Pháp luật - Đời sống Gần dân, sát dân, vì dân Thời gian đầu sau sáp nhập là một giai đoạn đầy thử thách, nhưng với sự chủ động, quyết tâm, quyết liệt, lực lượng Công an xã Đơn Dương đã và đang nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Lực lượng công an xã Đơn Dương tuyên truyền trong vùng đồng bào DTTS

Với phương châm “gần dân, sát dân, vì dân”, Công an xã Đơn Dương đang nỗ lực từng ngày để đưa bộ máy mới vào hoạt động ổn định, giữ vững an ninh trật tự (ANTT), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Gần dân, giữ bình yên cho dân

Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an xã đã đoàn kết, thống nhất với tinh thần “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. An ninh chính trị được giữ vững, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Các lĩnh vực an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh xã hội, an ninh kinh tế luôn ổn định. Trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Chăm lo xây dựng lực lượng Công an Nhân dân ngày càng trong sạch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Với vai trò nòng cốt, xung kích, lực lượng Công an xã Đơn Dương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, ngành và địa phương giao. Tuy nhiên, hoạt động của các đối tượng chính trị và vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên, đất đai khoáng sản vẫn đặt ra nhiều thách thức đối với nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn xã. Trước những tình hình trên, lực lượng công an đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều văn bản để chỉ đạo các nhiệm vụ nhằm đảm bảo ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương.

Tại xã Đơn Dương, hiện duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của 14 mô hình tự quản về ANTT điển hình như “Hội Cựu chiến binh tự quản về ANTT”, “Tổ liên gia tự quản an toàn về PCCC”, “Cổng trường an toàn giao thông”...; riêng mô hình “Camera an ninh” đang được xem là mô hình nổi bật, phù hợp với tình hình hiện nay.

Chủ động, quyết liệt trong đảm bảo ANTT

Tại trụ sở tiếp công dân của Công an xã Đơn Dương, không khí làm việc những ngày qua diễn ra nhịp nhàng và hiệu quả. Bà Phạm Thị Thảo (Tổ dân phố Nghĩa Thị) cho biết: “Tôi đến đây để làm thủ tục nhập khẩu cho con. Cán bộ hướng dẫn rất nhiệt tình, giải quyết nhanh chóng và chi tiết”.

Thượng tá Phạm Mạnh Cường - Trưởng Công an xã Đơn Dương cho biết: Sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, tổ chức lại chính quyền địa phương hai cấp, tình hình tổ chức bộ máy, địa bàn dân cư, dân số và khối lượng công việc của cấp cơ sở có nhiều thay đổi, đặt ra không ít khó khăn, thách thức trong công tác xây dựng phong trào. Trước tình hình đó, công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương của lực lượng Công an càng trở nên quan trọng, đòi hỏi phải chủ động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn mới.

Với vai trò là cơ quan tham mưu thường trực cho Đảng uỷ, UBND xã trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Công an xã tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia giữ gìn ANTT, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị lớn của địa phương, đất nước; hưởng ứng các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lập lại trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị... Phối hợp chặt chẽ và lồng ghép nội dung phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động khác.

Củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình quần chúng tự quản về ANTT tại địa bàn dân cư và trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các mô hình mới phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng địa bàn...

Thời gian tới lực lượng Công an xã sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát cơ sở, chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển chung của địa bàn.