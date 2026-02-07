Giáo dục - Đào tạo Gần 4.900 thí sinh dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT chuyên tỉnh Lâm Đồng Sáng 2/7, gần 4.900 thí sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2026 - 2027.

Thí sinh tự tin bước vào Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2026 - 2027

Tại 6 điểm thi trong toàn tỉnh, không khí diễn ra nghiêm túc, an toàn nhưng cũng đầy quyết tâm khi các em bắt đầu hành trình chinh phục ngôi trường mơ ước.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ hơn 6 giờ sáng, nhiều thí sinh đã có mặt tại các điểm thi. Không ít em tranh thủ xem lại kiến thức, kiểm tra giấy báo dự thi và động viên nhau trước giờ vào phòng thi. Bên ngoài cổng trường, phụ huynh lặng lẽ dõi theo con, trong khi lực lượng thanh niên tình nguyện, giáo viên và cán bộ làm nhiệm vụ tích cực hướng dẫn, phân luồng, bảo đảm trật tự và an toàn.

Tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo (phường Phú Thủy), 618 thí sinh dự thi được bố trí tại 26 phòng thi. Công tác tổ chức diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế.

Thí sinh dự thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

Có mặt từ sớm, em Dương Thị Thu Thảo, học sinh Trường THCS Huy Khiêm (xã Đồng Kho) cho biết: “Em đăng ký dự thi vào lớp chuyên Toán và chuyên Sinh. Sau thời gian tập trung ôn luyện các kiến thức trọng tâm em đặt mục tiêu giữ bình tĩnh, làm bài cẩn thận để đạt kết quả tốt và hiện thực hóa ước mơ trở thành học sinh trường chuyên”.

Giám thị gọi tên thí sinh vào phòng thi

Thí sinh làm bài thi

Còn tại Điểm thi Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết, không khí cũng nhộn nhịp ngay từ sáng sớm. Năm nay, điểm thi có 614 thí sinh dự thi vào Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, được bố trí tại 26 phòng thi. Mọi điều kiện về cơ sở vật chất, phòng thi, an ninh và các khâu phục vụ kỳ thi đều được chuẩn bị chu đáo.

Thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết xem phòng thi, số báo danh

Em Bảo Ngân, học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi (phường Phú Thủy) chia sẻ, em đăng ký dự thi vào lớp chuyên Sinh và chuyên Văn vì mong muốn được học trong môi trường có chất lượng đào tạo tốt, có điều kiện phát huy năng khiếu và theo đuổi môn học yêu thích. “Em đã chuẩn bị kỹ cho kỳ thi và sẽ cố gắng hết sức để được trúng tuyển vào trường chuyên”, em Bảo Ngân nói.

Thí sinh tranh thủ ôn bài

Thí sinh tự tin bước vào kỳ thi

Tại Điểm thi THCS Nguyễn Du (phường Xuân Hương - Đà Lạt), có khoảng 900 thí sinh dự thi vào Trường THPT Chuyên Thăng Long với 38 phòng thi. Từ sáng sớm, thời tiết khu vực trung tâm Lâm Đồng có mưa nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến việc di chuyển của thí sinh. Nhiều em được phụ huynh đưa đến điểm thi từ sớm để ổn định tâm lý và kiểm tra lại giấy tờ trước khi vào phòng thi.

Tại Điểm thi THCS Nguyễn Du (phường Xuân Hương - Đà Lạt)

Thí sinh dự thi tại Điểm thi THCS Nguyễn Du, phường Xuân Hương - Đà Lạt

Tại đây, đội ngũ cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thi có mặt đầy đủ, hướng dẫn thí sinh vào đúng phòng thi, kiểm tra thông tin dự thi và phổ biến những quy định cần thiết trước giờ làm bài.

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn vẫn được triển khai chặt chẽ. Lực lượng công an túc trực tại cổng trường và các khu vực xung quanh để phân luồng giao thông, giữ gìn an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đến điểm thi.

Thí sinh dự thi

Phụ huynh đưa đón thí sinh dự thi

Theo lịch thi, sáng 2/7, thí sinh làm bài môn Ngữ văn (không chuyên) trong thời gian 120 phút. Chiều cùng ngày thi môn Tiếng Anh (không chuyên); sáng 3/7 thi Toán (không chuyên); chiều 3/7 và sáng 4/7 tiếp tục thi các môn chuyên.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện động viên tinh thần thí sinh

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ nước cho thí sinh

Thí sinh được hỗ trợ bút viết