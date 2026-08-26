Giáo dục - Đào tạo Gấp rút hoàn thiện 2 trường nội trú liên cấp trước ngày khai giảng Chỉ còn ít ngày trước khai giảng năm học 2026 - 2027, 2 trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Thuận An và Quảng Trực đang được các đơn vị thi công tập trung nhân lực, tăng ca, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện. Mục tiêu là bàn giao các hạng mục thiết yếu, bảo đảm điều kiện học tập, ăn ở và sinh hoạt cho học sinh.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Quảng Trực đạt 85% khối lượng hợp đồng



Quảng Trực tăng tốc trước ngày khai giảng

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng Võ Thanh Cường cho biết, Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Quảng Trực khởi công ngày 9/11/2025. Đến ngày 25/8/2026, công trình đạt khoảng 85% khối lượng theo hợp đồng.

Nhiều hạng mục chính như nhà hành chính - thư viện, nhà học tập Tiểu học và THCS, nhà học bộ môn, 60 phòng nội trú, nhà công vụ giáo viên, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, cổng, nhà bảo vệ, sân bóng đá cùng hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước thải cơ bản hoàn thành, đang được lắp đặt thiết bị.

Các hạng mục này dự kiến hoàn thành trước ngày 31/8, nghiệm thu và bàn giao trước ngày 2/9/2026.

Các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ kịp bàn giao trước ngày khai giảng



Những hạng mục còn lại như nhà đa năng kết hợp nhà ăn, sân, đường và ốp mái ta luy sẽ được hoàn thiện, lắp đặt thiết bị trước ngày 2/9; nghiệm thu, bàn giao trước ngày 4/9/2026.

Ông Hà Sỹ Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau ngày 5/9, các đơn vị sẽ tiếp tục thi công những hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/9 và nghiệm thu, bàn giao trước ngày 5/10/2026.

“ Ban QLDA số 3 cam kết các hạng mục sau khi hoàn thành, nghiệm thu bảo đảm an toàn kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu dạy, học, ăn, ở và đi lại của giáo viên, học sinh trong khuôn viên trường. Ông Hà Sỹ Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng số 3

Theo Ban QLDA số 3, công trường hiện có khoảng 700 - 800 nhân công. Các hạng mục chính với 11 khối nhà đang được triển khai đồng loạt trong giai đoạn hoàn thiện. Để đáp ứng tiến độ, công trường cần bổ sung khoảng 200 lao động có tay nghề về tô trát, ốp lát, điện, nước, sơn bả.

Lực lượng dân quân hỗ trợ thi công



Các đơn vị đang tiếp tục huy động nhân lực, tổ chức tăng ca và áp dụng các giải pháp kỹ thuật để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, thời tiết mưa nhiều vẫn là trở ngại lớn, ảnh hưởng đến việc thi công hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cấp thoát nước và phòng cháy, chữa cháy.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Quảng Trực có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2026. Năm 2025, dự án được bố trí và giải ngân 57/57 tỷ đồng, đạt 100%. Năm 2026 được bố trí 183 tỷ đồng, đã giải ngân 66,043 tỷ đồng, đạt 36,1% kế hoạch.

Thuận An cơ bản hoàn thành

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Thuận An có tổng mức đầu tư 225,94 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2025 - 2026.

Năm 2025, dự án được bố trí và giải ngân 57/57 tỷ đồng, đạt 100%. Năm 2026 được bố trí 168,94 tỷ đồng, đến nay giải ngân 91,326 tỷ đồng, đạt 54,06% kế hoạch vốn.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Thuận An đã thành hình



Dự án khởi công ngày 9/11/2025. Đến ngày 25/8, công trình đạt hơn 90% khối lượng theo hợp đồng. Các khối nhà học tập, nhà bộ môn, nhà đa năng, bếp ăn, hành chính - thư viện, ký túc xá giáo viên cùng sân, đường, hạ tầng kỹ thuật, sân bóng đá, cổng, hàng rào và nhà bảo vệ cơ bản hoàn thành, đang được lắp đặt thiết bị.

Ban QLDA số 3 cam kết, các hạng mục này dự kiến hoàn thành trước ngày 29/8, nghiệm thu và bàn giao cho nhà trường trước ngày 31/8/2026.

Riêng khu ký túc xá học sinh đang được các đơn vị tập trung hoàn thiện và lắp đặt thiết bị nội trú, phấn đấu nghiệm thu, bàn giao trước ngày 4/9/2026.

Khu Ký túc xá Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Thuận An đang gấp rút hoàn thiện



Với tiến độ hiện nay, các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, tăng ca, phấn đấu hoàn thành và bàn giao các hạng mục thiết yếu, bảo đảm điều kiện dạy, học và sinh hoạt cho học sinh, giáo viên ngay khi năm học mới bắt đầu.

2 công trình được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới trường phổ thông nội trú liên cấp, tạo điều kiện học tập, ăn ở tập trung cho học sinh, nhất là học sinh ở địa bàn còn khó khăn.

Trong những ngày cuối trước khai giảng, yêu cầu đặt ra không chỉ là đảm bảo tiến độ mà còn kiểm soát chặt chất lượng, an toàn để các hạng mục được bàn giao và đưa vào sử dụng đúng yêu cầu.