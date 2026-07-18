Garmin CIRQA lộ diện: Thiết bị đeo không màn hình đầy hứa hẹn của Garmin Garmin CIRQA vừa bất ngờ xuất hiện trên ứng dụng Garmin Connect, hé lộ thiết kế không màn hình tối giản. Đây được xem là đối thủ nặng ký cạnh tranh trực tiếp với Whoop trong phân khúc thiết bị đeo chuyên sâu.

Thị trường thiết bị đeo thông minh sắp chứng kiến một bước đi mới từ Garmin với dòng sản phẩm mang tên CIRQA. Những hình ảnh rò rỉ trực tiếp từ ứng dụng Garmin Connect đã xác nhận sự tồn tại của một thiết bị theo dõi sức khỏe hoàn toàn không có màn hình, đánh dấu sự thay đổi lớn trong triết lý thiết kế của hãng công nghệ này.

Hình ảnh mô phỏng thiết kế của Garmin CIRQA

Thiết kế tối giản: Khi màn hình không còn là ưu tiên

Dựa trên những dữ liệu hình ảnh xuất hiện sớm, Garmin CIRQA sở hữu kiểu dáng thanh mảnh và gọn nhẹ, có nhiều nét tương đồng với dòng Vivosmart 5 nhưng đã lược bỏ hoàn toàn phần màn hình hiển thị. Mặt trước của thiết bị được thiết kế phẳng, chỉ xuất hiện logo Garmin một cách tinh tế. Việc loại bỏ màn hình không chỉ giúp thiết bị trở nên bền bỉ hơn trước các tác động vật lý mà còn hứa hẹn kéo dài thời lượng pin vượt trội so với các dòng smartwatch truyền thống.

Giao diện Garmin CIRQA được hiển thị trên ứng dụng chính thức

Đối thủ trực tiếp của Whoop trong phân khúc chuyên sâu

Sự ra đời của CIRQA cho thấy Garmin đang nhắm trực tiếp đến phân khúc người dùng của Whoop – những vận động viên và người dùng chuyên nghiệp ưu tiên dữ liệu về phục hồi, giấc ngủ và cường độ vận động (strain) hơn là việc tương tác với thông báo hay ứng dụng trên cổ tay. Với hệ sinh thái Garmin Connect vốn đã rất mạnh mẽ, CIRQA sẽ đóng vai trò là một cảm biến thu thập dữ liệu thuần túy, giúp người dùng tập trung hoàn toàn vào việc tập luyện mà không bị xao nhãng bởi các yếu tố kỹ thuật số.

Những thông tin rò rỉ từ hệ thống Garmin Connect

Thông tin về CIRQA được phát hiện khi thiết bị này bất ngờ xuất hiện trong danh sách tìm kiếm để thêm mới người dùng trên ứng dụng Garmin Connect. Theo các báo cáo, người dùng có thể tìm thấy tên thiết bị này trong một khoảng thời gian ngắn trước khi Garmin thực hiện cập nhật và ẩn đi. Mặc dù hình ảnh mặt sau chứa các cụm cảm biến vẫn chưa được tiết lộ, giới chuyên môn dự đoán CIRQA sẽ được trang bị công nghệ đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu (SpO2) thế hệ mới nhất để đảm bảo độ chính xác cao nhất cho các phân tích sinh trắc học.

Nhìn chung, Garmin CIRQA là một bước đi chiến lược nhằm lấp đầy khoảng trống trong danh mục sản phẩm của hãng, mang đến lựa chọn tối ưu cho những ai tìm kiếm một thiết bị theo dõi sức khỏe kín đáo, bền bỉ và chuyên sâu.