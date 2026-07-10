Garmin phát hành Beta 15.13: Khắc phục lỗi treo máy khi dùng Garmin Pay trên dòng Instinct 3 Bản cập nhật mới nhất từ Garmin tập trung sửa lỗi nghiêm trọng liên quan đến tính năng thanh toán không tiếp xúc. Phiên bản Beta 15.13 hiện đã sẵn sàng cho người dùng dòng Instinct 3 và Instinct Crossover AMOLED trên toàn cầu.

Garmin vừa chính thức triển khai phiên bản phần mềm thử nghiệm Beta 15.13 cho một loạt thiết bị đeo thông minh phổ biến, bao gồm dòng Instinct 3 và Instinct Crossover AMOLED. Đây là động thái phản ứng nhanh của hãng chỉ vài ngày sau khi phát hành phiên bản 15.12, nhằm giải quyết các lỗi phát sinh gây ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng.

Garmin's latest beta update is available on the Instinct Crossover AMOLED and other associated smartwatches.

Khắc phục lỗi xung đột hệ thống trên Garmin Pay

Điểm quan trọng nhất trong bản cập nhật Beta 15.13 là việc xử lý triệt để tình trạng treo máy (crash) khi người dùng cố gắng thêm thẻ ngân hàng vào ví điện tử Garmin Pay. Đây là tính năng thanh toán không tiếp xúc cốt lõi, giúp người dùng dòng Instinct 3 có thể thanh toán nhanh tại các cửa hàng mà không cần mang theo điện thoại hay ví tiền.

Theo ghi nhận từ Garmin, lỗi này xuất hiện trên toàn bộ các biến thể thuộc dòng Instinct 3, bao gồm Instinct 3 tiêu chuẩn, Instinct 3 Solar, Instinct E, Instinct 3 Tactical và cả mẫu Instinct Crossover AMOLED. Việc chuyển đổi từ phiên bản 15.12 lên 15.13 được đánh giá là bước đi cần thiết để đảm bảo tính ổn định cho hạ tầng thanh toán trên thiết bị đeo.

Chi tiết các cải tiến kỹ thuật trên dòng Instinct

Bên cạnh việc sửa lỗi Garmin Pay, bản cập nhật mới còn mang đến nhiều tinh chỉnh về thuật toán và hiển thị cho các hoạt động thể chất. Garmin đã tối ưu hóa tính năng gợi ý trang bị (gear suggestions) cho hoạt động đi bộ đường dài (Hike), giúp người dùng có những chuẩn bị phù hợp hơn dựa trên dữ liệu địa hình và thể trạng.

Dưới đây là bảng tổng hợp các thay đổi chính từ phiên bản ổn định 14.15 lên các bản Beta 15.xx:

Hạng mục Nội dung thay đổi Thiết bị áp dụng Thanh toán Sửa lỗi treo máy khi thêm thẻ Garmin Pay Toàn bộ dòng Instinct 3 Hoạt động Hike Cải thiện gợi ý trang bị thông minh Instinct 3 / Instinct E Chạy bộ (Treadmill) Sửa lỗi hiệu chuẩn khoảng cách thủ công Instinct 3 / Instinct E Hiển thị Sửa lỗi hiển thị ngày sai ngôn ngữ Bản AMOLED (Tactical) Cảm biến Hỗ trợ dữ liệu từ cảm biến Xero (Applied Ballistics) Bản Solar / Tactical

Đối với các phiên bản sử dụng màn hình AMOLED, Garmin cũng đã khắc phục lỗi hiển thị dữ liệu giấc ngủ trong báo cáo buổi sáng (Morning Report) và lỗi hiển thị ngày tháng không chính xác ở một số ngôn ngữ đặc thù trên phiên bản Tactical.

Lộ trình triển khai và cách thức cập nhật

Bản cập nhật Beta 15.13 đang được triển khai dưới dạng giao thức qua không dây (OTA). Garmin cho biết khoảng 50% số lượng thiết bị đủ điều kiện đã nhận được thông báo cập nhật trong những giờ đầu tiên. Quá trình triển khai toàn cầu dự kiến sẽ hoàn tất trong vài ngày tới.

Người dùng tham gia chương trình Beta nếu chưa nhận được thông báo tự động có thể kiểm tra thủ công bằng cách truy cập vào mục Cài đặt (Settings) > Hệ thống (System) > Cập nhật phần mềm (Software Update) và chọn Kiểm tra cập nhật (Check for Updates).

Đáng chú ý, đối với các mẫu Instinct 3 Solar, bản cập nhật này cũng mang trở lại tùy chọn "Tự động chọn vệ tinh" (Auto Select Satellites) trong trình quản lý năng lượng (Power Manager), một tính năng quan trọng giúp tối ưu hóa thời lượng pin mà vẫn đảm bảo độ chính xác của GPS khi di chuyển qua các khu vực có địa hình phức tạp.