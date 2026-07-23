Galaxy Z Fold9 Ultra rò rỉ cấu hình camera 200MP cùng camera tiềm vọng 5x tương tự Galaxy S27 Ultra Samsung Galaxy Z Fold9 Ultra có thể trang bị cảm biến chính 200MP ISOCELL HP6 và camera tiềm vọng 5x 50MP tương tự flagship Galaxy S27 Ultra.

Samsung Galaxy Z Fold9 Ultra được cho là sẽ thừa hưởng hệ thống camera từ mẫu flagship Galaxy S27 Ultra. Rò rỉ mới nhất từ cộng đồng công nghệ Hàn Quốc meeco.kr cho thấy thiết bị gập cao cấp này có thể trang bị cảm biến chính 200MP ISOCELL HP6 cùng camera tele tiềm vọng 50MP hỗ trợ zoom quang học 5x.

Galaxy Z Fold8 Ultra với các tùy chọn màu sắc

Nâng cấp mạnh mẽ về độ phân giải và ống kính tele

Theo tài khoản Vampire King trên diễn đàn meeco.kr, Galaxy Z Fold9 Ultra sẽ chuyển sang sử dụng cảm biến chính 200MP ISOCELL HP6 thế hệ mới. Đi kèm với đó là camera tele tiềm vọng 50MP sử dụng cảm biến Sony IMX854, mang lại khả năng zoom quang 5x vượt trội.

Đây là bước nhảy vọt đáng kể so với thế hệ Galaxy Z Fold8 Ultra. Hiện tại, dòng Z Fold8 Ultra kết hợp cảm biến chính 200MP HP2 với camera tele 10MP (zoom 3x) và camera góc siêu rộng 50MP. Sự thay đổi trên thế hệ mới hứa hẹn cải thiện rõ rệt độ chi tiết và tầm thu phóng cho hệ thống ống kính.

Ảnh chụp màn hình bài đăng trên diễn đàn meeco.kr

Rút ngắn khoảng cách giữa dòng Z Fold Ultra và dòng S Ultra

Cấu hình camera dự kiến của Z Fold9 Ultra tương đồng với các kế hoạch phát triển của Samsung dành cho Galaxy S27 Ultra. Dòng S27 Ultra được cho là sẽ chuyển sang cảm biến chính 200MP ISOCELL HP6, đồng thời bỏ ống kính tele 3x riêng biệt để tập trung vào camera tiềm vọng 5x với khả năng thu phóng trên cảm biến (in-sensor crop) lên tới 10x.

Nếu các thông tin này chính xác, Galaxy Z Fold9 Ultra sẽ lần đầu tiên sở hữu cụm camera chính và camera tele tương đương với mẫu smartphone dạng thanh cao cấp nhất của Samsung, giải quyết sự chênh lệch phần cứng tồn tại từ lâu giữa hai dòng flagship.

Sự phân cấp rõ rệt với phiên bản Z Fold tiêu chuẩn

Bên cạnh biến thể Ultra, nguồn tin cũng đề cập đến sự phân chia ranh giới với bản tiêu chuẩn. Galaxy Z Fold8 hiện dùng cảm biến góc rộng 50MP GNG (kích thước điểm ảnh 1,0µm), khiến khả năng zoom không mất chi tiết chỉ giới hạn ở mức khoảng 2x.

Do phiên bản Z Fold8 tiêu chuẩn giữ lại cảm biến độ phân giải thấp hơn, nó được xếp ở phân khúc thấp hơn rõ rệt so với bản Ultra. Nhiều khả năng thế hệ Z Fold9 tiêu chuẩn tiếp theo cũng sẽ không có được độ linh hoạt khi chụp ảnh thu phóng như dòng Ultra.

Hiện tại, Samsung chưa đưa ra bất kỳ xác nhận nào về các thông số trên. Do dòng Galaxy Z Fold9 phải hơn một năm nữa mới chính thức ra mắt, thiết lập camera thực tế vẫn có thể thay đổi trong quá trình phát triển.