Gears of War 2 bất ngờ có bản port PC không chính thức hỗ trợ 4K và 200 FPS Sau gần 20 năm chờ đợi, game thủ PC hiện đã có thể trải nghiệm Gears of War 2 nguyên bản với độ phân giải 4K và tốc độ khung hình cực cao nhờ dự án cộng đồng Gears of War 2: Hollow.

Trong suốt nhiều năm, cách duy nhất để trải nghiệm Gears of War 2 trên PC là thông qua Xbox Cloud Gaming hoặc các trình giả lập. Tuy nhiên, một bước ngoặt kỹ thuật vừa xảy ra khi một nhà phát triển độc lập đã phát hành bản port PC nguyên bản (native port) mang tên "Gears of War 2: Hollow", cho phép trò chơi chạy trực tiếp trên Windows với hiệu năng vượt trội.

Nền tảng kỹ thuật từ bản dựng rò rỉ năm 2008

Khác với các giải pháp giả lập thông thường vốn tiêu tốn nhiều tài nguyên phần cứng, dự án Gears of War 2: Hollow được xây dựng dựa trên một bản dựng (build) dành cho nhà phát triển bị rò rỉ từ đầu năm 2008. Bản dựng này vốn đã chứa các tệp thực thi (binaries) dành cho Windows, tạo tiền đề để modder có tên xHeliosx tối ưu hóa và hoàn thiện thành một phiên bản có thể chơi được hoàn chỉnh mà không cần qua lớp giả lập trung gian.

Một ảnh chụp màn hình Gears of War 2 Hollow đang chạy ở độ phân giải 4K và 180 FPS trên PC

Hiệu năng vượt trội và hỗ trợ phần cứng hiện đại

Điểm ấn tượng nhất của bản port này là khả năng mở khóa tốc độ khung hình (uncapped framerate) và hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K. Trong các thử nghiệm thực tế, trò chơi có thể dễ dàng duy trì tốc độ trên 200 FPS trên các cấu hình máy tính hiện đại, mang lại trải nghiệm mượt mà hơn hẳn so với phiên bản gốc trên Xbox 360 vốn bị giới hạn ở 30 FPS.

Hỗ trợ điều khiển: Cải thiện khả năng tương thích và độ nhạy khi sử dụng chuột và bàn phím.

Cải thiện khả năng tương thích và độ nhạy khi sử dụng chuột và bàn phím. Nội dung đầy đủ: Bản port cung cấp toàn bộ chiến dịch (Campaign), chế độ Co-op, Horde và tất cả các gói DLC chính thức, bao gồm cả phần chơi mở rộng "Road to Ruin".

Bản port cung cấp toàn bộ chiến dịch (Campaign), chế độ Co-op, Horde và tất cả các gói DLC chính thức, bao gồm cả phần chơi mở rộng "Road to Ruin". Kết nối: Tích hợp hệ thống Steam P2P để hỗ trợ kết nối giữa những người chơi với nhau.

Những thách thức và hạn chế hiện tại

Dù là một thành tựu kỹ thuật đáng nể cho một dự án cá nhân, Gears of War 2: Hollow vẫn tồn tại một số nhược điểm cần lưu ý. Do dựa trên một bản dựng chưa hoàn thiện từ năm 2008, trò chơi đôi khi gặp lỗi về hiển thị ánh sáng (lighting glitches). Ngoài ra, vì đây là dự án được thực hiện bởi một người, các tính năng trực tuyến và chế độ PvP vẫn chưa được kiểm thử kỹ lưỡng, có thể phát sinh lỗi không ổn định trong quá trình trải nghiệm.

Hiện tại, cộng đồng game thủ có thể tiếp cận bộ khởi chạy (launcher) của dự án này trên nền tảng ModDB. Đây được xem là một nỗ lực quan trọng trong việc bảo tồn trò chơi, giúp di sản của dòng game Gears of War tiếp cận được với nhiều đối tượng người dùng hơn trên nền tảng PC.