    Đất nước con người

    Gần 150 thí sinh tham gia Hội thi Đầu bếp tài năng Việt Nam 2025

    Hồng Thắm 12/08/2025 18:13

    Ngày 12/8, Chi hội bếp Lâm Đồng phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Liên Chi hội Bếp Việt Nam và Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng tổ chức Hội thi Đầu bếp tài năng Việt Nam 2025 với sự tham dự của 48 đội thi đến từ 25 tỉnh, thành.

    a5(2).jpg
    Hội thi thu hút nhiều đầu bếp chuyên nghiệp từ khắp mọi miền đất nước

    Với chủ đề Hương vị cao nguyên và biển, Hội thi là nơi giao thoa, hội tụ ẩm thực đa sắc tộc, đa vùng miền; đồng thời tìm kiếm tài năng bếp, sau hội tụ văn hóa ẩm thực của tỉnh Lâm Đồng mới, góp phần nâng tầm giá trị ẩm thực Việt Nam.

    a3(1).jpg
    Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam khẳng định hội thi là cơ hội nâng tầm giá trị ẩm thực Việt Nam

    Ngay trong lần đầu tiên tổ chức, Hội thi đã thu hút sự tham gia của gần 150 thí sinh, với 144 món ăn. Trong đó, nhiều thí sinh là giám đốc ẩm thực, giảng viên, sinh viên, tổng bếp trường, bếp trưởng, bếp chính… từ các khách sạn 5 sao, nhà hàng, quán ăn, nông trang trại, trường Đại học, trường Cao đẳng trên cả nước.

    a7(1).jpg
    Ban giám khảo chấm điểm các phần thi, trong đó chú trọng vào chất lượng món ăn

    Ban Giám khảo Hội thi là những chuyên gia ẩm thực chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu trong nước và quốc tế đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí như: sự sáng tạo, kỹ thuật chế biến, hương vị và cách trình bày.

    a8(1).jpg
    Nhà hàng mì tươi Bảo Lộc tham dự hội thi

    Ông Nguyễn Hữu Hường – Chủ tịch Chi hội bếp Lâm Đồng cho biết, hội thi lần này là một bước tiến quan trọng nhằm tìm kiếm và vinh danh những tài năng ẩm thực xuất sắc.

    a9(1).jpg
    Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam khen thưởng Chi hội bếp Lâm Đồng trong tổ chức hội thi

    Sau hội thi sẽ có rất nhiều món ăn ngon được bổ sung vào thực đơn của các nhà hàng, khách sạn trong tương lai. Đồng thời sẽ góp phần xây dựng thực đơn kết hợp với đặc sản địa phương, phát triển ẩm thực đường phố, ẩm thực tiệc..

    a13.jpg
    a14.jpg
    a15.jpg
    Những món ăn chế biến từ những nguyên liệu quen thuộc và được trang trí bắt mắt

    Hội thi cũng là cơ hội kết nối, quảng bá nông sản Lâm Đồng và các vùng miền cả nước, góp phần phát triển kinh tế du lịch ban đêm của ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng mới.

    Qua đó, góp phần tiến đến mục tiêu xây dựng địa danh Đà Lạt, Phan Thiết, Gia Nghĩa là điểm đến du lịch thông minh, phát triển du lịch ẩm thực bằng cách sử dụng rau hoa, cây dược liệu, hải sản thành món ăn thực dưỡng, kết nối nông sản từ trang trại đến bàn ăn.

    a11.jpg
    Chi hội bếp Lâm Đồng ký kết hợp tác đào tạo nhân lực

    Cũng tại sự kiện, đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa Chi hội bếp Lâm Đồng và các cơ sở đào tạo để phát triển nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực ẩm thực.

    a12.jpg
    Ban tổ chức trao giải Nhất nội dung đồng đội

    Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao Giải nhất Đồng đội cho Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai. Giải Nhất cá nhân thuộc về đầu bếp Nguyễn Văn Đại đến từ Cơm niêu Đất Việt.

