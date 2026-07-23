Garmin cập nhật phần mềm 15.13 cho Instinct 3: Tối ưu hóa leo núi và sửa lỗi AMOLED Garmin vừa phát hành bản cập nhật 15.13 cho dòng Instinct 3 nhằm cải thiện tính năng leo núi, hiệu chuẩn máy chạy bộ và khắc phục các lỗi hiển thị trên phiên bản màn hình AMOLED.

Garmin đã chính thức bắt đầu triển khai bản cập nhật phần mềm phiên bản 15.13 cho dòng đồng hồ thông minh Instinct 3. Bản cập nhật này mang đến một loạt các nâng cấp về tính năng, tối ưu hóa hiệu suất và khắc phục các lỗi tồn đọng trên nhiều biến thể khác nhau của dòng sản phẩm này.

Lộ trình triển khai và các dòng máy hỗ trợ

Hiện tại, bản cập nhật 15.13 được áp dụng cho danh sách các thiết bị thuộc hệ sinh thái Instinct 3 bao gồm: Instinct 3 AMOLED, Instinct 3 Solar, Instinct E, Instinct 3 Tactical Solar, Instinct 3 Tactical AMOLED và Instinct Crossover AMOLED.

Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng quá trình triển khai này đang được giới hạn bởi hai yếu tố chính. Thứ nhất, đây là phiên bản beta dành riêng cho những người dùng đã đăng ký tham gia chương trình thử nghiệm (Garmin Beta Program). Thứ hai, tương tự như các đợt phát hành trước đây của Garmin, bản cập nhật sẽ được tung ra theo từng giai đoạn. Hiện tại, mới chỉ có khoảng 20% thiết bị đủ điều kiện nhận được thông báo cập nhật, dù việc cài đặt trực tiếp vẫn khá đơn giản đối với những người nằm trong danh sách này.

Garmin Instinct 3: Dòng đồng hồ thông minh nhận bản cập nhật phần mềm mới

Những cải tiến kỹ thuật đáng chú ý

Các thay đổi cụ thể trong phiên bản 15.13 sẽ có sự khác biệt nhẹ tùy thuộc vào từng model máy. Tuy nhiên, trên toàn bộ dòng Instinct 3, Garmin đã thực hiện những nâng cấp quan trọng sau:

Gợi ý thiết bị leo núi: Cải thiện hệ thống đề xuất trang thiết bị phù hợp cho các hoạt động đi bộ đường dài (hiking).

Cải thiện hệ thống đề xuất trang thiết bị phù hợp cho các hoạt động đi bộ đường dài (hiking). Hiệu chuẩn máy chạy bộ: Tinh chỉnh thuật toán đo lường khoảng cách trên máy chạy bộ để đạt độ chính xác cao hơn.

Tinh chỉnh thuật toán đo lường khoảng cách trên máy chạy bộ để đạt độ chính xác cao hơn. Garmin Pay: Khắc phục triệt để lỗi gây sập ứng dụng khi người dùng thực hiện thêm phương thức thanh toán mới.

Cập nhật riêng cho phiên bản màn hình AMOLED

Đối với các biến thể sử dụng màn hình AMOLED, đặc biệt là Instinct 3 Tactical AMOLED, Garmin đã tập trung xử lý các vấn đề về giao diện người dùng. Cụ thể, lỗi hiển thị ngày tháng đã được khắc phục. Đồng thời, dữ liệu giấc ngủ hiện đã được đảm bảo hiển thị chính xác trong báo cáo buổi sáng (Morning Report) trên tất cả các mẫu AMOLED.

Tối ưu hóa cho dòng Solar và Instinct E

Trong khi đó, các mẫu Instinct 3 Solar và Instinct E được cập nhật để hiển thị hướng chính xác trong tính năng DogTrack glance. Bản cập nhật cũng giải quyết tình trạng các trường dữ liệu bị trống vốn gây khó khăn cho người dùng trong quá trình theo dõi thông số trước đây.

Nâng cao hiệu suất vận hành

Bên cạnh các tính năng mới, Garmin phiên bản 15.13 còn mang đến những tối ưu hóa sâu về quản lý năng lượng, giúp kéo dài thời lượng sử dụng pin trong các điều kiện thực tế. Ngoài ra, màn hình tóm tắt sau cuộc đua cho các hoạt động vượt chướng ngại vật (obstacle course activities) cũng được thiết kế lại để cung cấp thông tin trực quan và đầy đủ hơn cho vận động viên.

Người dùng thuộc chương trình beta có thể kiểm tra cập nhật thông qua ứng dụng Garmin Connect hoặc đồng bộ hóa trực tiếp trên thiết bị để trải nghiệm các cải tiến mới nhất này.