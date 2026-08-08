Đời sống Gần dân để nâng chất lượng hành chính công ở Cát Tiên 2 Từ những buổi gặp gỡ thân tình với doanh nghiệp, những ngày thứ Bảy xuống tận thôn xóm lắng nghe ý kiến Nhân dân đến việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, xã Cát Tiên 2 (Lâm Đồng) đang từng bước xây dựng nền hành chính gần dân, minh bạch và phục vụ ngày càng hiệu quả hơn.

Xã Cát Tiên 2 tổ chức chương trình “Cà phê thứ Bảy cùng doanh nghiệp” để trao đổi thẳng thắn về những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn

Gần dân, sát doanh nghiệp từ những mô hình thiết thực

Một buổi sáng đầu tháng 8/2026, xã Cát Tiên 2 lần đầu tổ chức chương trình “Cà phê thứ Bảy cùng doanh nghiệp” trong không khí thân mật, cởi mở.

Không có khoảng cách của những cuộc họp hành chính thông thường, lãnh đạo xã và các doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngồi lại với nhau bên tách cà phê để trao đổi thẳng thắn về những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Điểm đáng quý của mô hình này không nằm ở hình thức mà ở tinh thần đồng hành. Những kiến nghị về thủ tục hành chính, môi trường đầu tư, hạ tầng phục vụ sản xuất được lãnh đạo xã trực tiếp lắng nghe, ghi nhận và giao các bộ phận chuyên môn nghiên cứu xử lý.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Lịch, Chủ tịch UBND xã khẳng định, chính quyền địa phương luôn xem sự phát triển của doanh nghiệp là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế - xã hội, tạo việc làm và nâng cao đời sống Nhân dân.

Từ một cuộc gặp gỡ đầu tiên, “Cà phê thứ Bảy cùng doanh nghiệp” mở ra kỳ vọng về một kênh đối thoại thường xuyên, nơi chính quyền không chỉ giải quyết thủ tục mà còn chia sẻ trách nhiệm phát triển cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Xã Cát Tiên 2 tổ chức chương trình “Ngày thứ Bảy đến với Nhân dân”, đây là nhịp cầu gần gũi với từng người dân ở cơ sở

Nếu mô hình “Cà phê thứ Bảy” hướng đến doanh nghiệp thì “Ngày thứ Bảy đến với Nhân dân” lại là nhịp cầu gần gũi với từng người dân ở cơ sở. Được tổ chức định kỳ vào thứ Bảy tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng, mô hình này đã trở thành diễn đàn để người dân trực tiếp phản ánh những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, hạ tầng, an ninh trật tự hay thủ tục hành chính.

Tại các buổi đối thoại gần đây, đông đảo người dân đã mạnh dạn nêu ý kiến về những vấn đề còn vướng mắc trên địa bàn. Các nội dung thuộc thẩm quyền được lãnh đạo UBND xã và công chức chuyên môn giải đáp ngay tại hội nghị; những vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, kiến nghị cấp trên xem xét giải quyết.

Người dân tại các thôn trực tiếp có ý kiến, kiến nghị đối với lãnh đạo xã Cát Tiên 2 tại chương trình “Ngày thứ Bảy đến với Nhân dân”

Điều khiến người dân cảm nhận rõ sự đổi mới là ngay sau buổi đối thoại, đồng chí Chủ tịch UBND xã cùng các bộ phận chuyên môn trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra thực tế, xác minh các kiến nghị và chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề có thể giải quyết ngay tại cơ sở.

Hình ảnh người đứng đầu chính quyền đi từng tuyến đường, nghe người dân phản ánh tại hiện trường đã tạo thêm niềm tin về một chính quyền thực sự gần dân, sát dân.

Song song với các mô hình đối thoại, xã Cát Tiên 2 còn đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có tinh thần phục vụ. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy xã, UBND xã đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, yêu cầu cán bộ, công chức chấp hành nghiêm thời gian làm việc, nâng cao trách nhiệm công vụ, không để xảy ra tình trạng gây phiền hà cho tổ chức và công dân.

Người dân tại các thôn trực tiếp có ý kiến, kiến nghị đối với lãnh đạo xã Cát Tiên 2 tại chương trình “Ngày thứ Bảy đến với Nhân dân”

Mỗi cán bộ, công chức được quán triệt lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải nêu gương, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ thuộc quyền quản lý. Những biện pháp tưởng như rất cụ thể ấy lại chính là nền tảng để xây dựng văn hóa công vụ chuyên nghiệp và trách nhiệm.

Chuyển đổi số phục vụ hành chính công

Từ sự chuyển biến về nhận thức và phương thức phục vụ, công tác cải cách hành chính của xã Cát Tiên 2 đã ghi nhận những kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026.

Điểm nổi bật trước hết là việc đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số. Toàn bộ hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận trong kỳ đều được thực hiện trực tuyến, góp phần giảm đáng kể thời gian đi lại, chi phí và công sức của người dân. Đây là bước tiến quan trọng đối với một địa bàn còn nhiều khó khăn như Cát Tiên 2.

Ngay sau buổi đối thoại, đồng chí Chủ tịch UBND xã cùng các bộ phận chuyên môn trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra thực tế, xác minh các kiến nghị của người dân

Từ ngày 15/12/2025 đến 30/5/2026, xã Cát Tiên 2 đã tiếp nhận 2.531 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 100% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến. Tổng số hồ sơ đã giải quyết là 2.356 hồ sơ, đạt tỷ lệ rất cao; đặc biệt có 2.355 hồ sơ được giải quyết trước hạn, đạt 99,9%, chỉ có 1 hồ sơ quá hạn, chiếm 0,1%. Kết quả này phản ánh sự nỗ lực lớn của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong việc xử lý hồ sơ nhanh chóng, đúng quy định.

Một điểm sáng khác là việc công khai thủ tục hành chính bằng công nghệ số. Đến cuối tháng 5/2026, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã đã niêm yết công khai 462 thủ tục hành chính bằng mã QR, gồm: 460 thủ tục cấp xã và 2 thủ tục liên thông.

Chỉ với điện thoại thông minh, người dân có thể tra cứu thành phần hồ sơ, trình tự, thời gian giải quyết mà không cần hỏi trực tiếp cán bộ tiếp nhận.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Lịch, Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 2 trao đổi, lắng nghe ý kiến của người dân tại chương trình “Ngày thứ Bảy đến với Nhân dân”

Cơ chế một cửa tiếp tục được duy trì hiệu quả với 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa. Quy trình tiếp nhận, luân chuyển và giải quyết hồ sơ được thực hiện thống nhất trên hệ thống điện tử, hạn chế tình trạng hồ sơ đi lại nhiều nơi và tăng tính minh bạch trong xử lý công việc.

Trong tiến trình chuyển đổi số, yếu tố con người cũng được quan tâm đồng bộ. Hiện nay, 100% cán bộ, công chức xã đã sử dụng tài khoản VNeID và Cổng Dịch vụ công quốc gia để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Công chức Bộ phận Một cửa được cấp chứng thư số chuyên dùng của Chính phủ để xử lý hồ sơ điện tử, tạo nền tảng cho việc hình thành quy trình làm việc không giấy tờ.

Đáng chú ý, xã Cát Tiên 2 không phát sinh phản ánh, kiến nghị của người dân và tổ chức liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy chất lượng phục vụ đã có chuyển biến rõ nét, đồng thời phản ánh sự đồng thuận của người dân đối với hoạt động của chính quyền cơ sở.

Những con số trên không đơn thuần là kết quả thống kê mà còn cho thấy một quá trình đổi mới từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ. Ở Cát Tiên 2, cải cách hành chính không dừng ở việc rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ mà còn hướng tới tạo dựng niềm tin của người dân thông qua thái độ phục vụ tận tình, minh bạch và trách nhiệm.

Lãnh đạo xã Cát Tiên thường xuyên xuống cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân

“ Vẫn còn những khó khăn như việc vận hành đồng thời nhiều hệ thống phần mềm, quy trình điện tử của một số thủ tục chưa thật sự đồng bộ, gây áp lực cho cán bộ chuyên môn. Đây sẽ là những nội dung tiếp tục được rà soát, hoàn thiện trong thời gian tới. Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 2 Nguyễn Hoàng Lịch

Với nền tảng đã tạo dựng từ các mô hình gần dân, sát doanh nghiệp và kết quả tích cực trong chuyển đổi số, xã Cát Tiên 2 đang từng bước xây dựng hình ảnh một chính quyền thân thiện, trách nhiệm và hiện đại. Mỗi buổi cà phê đối thoại, mỗi ngày thứ Bảy xuống cơ sở hay mỗi hồ sơ được giải quyết trước hạn đều là những viên gạch nhỏ góp phần vun đắp niềm tin của người dân vào sự điều hành của chính quyền địa phương.