Garmin phát hành bản cập nhật Beta 23.15: Khắc phục lỗi reset và tối ưu đèn pin trên dòng Fenix 8 Garmin vừa triển khai bản cập nhật Beta Version 23.15 cho các dòng đồng hồ thông minh cao cấp như Fenix 8, Enduro 3 và Quatix 8. Phiên bản này ưu tiên xử lý các lỗi nghiêm trọng liên quan đến trình phát nhạc và cải thiện trải nghiệm người dùng với tính năng đèn pin.

Garmin đã chính thức bắt đầu lộ trình triển khai bản cập nhật phần mềm mới cho các dòng smartwatch cao cấp trên phạm vi toàn cầu. Bản nâng cấp lần này hứa hẹn cải thiện độ ổn định của thiết bị, đặc biệt là khắc phục sự cố gây khó chịu cho người dùng dòng Fenix khi thiết bị tự động khởi động lại (reset) trong quá trình phát nhạc.

Bản cập nhật beta v23.xx mới nhất của Garmin hiện đã khả dụng trên nhiều dòng đồng hồ thông minh, bao gồm cả Fenix 8 Pro.

Tiến độ triển khai chương trình Beta 23.xx

Đầu tháng này, Garmin đã phát hành hai bản cập nhật cho Fenix 8, Fenix 8 Pro và các dòng máy liên quan. Ban đầu, hãng cung cấp Phần mềm Hệ thống 22.39 để sửa các lỗi phát sinh ngay sau đợt triển khai phiên bản ổn định. Ngay sau đó, chương trình Beta 23.xx tiếp tục được đẩy mạnh, bắt đầu với phiên bản 23.11 vào ngày 1 tháng 7.

Hiện tại, Garmin đã quay trở lại chương trình thử nghiệm với việc phát hành Beta Version 23.15. Mặc dù thông thường Garmin mất vài ngày để hoàn tất việc triển khai phần mềm, nhưng hãng tuyên bố rằng tất cả người dùng Enduro 3, Fenix E, Fenix 8 và Quatix 8 đã có thể nhận bản cập nhật này thông qua hình thức tải xuống không dây (OTA).

Những cải tiến kỹ thuật quan trọng trên Beta 23.15

Trong thông báo trên diễn đàn, Garmin cho biết đã thực hiện khoảng 6 điều chỉnh so với phiên bản Beta 23.13 trước đó. Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là việc tinh chỉnh phím tắt đèn pin, cho phép người dùng chuyển đổi linh hoạt giữa các chế độ: bật, tắt và nhấp nháy (strobe).

Bên cạnh đó, lỗi âm lượng nhạc tự động nhảy lên mức 100% khi có thông báo hẹn giờ trong lúc đang hoạt động cũng đã được xử lý. Đây là một cải tiến quan trọng giúp bảo vệ thính giác của người dùng khi sử dụng tai nghe trong các buổi tập luyện cường độ cao.

Chi tiết các thay đổi trong bản cập nhật

Hạng mục Nội dung thay đổi Hệ thống Khắc phục lỗi gây reset thiết bị khi đang phát nhạc. Âm thanh Sửa lỗi âm lượng nhạc tự động tăng lên 100% khi chuông báo thức/hẹn giờ kêu. Tiện ích Cải tiến phím tắt đèn pin (Vòng lặp: Bật -> Tắt -> Nhấp nháy). Kết nối Sửa lỗi phím tắt điện thoại trên các thiết bị không có ứng dụng điện thoại (chuyển hướng sang trang kết nối). Ngôn ngữ Cập nhật các bản dịch thuật mới.

Cách thức cập nhật cho người dùng

Nếu chiếc smartwatch đã đăng ký tham gia Chương trình Beta của bạn chưa nhận được thông báo tự động, người dùng có thể thực hiện kiểm tra thủ công. Quy trình thực hiện như sau: Truy cập vào Menu chính -> Cài đặt (Settings) -> Hệ thống (System) -> Cập nhật phần mềm (Software Update) và nhấn chọn Kiểm tra cập nhật (Check for Updates).

Việc duy trì thiết bị ở các phiên bản Beta mới nhất không chỉ giúp người dùng trải nghiệm sớm các tính năng mà còn đóng góp dữ liệu quan trọng giúp Garmin hoàn thiện phiên bản ổn định cuối cùng, đảm bảo hiệu suất tối ưu cho các dòng thiết bị đeo cao cấp nhất của hãng.