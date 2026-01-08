Thời sự Gần 1 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo xã Tà Đùng Ngày 1/8, tại Trường Tiểu học La Văn Cầu (xã Tà Đùng), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND xã Tà Đùng và Nhóm Siết chặt vòng tay (H2O) tổ chức Chương trình “Hành động vì cộng đồng” lần thứ 34 năm 2026, triển khai chuỗi hoạt động an sinh với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng.

Tặng quà tiếp bước đến trường cho học sinh vượt khó xã Tà Đùng

Chương trình tập trung vào 3 nhóm hoạt động trọng tâm. Trong đó, hoạt động chăm sóc sức khỏe tổ chức khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 700 người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động an sinh và giáo dục trao 370 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo cùng 515 phần quà cho học sinh vượt khó.

Khám bệnh miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tà Đùng

Chương trình quan tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho 700 người dân xã Tà Đùng

Đặc biệt, chương trình xây mới, sửa chữa cụm nhà vệ sinh tại Trường Tiểu học La Văn Cầu; lắp quạt, đèn năng lượng mặt trời cho điểm trường Cụm 8; hỗ trợ kinh phí sửa nhà cho các hộ đặc biệt khó khăn.

Tài trợ các công trình dân sinh

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, chương trình là hoạt động thiết thực chăm lo đời sống nhân dân, tiếp sức học sinh và lan tỏa tinh thần nhân ái. Qua 34 lần tổ chức, Chương trình “Hành động vì cộng đồng” đã trở thành cầu nối yêu thương bền chặt đến với các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng trao bằng ghi nhận tấm lòng vàng của các nhà tài trợ

Các hoạt động của Chương trình không chỉ hỗ trợ vật chất, mà còn tiếp thêm động lực cho người dân vùng cao vươn lên. Đây cũng là bước cụ thể hoá hóa mục tiêu xây dựng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng chuyên nghiệp, hiện đại, gần dân theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nhiệm kỳ 2026–2031, tiếp tục phát huy vai trò cầu nối nhân đạo và lan tỏa giá trị nghĩa tình trong cộng đồng.