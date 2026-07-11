GameSir trình làng bộ đôi tay cầm T7 Pro phong cách Xbox cổ điển tích hợp công nghệ TMR Hai mẫu tay cầm T7 Pro Retro Green và T7 Pro W Retro Green sở hữu thiết kế xanh xuyên thấu đặc trưng, hỗ trợ đa nền tảng cùng mức giá cạnh tranh nhất trong phân khúc không dây cho Xbox.

Thương hiệu phụ kiện chơi game GameSir vừa chính thức ra mắt bộ đôi tay cầm mới mang tên T7 Pro Retro Green và T7 Pro W Retro Green. Điểm nhấn lớn nhất của dòng sản phẩm này là lớp vỏ màu xanh lá cây xuyên thấu (translucent green), gợi nhớ trực tiếp đến thiết kế huyền thoại của chiếc máy chơi game Xbox thế hệ đầu tiên.

Tay cầm GameSir T7 Pro Retro Green và T7 Pro W Retro Green sở hữu ngôn ngữ thiết kế tương đồng.

Thiết kế hoài cổ kết hợp công nghệ hiện đại

Mặc dù lấy cảm hứng từ thập niên 2000, bộ đôi T7 Pro vẫn được trang bị những công nghệ điều khiển tiên tiến nhất hiện nay. Cả hai mẫu đều sở hữu vỏ ngoài gradient mờ, cụm phím điều hướng (D-pad) trong suốt và các nút ABXY nhiều màu sắc. Hệ thống đèn LED RGB động được tích hợp giúp tăng thêm vẻ hiện đại cho thiết bị.

Sự khác biệt lớn nhất giữa hai phiên bản nằm ở công nghệ cần điều khiển (analog sticks). Phiên bản không dây T7 Pro Retro Green sử dụng công nghệ Mag-Res TMR Sticks, trong khi phiên bản có dây T7 Pro W Retro Green sử dụng cảm biến Hall Effect. Cả hai công nghệ này đều được đánh giá cao nhờ khả năng chống trôi và độ chính xác vượt trội so với các cần điều khiển điện trở truyền thống.

GameSir T7 Pro Retro Green có thể kết nối không dây với Xbox, trong khi T7 Pro W Retro Green là phiên bản có dây.

Khả năng kết nối và tính năng tùy biến

GameSir T7 Pro Retro Green cung cấp ba chế độ kết nối (tri-mode): không dây 2.4GHz thông qua dongle đi kèm, kết nối có dây USB hoặc Bluetooth dành cho người dùng Android. Trong khi đó, mẫu T7 Pro W chỉ hỗ trợ kết nối có dây thông qua cáp USB bện chắc chắn.

Về mặt tính năng, cả hai tay cầm đều được trang bị:

Cò nhấn analog Hall Effect có chốt chặn (trigger stops).

Hai nút lưng có thể gán lại chức năng (remappable back buttons).

Bốn mô-tơ rung mang lại phản hồi xúc giác chân thực.

Tay cầm có vân nhám khắc laser chống trượt.

Cổng cắm âm thanh 3.5mm cho tai nghe.

Người dùng có thể tùy chỉnh sâu các thông số như vùng chết (deadzone), độ nhạy và hiệu ứng đèn thông qua phần mềm GameSir Nexus trên PC hoặc máy Xbox.

Thông số kỹ thuật và so sánh

Tính năng T7 Pro Retro Green T7 Pro W Retro Green Kiểu kết nối Không dây 2.4GHz, Bluetooth, Có dây Có dây (USB) Cần điều khiển Mag-Res TMR Sticks Hall Effect Sticks Nền tảng hỗ trợ Xbox, PC, Android Xbox, PC Phụ kiện đi kèm Đế sạc đen, Dongle 2.4GHz, Cáp USB Cáp USB bện Giá bán lẻ 69,99 USD 49,99 USD

Giá bán và lộ trình phát hành

Với mức giá 69,99 USD, T7 Pro Retro Green hiện là mẫu tay cầm không dây được cấp phép chính thức bởi Xbox có mức giá cạnh tranh nhất của GameSir, thấp hơn đáng kể so với các dòng G7 Pro hay T7 Pro Sugar Whirl trước đó. Sản phẩm hiện đã cho phép đặt hàng trước và dự kiến giao hàng vào tháng 8.

Trong khi đó, phiên bản có dây T7 Pro W Retro Green đã có sẵn để mua ngay với mức giá 49,99 USD trên trang chủ của hãng và các sàn thương mại điện tử quốc tế. Cả hai mẫu đều được tặng kèm mã sử dụng dịch vụ Xbox Game Pass Ultimate miễn phí cho người dùng mới.