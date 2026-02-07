Gần 4.900 thí sinh dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT chuyên tỉnh Lâm Đồng
Sáng 2/7, gần 4.900 thí sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2026 - 2027.
Tại 6 điểm thi trong toàn tỉnh, không khí diễn ra nghiêm túc, an toàn nhưng cũng đầy quyết tâm khi các em bắt đầu hành trình chinh phục ngôi trường mơ ước.
Theo ghi nhận của phóng viên, từ hơn 6 giờ sáng, nhiều thí sinh đã có mặt tại các điểm thi. Không ít em tranh thủ xem lại kiến thức, kiểm tra giấy báo dự thi và động viên nhau trước giờ vào phòng thi. Bên ngoài cổng trường, phụ huynh lặng lẽ dõi theo con, trong khi lực lượng thanh niên tình nguyện, giáo viên và cán bộ làm nhiệm vụ tích cực hướng dẫn, phân luồng, bảo đảm trật tự và an toàn.
Tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo (phường Phú Thủy), 618 thí sinh dự thi được bố trí tại 26 phòng thi. Công tác tổ chức diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế.
Có mặt từ sớm, em Dương Thị Thu Thảo, học sinh Trường THCS Huy Khiêm (xã Đồng Kho) cho biết: “Em đăng ký dự thi vào lớp chuyên Toán và chuyên Sinh. Sau thời gian tập trung ôn luyện các kiến thức trọng tâm em đặt mục tiêu giữ bình tĩnh, làm bài cẩn thận để đạt kết quả tốt và hiện thực hóa ước mơ trở thành học sinh trường chuyên”.
Còn tại Điểm thi Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết, không khí cũng nhộn nhịp ngay từ sáng sớm. Năm nay, điểm thi có 614 thí sinh dự thi vào Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, được bố trí tại 26 phòng thi. Mọi điều kiện về cơ sở vật chất, phòng thi, an ninh và các khâu phục vụ kỳ thi đều được chuẩn bị chu đáo.
Em Bảo Ngân, học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi (phường Phú Thủy) chia sẻ, em đăng ký dự thi vào lớp chuyên Sinh và chuyên Văn vì mong muốn được học trong môi trường có chất lượng đào tạo tốt, có điều kiện phát huy năng khiếu và theo đuổi môn học yêu thích. “Em đã chuẩn bị kỹ cho kỳ thi và sẽ cố gắng hết sức để được trúng tuyển vào trường chuyên”, em Bảo Ngân nói.
Tại Điểm thi THCS Nguyễn Du (phường Xuân Hương - Đà Lạt), có khoảng 900 thí sinh dự thi vào Trường THPT Chuyên Thăng Long với 38 phòng thi. Từ sáng sớm, thời tiết khu vực trung tâm Lâm Đồng có mưa nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến việc di chuyển của thí sinh. Nhiều em được phụ huynh đưa đến điểm thi từ sớm để ổn định tâm lý và kiểm tra lại giấy tờ trước khi vào phòng thi.
Tại đây, đội ngũ cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thi có mặt đầy đủ, hướng dẫn thí sinh vào đúng phòng thi, kiểm tra thông tin dự thi và phổ biến những quy định cần thiết trước giờ làm bài.
Công tác bảo đảm an ninh, an toàn vẫn được triển khai chặt chẽ. Lực lượng công an túc trực tại cổng trường và các khu vực xung quanh để phân luồng giao thông, giữ gìn an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đến điểm thi.
Theo lịch thi, sáng 2/7, thí sinh làm bài môn Ngữ văn (không chuyên) trong thời gian 120 phút. Chiều cùng ngày thi môn Tiếng Anh (không chuyên); sáng 3/7 thi Toán (không chuyên); chiều 3/7 và sáng 4/7 tiếp tục thi các môn chuyên.
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT chuyên năm học 2026 - 2027 được tổ chức tại 6 điểm thi gồm: Trường THCS Nguyễn Du (phường Xuân Hương - Đà Lạt); Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh (phường Nam Gia Nghĩa); Trường THPT Chu Văn An (phường Bắc Gia Nghĩa), Trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc (phường 2 Bảo Lộc); Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo và THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết (phường Phú Thủy).