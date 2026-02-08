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    Thể thao 360

    Gần 5.000 VĐV tham gia Giải chạy “Hành trình 81 năm vì An ninh Tổ quốc”

    Phúc Khánh - Hải Long 02/08/2026 12:58

    Sáng 2/8, tại NovaWorld PhanThiet, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng, gần 5.000 vận động viên trong nước và quốc tế đã tham gia Giải chạy “Hành trình 81 năm vì An ninh Tổ quốc”.

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    Gần 5.000 vận động viên tham gia Giải chạy “Hành trình 81 năm vì An ninh Tổ quốc”

    Đây là một trong những sự kiện thể thao quy mô quốc gia do Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng và NovaGroup tổ chức.

    Các vận động viên tranh tài ở 4 cự ly gồm 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Cung đường chạy trải dài qua khu vực ven biển và nội khu NovaWorld Phan Thiet, mang đến nhiều trải nghiệm cho các vận động viên, đồng thời tạo nên không khí sôi động bên bờ biển.

    Gần 5.000 vận động viên tham gia Giải chạy “Hành trình 81 năm vì An ninh Tổ quốc”.
    Các vận động viên tranh tài trên cung đường ven biển và nội khu NovaWorld Phan Thiet

    Ngay từ sáng sớm, các cung đường đã sôi động với bước chạy của hàng nghìn người, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe và kết nối cộng đồng.

    Ở cự ly 42 km nam, vận động viên Phạm Ngọc Phan về đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 39 phút 16 giây. Tại cự ly 21 km nam, Bùi Văn Dũng giành chức vô địch với thành tích 1 giờ 18 phút 40 giây. Ở nội dung nữ, vận động viên triathlon Lê Thị Bích cán đích đầu tiên sau 1 giờ 27 phút 32 giây.

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    Vận động viên Phạm Ngọc Phan về nhất cự ly 42 km nam

    Cự ly 10 km nam ghi dấu chiến thắng của Phạm Minh Thi. Chân chạy Lâm Đồng lần đầu tham dự một giải thuộc hệ thống VnExpress Marathon nhưng đã xuất sắc giành chức vô địch. Trong khi đó, Lê Thị Kim Phượng về nhất nội dung nữ. Ở cự ly 5 km, Nguyễn Văn Chính vô địch nam với thành tích 17 phút 2 giây; Nguyễn Thị Hiệp giành vị trí nhất nội dung nữ.

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    Các vận động viên nỗ lực chinh phục những cự ly tại giải chạy
    Sports Festival 2026
    Các vận động viên về đích

    Giải chạy là một trong những hoạt động trọng điểm của Sports Festival 2026. Chuỗi sự kiện diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9, góp phần kết nối thể thao, du lịch và cộng đồng, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng biển phía Đông tỉnh Lâm Đồng đến người dân, du khách trong nước và quốc tế.

    Phúc Khánh - Hải Long Phúc Khánh - Hải Long

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      Thể thao 360
      Gần 5.000 VĐV tham gia Giải chạy “Hành trình 81 năm vì An ninh Tổ quốc”
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