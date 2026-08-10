Galaxy Z Fold8 vượt qua bài thử nghiệm độ bền khắc nghiệt với khung máy và bản lề kiên cố Mẫu điện thoại gập Galaxy Z Fold8 thể hiện khả năng chống chịu lực bẻ cong xuất sắc cùng khả năng chống bụi bẩn ấn tượng dù cụm camera vẫn tồn tại điểm yếu nhỏ.

Mẫu điện thoại gập thế hệ mới Galaxy Z Fold8 vừa chính thức trải qua chuỗi thử nghiệm độ bền chuyên sâu từ kênh kỹ thuật JerryRigEverything. Bằng các hình thức tác động vật lý mạnh như cào xước bằng vật sắc nhọn, hơ lửa trực tiếp, phủ bụi bẩn và bẻ cong bạo lực, bài kiểm tra đã phơi bày toàn bộ ưu điểm về mặt kết cấu khung vỏ cũng như những giới hạn vật lý chưa thể khắc phục của dòng smartphone gập cao cấp này.

Khả năng chống xước của hai màn hình và phần khung vỏ

Ở thử thách đầu tiên, tấm nền màn hình phụ phía ngoài của Galaxy Z Fold8 thể hiện khả năng bảo vệ ấn tượng trước các tác động cơ học. Theo thang đo độ cứng Mohs, bề mặt kính ngoài không xuất hiện bất kỳ vết xước nào ở mức độ 5. Các vết xước nhẹ chỉ bắt đầu lộ diện từ mức độ 6 và những rãnh hằn sâu hơn chỉ hình thành khi chịu tác động ở mức độ 7. Điều này chứng minh lớp kính cường lực bên ngoài có độ hoàn thiện chắc chắn, đủ sức bảo vệ máy khỏi các vật dụng hàng ngày như chìa khóa hay tiền xu.

Bài kiểm tra cào xước với thang đo độ cứng

Trái ngược với sự cứng cáp ở mặt ngoài, màn hình gập phía trong lại bộc lộ điểm yếu đặc trưng của công nghệ tấm nền dẻo. Do sử dụng cấu trúc vật liệu linh hoạt để có thể gập mở liên tục, màn hình chính rất dễ bị tổn thương bởi các vật sắc nhọn, thậm chí cả áp lực từ móng tay khi ấn mạnh. Đây vẫn là một rào cản kỹ thuật chung của toàn bộ ngành công nghiệp smartphone màn hình gập ở thời điểm hiện tại.

Đối với phần khung viền và mặt lưng, khung kim loại Advanced Armor Aluminum bộc lộ các vết xước kim loại rõ rệt khi bị tác động bởi lưỡi dao chuyên dụng. Đáng chú ý, các vòng kim loại bảo vệ quanh cụm camera sau có dấu hiệu dễ bong tróc hoặc rời ra nếu chịu tác động lực ngang mạnh, do bộ phần này chủ yếu được cố định bằng lớp keo dán vào mặt lưng.

Bài kiểm tra cào xước với mặt lưng và cụm camera

Thử thách bẻ cong và sức chịu đựng của cơ cấu bản lề

Điểm sáng lớn nhất trong bài phân tích kỹ thuật lần này chính là độ vững chắc của hệ thống bản lề và khung gầm. Khi bị bẻ cong ngược chiều với lực tác động cực đại ở trạng thái mở phẳng hoàn toàn, Galaxy Z Fold8 vẫn giữ nguyên cấu trúc hình học ban đầu mà không xuất hiện tình trạng gãy vỡ, nứt kính hay biến dạng viền.

Màn bẻ cong điện thoại ở cả hai trạng thái gập lại và mở ra hoàn toàn cũng được thực hiện

Sự cải tiến trong cấu trúc cơ khí giúp phân bổ đều lực tác động trên toàn bộ thân máy, ngăn chặn nguy cơ tổn hại đến tấm nền OLED bên trong khi xảy ra va đập hoặc cấn biến dạng.

Thử nghiệm tác động nhiệt và mức độ kháng bụi bẩn

Khi tiến hành hơ lửa trực tiếp bằng bật lửa lên bề mặt hiển thị, cả màn hình ngoài lẫn màn hình trong của Galaxy Z Fold8 đều chịu tổn thương vĩnh viễn. Các điểm ảnh OLED bị nung nóng nhanh chóng tạo thành vết cháy đen và không thể phục hồi trạng thái ban đầu sau khi tắt nguồn nhiệt.

Thêm vào đó, bài thử nghiệm môi trường khắc nghiệt bằng cách phủ đầy đất cát và bụi bẩn lên toàn bộ bề mặt thiết bị đã chứng minh hiệu quả của chuẩn kháng nước kháng bụi IP48. Cơ cấu cơ khí bên trong bản lề vẫn vận hành êm ái, không phát ra tiếng cọ xát của hạt cát và không gặp tình trạng kẹt khớp gập.

Tổng kết đánh giá kỹ thuật độ bền

Hạng mục kiểm tra Kết quả đạt được Đánh giá kỹ thuật Màn hình phụ (ngoài) Chống xước tốt đến mức 5 Mohs Độ bền tương đương flagship kính phẳng Màn hình gập (trong) Dễ trầy xước bởi vật nhọn Hạn chế vật lý do đặc tính tấm nền dẻo Khung vỏ & Camera Trầy xước khi gọt dao; viền camera dán keo Khung kim loại chắc chắn nhưng chi tiết phụ bám dính chưa tối ưu Khả năng chịu lực bẻ Không nứt gãy hay gập ngược Cấu trúc bản lề và khung gầm hoàn thiện xuất sắc Kháng bụi & Hạt mịn Hoạt động trơn tru sau khi phủ cát bùn Hệ thống chổi chắn bụi và chuẩn IP48 phát huy tác dụng tốt

Nhìn chung, bài thử nghiệm cho thấy Galaxy Z Fold8 đã đạt được bước tiến lớn về độ bền cơ học toàn diện. Dù phần màn hình dẻo nội bộ cùng chi tiết viền bảo vệ camera vẫn cần chú ý trong quá trình sử dụng hàng ngày, sự kiên cố của khung xe và cơ chế bản lề đã khẳng định bước phát triển vượt bậc trong kỹ thuật sản xuất thiết bị gập hiện đại.