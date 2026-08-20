Thể thao 360 Gần 100 thanh thiếu nhi tranh tài Giải giao hữu Cầu lông năm 2026 Ngày 20/8, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng tổ chức Giải giao hữu Cầu lông Thanh thiếu nhi năm 2026.

Ban Tổ chức tặng hoa cho Tổ trọng tài giải đấu

Giải đấu quy tụ gần 100 vận động viên là thanh thiếu nhi từ 6 - 14 tuổi, tranh tài ở hai nội dung: đơn nam và đơn nữ, chia thành 3 nhóm tuổi theo từng cấp học.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, các vận động viên bước vào thi đấu với tinh thần quyết tâm, thể hiện kỹ thuật và bản lĩnh qua từng trận đấu. Các trận đấu diễn ra giằng co, hấp dẫn với những pha cầu đẹp mắt, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ phụ huynh, giáo viên và học sinh.

Các vận động viên tham gia tranh tài tại giải

Giải đấu là sân chơi bổ ích để các em có dịp giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu và duy trì niềm yêu thích đối với môn Cầu lông; qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong thanh thiếu nhi tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng.