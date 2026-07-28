Garmin phát hành bản cập nhật Beta 23.185 sửa lỗi đột ngột sập nguồn trên Fenix 8 và Enduro 3 Bản cập nhật phần mềm thử nghiệm Beta 23.185 của Garmin tập trung sửa lỗi sập nguồn đột ngột khi lưu hoạt động và cải thiện âm thanh trên các dòng smartwatch cao cấp.

Garmin vừa chính thức phát hành bản cập nhật phần mềm thử nghiệm Beta 23.185 (hiển thị đơn giản là phiên bản 23.18 trên danh mục thay đổi) dành cho các dòng đồng hồ thông minh cao cấp. Bản vá này tập trung tối ưu hóa độ ổn định hệ thống và khắc phục nhiều lỗi vận hành phát sinh từ phiên bản 23.15 trước đó.

Not all Garmin Fenix 8 models will receive a new software update

Loại bỏ các nguy cơ gây sập hệ thống khi tập luyện

Trọng tâm của bản cập nhật Beta 23.185 là giải quyết triệt để những nguyên nhân khiến thiết bị tự động khởi động lại ngoài ý muốn. Trong phiên bản v23.15 trước đây, nhiều người dùng đã gặp phải sự cố đồng hồ bị sập nguồn khi đang thực hiện thao tác lưu dữ liệu hoạt động thể thao, phát nhạc trong quá trình tập luyện hoặc ngay sau khi bắt đầu một phiên lặn được phát hiện tự động.

Bằng việc xử lý các xung đột phần mềm này, Garmin giúp người dùng bảo toàn trọn vẹn dữ liệu tập luyện mà không lo bị gián đoạn hay mất hồ sơ theo dõi giữa chừng.

Sửa lỗi phát âm thanh và thông báo bằng giọng nói

Bên cạnh việc gia tăng độ ổn định cho hệ thống, Garmin cũng tinh chỉnh đáng kể trải nghiệm âm thanh trên các thiết bị tương thích. Cụ thể, bản vá đã khắc phục hiện tượng âm thanh tự động chuyển sang loa ngoài của đồng hồ ngay khi tai nghe Bluetooth kết nối bị ngắt nguồn.

Đồng thời, tính năng thông báo bằng giọng nói trên các mẫu Fenix 8 đã hoạt động chính xác trở lại. Đồng hồ hiện có thể đọc rõ ràng thời gian và ngày tháng, trong khi các tin nhắn từ người theo dõi qua tính năng LiveTrack sẽ được phát đầy đủ thay vì bị ngắt quãng giữa chừng như trước.

Các thiết bị hỗ trợ và lưu ý khi tham gia chương trình Beta

Bản cập nhật phần mềm v23.185 hiện có sẵn cho các mẫu thiết bị thuộc chương trình Garmin Beta Program, bao gồm: Garmin Fenix 8 AMOLED, Fenix 8 Solar, Enduro 3, Quatix 8 và Fenix E. Do đây là bản phát hành thử nghiệm, tính năng ghi và phân tích điện tâm đồ (ECG) sẽ tạm thời bị vô hiệu hóa theo quy định tiêu chuẩn của hãng đối với các phiên bản Beta.

Phiên bản lần này không đi kèm bất kỳ tính năng mới nào mà tập trung hoàn toàn vào việc sửa lỗi và tăng cường độ tin cậy. Những người dùng đã đăng ký tham gia chương trình thử nghiệm có thể kiểm tra và tải về bản nâng cấp trực tiếp thông qua thiết bị.