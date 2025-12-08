Pháp luật - Đời sống Gần 40 người từng sử dụng chất ma túy được tuyên truyền, phổ biến pháp luật Chiều 12/8, Công an Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng chống ma túy và Điều 256a Bộ Luật Hình sự cho gần 40 người lầm lỡ liên quan đến chất ma túy.

Thiếu tá Đỗ Tiến Dũng, Phó Trưởng Công an Phường 2 Bảo Lộc phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại buổi tuyên truyền

Đây là những trường hợp người lầm lỡ từng sử dụng trái phép chất ma túy, người đang thực hiện cai nghiện ma túy và người trong diện quản lý sau cai nghiện ma túy tại địa phương.

Buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật giúp những người lầm lỡ nhận biết tác hại của chất ma túy để chủ động tránh xa, làm lại cuộc đời

Dịp này, Công an Phường 2 Bảo Lộc đã tiến hành tuyên truyền, giáo dục về tác hại của ma túy đến đời sống, xã hội cho những người lầm lỡ. Đồng thời, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với tội phạm ma túy. Đặc biệt, là những quy định về tội sử dụng trái phép chất ma túy được quy định tại Điều 256a Bộ Luật Hình sự hiện hành. Qua đó, góp phần truyền tải tinh thần, nghị lực đấu tranh chống lại tác hại của ma túy để những người lầm lỡ tránh xa với “cái chết trắng”, trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội.

Theo lãnh đạo Công an Phường 2 Bảo Lộc, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội, xây dựng Phường 2 Bảo Lộc nói không với ma túy vì sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.