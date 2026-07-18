Garmin tung bản cập nhật 17.37: Giải pháp cho vấn đề hao pin trên Forerunner và Venu Garmin phát hành bản cập nhật ổn định 17.37 giúp tối ưu thời lượng pin và sửa lỗi khởi động lại cho các dòng Forerunner 570, 970 cùng dòng Venu và Vivoactive.

Garmin vừa chính thức phát hành bản cập nhật phần mềm ổn định mới mang mã hiệu Software Version 17.37 dành cho nhiều dòng đồng hồ thông minh phổ biến. Thay đổi quan trọng nhất trong đợt nâng cấp này là việc khắc phục triệt để tình trạng sụt pin nhanh bất thường, một vấn đề gây ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của người dùng trong thời gian qua.

Bản cập nhật mới nhất của Garmin hứa hẹn cải thiện thời lượng pin trên nhiều dòng smartwatch, trong ảnh là mẫu Forerunner 570.

Danh sách các thiết bị được hỗ trợ

Bản cập nhật 17.37 được triển khai đồng loạt cho các dòng thiết bị đeo thế hệ mới của hãng. Người dùng các mẫu máy sau đây có thể thực hiện nâng cấp ngay lập tức:

Dòng chuyên dụng chạy bộ: Forerunner 570 và Forerunner 970.

Dòng thời trang và phong cách sống: Venu 4 và Venu X1.

Dòng theo dõi sức khỏe: Vivoactive 6.

Tối ưu hóa năng lượng và sửa lỗi hệ thống

Theo thông báo từ Garmin trên các diễn đàn hỗ trợ, Software Version 17.37 tập trung giải quyết ba vấn đề kỹ thuật tồn đọng. Đáng chú ý nhất là lỗi khiến thời gian sử dụng thực tế ngắn hơn dự kiến (shorter-than-expected runtimes). Việc khắc phục lỗi này giúp các thiết bị duy trì được thời lượng pin tối ưu theo đúng thông số kỹ thuật mà hãng đã công bố.

Lỗi được khắc phục Mô tả chi tiết Thời lượng pin Sửa lỗi tiêu tốn năng lượng bất thường trên các dòng máy đời mới. Hoạt động Golf Ngăn chặn tình trạng đồng hồ tự khởi động lại (reset) khi đang ghi lại hoạt động chơi golf. Đo quãng đường Cải thiện độ chính xác của tính năng đo khoảng cách trên máy chạy bộ (treadmill) sau khi hiệu chuẩn.

Chiến lược phát hành phần mềm của Garmin

Một điểm đáng lưu ý là Garmin đã quyết định quay trở lại nhánh v17.xx để phát hành bản ổn định này, thay vì vội vã hoàn thiện nhánh v18.xx vốn đang trong giai đoạn thử nghiệm Beta. Trước đó, phiên bản Beta 18.14 đã được tung ra với nhiều tính năng mới, nhưng có vẻ như Garmin ưu tiên xử lý các lỗi nghiêm trọng về pin trên một nền tảng phần mềm ổn định hơn để đảm bảo tính an toàn cho thiết bị của người dùng.

Hiện tại, bản cập nhật đang được phân phối dần tới người dùng trên toàn cầu. Bạn có thể kiểm tra cập nhật thông qua ứng dụng Garmin Connect trên điện thoại hoặc sử dụng phần mềm Garmin Express trên máy tính để đồng bộ hóa và cài đặt phiên bản mới nhất.