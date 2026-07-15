Garmin Forerunner 970 và 570 nhận bản cập nhật v18.14: Sửa 18 lỗi quan trọng Garmin phát hành bản Beta v18.14 cho Forerunner 570 và 970, tập trung sửa lỗi âm thanh, tối ưu tính năng khóa cảm ứng và ổn định hệ thống khi lưu hoạt động thể thao.

Garmin vừa tiếp tục chu kỳ nâng cấp phần mềm cho các dòng đồng hồ thể thao cao cấp với việc phát hành bản cập nhật Beta công khai phiên bản 18.14. Đây là bước đi tiếp theo sau bản v18.12 hồi đầu tháng 7, tập trung vào việc tinh chỉnh hiệu năng và khắc phục các vấn đề tồn đọng trên Forerunner 570 và Forerunner 970.

Garmin is racing ahead with a new v18.xx beta update for the Forerunner 970.

Cơ chế phân phối bản cập nhật v18.14

Theo thông tin từ diễn đàn của Garmin, bản cập nhật v18.14 hiện đang được triển khai theo từng giai đoạn. Ở thời điểm hiện tại, chỉ khoảng 20% người dùng tham gia chương trình Beta nhận được thông báo tải về tự động. Tuy nhiên, người dùng không cần phải chờ đợi quá lâu để trải nghiệm phiên bản này.

Để cài đặt thủ công, chủ sở hữu thiết bị có thể truy cập vào Menu chính > Cài đặt > Hệ thống > Cập nhật phần mềm và chọn Kiểm tra cập nhật. Phương pháp này cho phép người dùng bỏ qua quy trình phân phối theo đợt để cập nhật ngay các cải tiến mới nhất cho thiết bị của mình.

Phân tích những cải tiến kỹ thuật đáng chú ý

Bản cập nhật lần này bao gồm 18 thay đổi, phần lớn là các bản sửa lỗi (bug fixes) nhằm nâng cao tính ổn định. Một trong những cải tiến quan trọng nhất nằm ở tính năng Khóa cảm ứng (Touch Lock). Garmin cho biết đã giảm thiểu đáng kể các trường hợp vô tình mở khóa màn hình, một vấn đề gây khó chịu cho người dùng khi vận động mạnh hoặc trong môi trường ẩm ướt.

Hệ thống âm thanh và điều khiển nhạc cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Các lỗi liên quan đến âm lượng tăng đột ngột sau báo thức hoặc nhạc phát qua loa ngoài ngay cả khi đã ngắt kết nối tai nghe đã được xử lý triệt để. Điều này giúp đảm bảo trải nghiệm âm thanh nhất quán và tránh những tình huống bất tiện cho người dùng tại nơi công cộng.

Danh sách các thay đổi chính trong bản v18.14:

Mặc định tắt âm báo nút bấm khi sử dụng tai nghe.

Sửa lỗi nhạc phát đè lên tin nhắn của người theo dõi (spectator message).

Khắc phục sự cố thiết bị tự khởi động lại khi lưu hoạt động chèo thuyền trong nhà (indoor rowing).

Sửa lỗi sập nguồn khi thực hiện hoạt động leo núi trong nhà (indoor climb).

Tối ưu hóa hiển thị trạng thái phát nhạc trên trang âm nhạc.

Đồng bộ hóa lịch tập luyện giữa đồng hồ và kế hoạch Garmin Coach.

Vô hiệu hóa cảm ứng trong các môn thể thao dưới nước khi chế độ tập trung tùy chỉnh đang hoạt động.

Cập nhật các bản dịch ngôn ngữ mới để tối ưu hóa giao diện người dùng toàn cầu.

Đánh giá tác động đến trải nghiệm người dùng

Dù không mang đến những tính năng đột phá như điều khiển bằng giọng nói (vốn đã xuất hiện từ bản v18.12), nhưng v18.14 là bản cập nhật "bản lề" để hoàn thiện dòng phần mềm v18.xx. Việc sửa lỗi sập nguồn khi lưu dữ liệu tập luyện là cực kỳ quan trọng, bởi nó bảo vệ dữ liệu và thành quả tập luyện của người dùng - giá trị cốt lõi của các dòng Forerunner 570 và 970.

Bên cạnh đó, việc tinh chỉnh lại thuật toán khóa cảm ứng và quản lý âm thanh cho thấy Garmin đang lắng nghe phản hồi chi tiết từ cộng đồng người dùng Beta. Những thay đổi nhỏ nhưng thực tế này giúp thiết bị hoạt động tin cậy hơn trong các điều kiện khắc nghiệt, chuẩn bị cho một bản phát hành chính thức ổn định nhất trong tương lai gần.