Garmin phát hành bản cập nhật 22.39: Giải bài toán hao pin trên dòng Fenix 8 Bản cập nhật System Software 22.39 mới nhất của Garmin tập trung khắc phục hai vấn đề nghiêm trọng nhất trên dòng Fenix 8: lỗi sụt pin nhanh và sự cố kết nối cuộc gọi thoại. Hiện tại, khoảng 20% người dùng các thiết bị cao cấp đã có thể tiếp cận phiên bản ổn định này.

Garmin vừa chính thức triển khai bản cập nhật phần mềm hệ thống mới cho các dòng đồng hồ thông minh cao cấp nhất của mình. Phiên bản System Software 22.39 được tung ra nhằm mục tiêu cải thiện trực tiếp thời lượng pin và xử lý các lỗi kỹ thuật tồn đọng gây ảnh hưởng đến trải nghiệm đàm thoại của người dùng.

Garmin khẳng định đã cải thiện thời lượng pin trên Fenix 8 Pro thông qua bản cập nhật phần mềm ổn định mới nhất.

Nỗ lực tối ưu hóa năng lượng và hiệu suất

Trước đó, Garmin đã thực hiện một chu kỳ phát triển phần mềm mới cho các dòng Fenix 8 và Fenix 8 Pro. Các phiên bản Beta như 23.11 và 23.12 đã được thử nghiệm với hàng chục thay đổi so với bản 22.38 trước đó. Tuy nhiên, thay vì tung ra toàn bộ các tính năng mới từ nhánh 23.xx, hãng đã chọn phát hành bản 22.39 như một giải pháp ổn định và cấp thiết hơn.

Đáng chú ý, trọng tâm của bản cập nhật lần này là khắc phục tình trạng hao pin nhanh (battery drain) – vấn đề vốn khiến nhiều người dùng Fenix 8 lo ngại trong thời gian gần đây. Bằng cách tối ưu hóa lại quy trình quản lý năng lượng ở cấp độ hệ điều hành, Garmin kỳ vọng dòng Fenix 8 sẽ lấy lại được thế mạnh về thời lượng sử dụng bền bỉ vốn có của thương hiệu.

Khắc phục sự cố đàm thoại và lộ trình triển khai

Bên cạnh vấn đề năng lượng, System Software 22.39 còn giải quyết các lỗi phát sinh trong quá trình thực hiện cuộc gọi thoại. Đây là cải tiến quan trọng giúp tăng cường tính ổn định cho các tính năng thông minh trên dòng đồng hồ vốn thiên về vận động chuyên nghiệp này.

Cụ thể, lộ trình cập nhật được Garmin thực hiện như sau:

Đối tượng áp dụng: Fenix 8, Fenix 8 Pro và các biến thể liên quan.

Fenix 8, Fenix 8 Pro và các biến thể liên quan. Tỷ lệ triển khai: Hiện tại đã khả dụng cho khoảng 20% số lượng thiết bị tương thích trên toàn cầu.

Hiện tại đã khả dụng cho khoảng 20% số lượng thiết bị tương thích trên toàn cầu. Cách thức cập nhật: Người dùng có thể kiểm tra thông qua ứng dụng Garmin Connect hoặc đồng bộ qua phần mềm Garmin Express trên máy tính.

Nhìn chung, việc Garmin nhanh chóng phản hồi các phản ánh về pin cho thấy nỗ lực của hãng trong việc duy trì tiêu chuẩn chất lượng cho phân khúc thiết bị đeo cao cấp. Với những người dùng đang gặp hiện tượng sụt pin bất thường trên bản 22.38, đây được xem là bản nâng cấp "cứu cánh" không nên bỏ qua.