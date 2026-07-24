Galaxy Z Fold9 Ultra rò rỉ cấu hình camera: Cảm biến 200MP HP6 và zoom tiềm vọng 5x Galaxy Z Fold9 Ultra được dự đoán sở hữu camera chính 200MP ISOCELL HP6 cùng ống kính tiềm vọng 5x 50MP, thu hẹp khoảng cách nhiếp ảnh với dòng S Ultra.

Rào cản lớn nhất của các dòng điện thoại gập so với điện thoại dạng thanh truyền thống nằm ở hệ thống camera, đặc biệt là khả năng zoom quang học cự ly xa do giới hạn về không gian vật lý. Tuy nhiên, các thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy Samsung chuẩn bị mang đến bước nhảy vọt về phần cứng nhiếp ảnh trên thế hệ Galaxy Z Fold9 Ultra, hứa hẹn trang bị hệ thống ống kính tương đương dòng Galaxy S27 Ultra.

Nâng cấp phần ứng: Cảm biến ISOCELL HP6 và camera tiềm vọng 5x

Theo nguồn tin rò rỉ từ cộng đồng công nghệ Hàn Quốc, Galaxy Z Fold9 Ultra dự kiến chuyển sang sử dụng cảm biến chính 200MP ISOCELL HP6 thế hệ mới. Đi kèm với cảm biến này là nâng cấp đáng chú ý ở khả năng chụp xa: ống kính tiềm vọng 50MP sử dụng cảm biến Sony IMX854, hỗ trợ khả năng zoom quang học 5x.

Cụm camera trên Galaxy Z Fold9 Ultra có thể được nâng cấp mạnh mẽ

Sự thay đổi này mang lại bước tiến lớn về cả độ phân giải lẫn độ chi tiết khi chụp ảnh từ xa. Để so sánh, mẫu Galaxy Z Fold8 Ultra tiền nhiệm hiện được trang bị cảm biến chính 200MP ISOCELL HP2, kết hợp cùng ống kính tele 10MP hỗ trợ zoom quang 3x và ống kính góc siêu rộng 50MP. Việc chuyển từ ống kính tele 10MP 3x sang ống kính tiềm vọng 50MP 5x sẽ nâng cao đáng kể khả năng thu nhận ánh sáng và chi tiết hình ảnh.

Galaxy Z Fold9 Ultra được kỳ vọng sẽ chuyển sang sử dụng cảm biến chính 200MP ISOCELL HP6

Chiến lược đồng bộ phần cứng với dòng Galaxy S27 Ultra

Đáng chú ý, thông số kỹ thuật rò rỉ của Galaxy Z Fold9 Ultra có sự tương đồng lớn với kế hoạch phát triển dòng flagship Galaxy S27 Ultra. Các báo cáo chỉ ra rằng mẫu Galaxy S27 Ultra cũng sẽ ứng dụng cảm biến chính 200MP ISOCELL HP6 và loại bỏ camera tele 3x riêng biệt để tập trung tối ưu cho hệ thống zoom tiềm vọng 5x.

Rò rỉ camera trên Z Fold9 Ultra có nhiều điểm tương đồng với kế hoạch phát triển dòng Galaxy S27 Ultra

Nếu chiến lược này được hiện thực hóa, dòng điện thoại màn hình gập cao cấp của Samsung sẽ chính thức sở hữu phần cứng nhiếp ảnh tương đương với dòng flagship tiêu chuẩn. Điều này giúp loại bỏ rào cản về chất lượng camera vốn là điểm cân nhắc lớn nhất của người dùng khi chọn lựa giữa điện thoại gập và điện thoại thanh.

Bảng so sánh thông số camera dự kiến

Thông số Galaxy Z Fold8 Ultra Galaxy Z Fold9 Ultra (Rò rỉ) Cảm biến chính 200MP ISOCELL HP2 200MP ISOCELL HP6 Ống kính Telephoto 10MP (Zoom quang 3x) 50MP IMX854 (Zoom quang 5x) Định hướng thiết bị Phần cứng riêng cho dòng Fold Đồng bộ với Galaxy S27 Ultra

Thách thức về tối ưu không gian phần cứng

Việc đưa hệ thống ống kính tiềm vọng zoom 5x cùng cảm biến 50MP vào một thiết bị gập đòi hỏi giải pháp thiết kế tối ưu, bởi cụm camera tiềm vọng thường chiếm nhiều không gian theo chiều sâu. Việc ứng dụng cảm biến ISOCELL HP6 thế hệ mới được kỳ vọng sẽ giúp thu gọn kích thước mô-đun camera trong khi vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh vượt trội.