50 phút Galaxy Z Flip7 4.300 mAh 12 giờ 24 phút Motorola Razr Ultra 2026 5.000 mAh 16 giờ 20 phút Galaxy Z Fold8 4.800 mAh 12 giờ 20 phút Galaxy Z Fold8 Ultra 5.000 mAh 14 giờ 9 phút Galaxy Z Fold7 4.400 mAh 10 giờ 44 phút Motorola Razr Fold 6.000 mAh 14 giờ 44 phút Google Pixel 10 Fold 5.015 mAh 12 giờ 16 phút

So với các đối thủ được liệt kê, Z Fold8 Ultra chưa đạt thời lượng 16 giờ 20 phút của Motorola Razr Ultra 2026. Dù vậy, mức 14 giờ 9 phút vẫn cao hơn 12 giờ 16 phút của Google Pixel 10 Fold trong bảng. Điều này cho thấy Samsung đã thu hẹp đáng kể khoảng cách về pin ở nhóm điện thoại gập cỡ lớn, nhưng chưa dẫn đầu toàn bộ các mẫu được so sánh.

Sạc 45W thay đổi giá trị sử dụng trong ngày

Nâng cấp lên sạc 45W là phần bổ sung quan trọng bên cạnh pin lớn hơn. Galaxy Z Fold8 Ultra nạp được 49% trong 15 phút và 76% sau 30 phút, theo số liệu nguồn. Với Z Fold8, các mức tương ứng là 43% và 70%.

So với Galaxy Z Fold7, sự chênh lệch thể hiện khá rõ: mẫu cũ đạt 28% sau 15 phút và 54% sau 30 phút. Nói cách khác, sạc nhanh không trực tiếp kéo dài thời gian hoạt động, nhưng giảm thời gian cần cắm sạc khi người dùng cần bổ sung năng lượng giữa ngày.

Thiết bị Sạc trong 15 phút Sạc trong 30 phút Galaxy Z Fold8 43% 70% Galaxy Z Fold8 Ultra 49% 76% Galaxy Z Fold7 28% 54% Motorola Razr Fold 41% 73% Google Pixel 10 Fold 28% 58%

Lợi ích rõ ràng, nhưng khác biệt còn tùy mẫu máy

Điểm mạnh của thế hệ Galaxy Z mới là Samsung không chỉ tăng dung lượng trên hai mẫu Fold mà còn cải thiện tốc độ sạc toàn dòng sản phẩm. Z Fold8 Ultra nổi bật nhất cả về thời lượng lẫn tốc độ nạp lại, còn Z Flip8 cho thấy tối ưu điện năng có thể tạo khác biệt ngay cả khi giữ nguyên mức 4.300 mAh.

Tuy nhiên, nguồn không cung cấp chi tiết về độ bền pin, nhiệt độ trong quá trình sạc, công suất sạc không dây hoặc điều kiện của các bài đo thời lượng. Đây là những thông tin cần thiết để đánh giá đầy đủ hiệu quả của pin silicon-carbon và sạc 45W trong sử dụng dài hạn. Nhìn chung, các số liệu hiện có cho thấy pin và sạc là một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất trên Galaxy Z Fold8 Series và Z Flip8.