Đời sống Gần dân bằng việc làm cụ thể Sau hơn 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chính quyền xã Đam Rông 3 đã có nhiều đổi mới trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, đưa dịch vụ công đến tận thôn, buôn. Qua đó, chính quyền ngày càng gần dân hơn, góp phần tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin trong Nhân dân.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại xã Đam Rông 3

Đưa dịch vụ công đến gần người dân

Những ngày cuối tháng 6, tại nhà sinh hoạt cộng đồng Đầm Ròn, không khí làm việc của cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đam Rông 3 diễn ra khá nhộn nhịp. Thay vì chờ người dân đến trụ sở xã, cán bộ trực tiếp xuống cơ sở để hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và giải đáp những vướng mắc phát sinh trong quá trình làm hồ sơ.

Ông Nguyễn Cảnh Minh - Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 3 cho biết, đây là một trong những hoạt động thuộc mô hình “Hành chính công thân thiện - Phục vụ tận tâm” được UBND xã triển khai từ đầu năm 2026. Chỉ riêng trong tháng 6, tại các cụm dân cư Tu La và Liêng Krắc 1 cũ, cán bộ chuyên môn đã trực tiếp hỗ trợ 51 lượt người dân chuẩn bị hồ sơ, hoàn thiện giấy tờ, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến và thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, tư pháp, an sinh xã hội. Từ chỗ còn e ngại khi tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, nhiều người dân đã dần hình thành thói quen sử dụng các nền tảng số trong giải quyết thủ tục hành chính, chủ động theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ ngay trên thiết bị cá nhân.

Điểm đặc biệt của mô hình không nằm ở những con số mà ở cách làm gần dân, sát dân. Đối với người cao tuổi, người khuyết tật hoặc những hộ dân ở xa trung tâm xã, cán bộ hành chính trực tiếp đến tận nhà để tuyên truyền, tư vấn và hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính.

Tổ chức hỗ trợ người dân từ cơ sở

Từ những việc làm cụ thể ấy, khoảng cách giữa chính quyền và người dân từng bước được rút ngắn. Nhiều người dân chia sẻ rằng, họ cảm nhận rõ sự thay đổi trong cách phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, lấy sự thuận tiện và hài lòng của người dân làm mục tiêu hướng đến. Đây cũng là một trong những dấu ấn nổi bật của Đam Rông 3 sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân

Cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính, Đam Rông 3 tiếp tục duy trì ổn định các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 12,3 tỷ đồng, đạt trên 50% dự toán năm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 84% kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp ổn định, công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng, đầu tư xây dựng cơ bản và chuyển đổi số được tăng cường.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được bảo đảm; các chính sách đối với người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được triển khai kịp thời. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính tại nhà

Đặc biệt, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%, việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, số hóa hồ sơ và thanh toán trực tuyến được thực hiện hiệu quả. Nhiều mô hình cải cách hành chính như: “Ngày thứ năm không hẹn”, hỗ trợ người dân yếu thế thực hiện thủ tục hành chính tại nhà hay “Hành chính công thân thiện - Phục vụ tận tâm” đang mang lại những kết quả tích cực.

Theo ông Trần Đức Bắc - Chủ tịch UBND xã Đam Rông 3, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, phát huy vai trò người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và chủ động giải quyết các khó khăn ngay từ cơ sở.

Từ những chuyển biến trong cải cách hành chính đến những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xã Đam Rông 3 đang từng bước khẳng định hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó, địa phương hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, gần dân, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.