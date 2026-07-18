Gemini 3.5 Pro lỡ hẹn: Tại sao Google chấp nhận chậm bước trong cuộc đua AI lập trình? Google trì hoãn ra mắt Gemini 3.5 Pro do hiệu suất lập trình chưa đạt kỳ vọng. Trong khi đó, hãng đang đẩy mạnh việc sử dụng AI để tạo ra 75% mã nguồn nội bộ.

Google vừa chính thức xác nhận việc trì hoãn phát hành Gemini 3.5 Pro, mẫu mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được kỳ vọng nhất của hãng trong năm 2026. Dù từng được hứa hẹn ra mắt vào tháng 6 sau sự kiện Google I/O, phiên bản Pro mới nhất vẫn đang trong giai đoạn tinh chỉnh do những thách thức về mặt kỹ thuật, đặc biệt là trong lĩnh vực lập trình chuyên sâu.

Rào cản từ khả năng lập trình và hiệu suất thực tế

Trọng tâm của sự chậm trễ này nằm ở khả năng viết mã (coding) của mô hình. Theo các báo cáo kỹ thuật, mặc dù Google đã nỗ lực cập nhật dữ liệu huấn luyện mới nhất vào cuối tháng 6 nhằm tối ưu hóa kỹ năng lập trình cho Gemini 3.5 Pro, kết quả thu được vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn khắt khe mà hãng đặt ra. Trong bối cảnh các đối thủ như OpenAI hay Anthropic liên tục tung ra các công cụ hỗ trợ lập trình mạnh mẽ, Google buộc phải thận trọng để đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của mã nguồn do AI tạo ra.

Mô hình Gemini 3.5 Pro chưa thể ra mắt do hiệu suất không đạt kỳ vọng. Ảnh: 9to5Google.

Việc Gemini 3.5 Pro lỡ hẹn tạo ra một khoảng trống đáng kể trong danh mục sản phẩm của Google. Hiện tại, phiên bản Pro gần nhất là 3.1 đã ra mắt từ tháng 2, khiến khoảng cách công nghệ giữa các thế hệ dần bị nới rộng. Google hiện đang tập trung vào việc thử nghiệm phiên bản Flash nâng cấp cùng các đối tác để duy trì sự hiện diện trên thị trường, đồng thời cân đối chi phí vận hành cho người dùng cuối.

Chiến lược nội bộ: Khi AI viết 75% mã nguồn cho Google

Đáng chú ý, dù mô hình thương mại đang gặp khó, Google lại đang đẩy mạnh ứng dụng AI vào chính quy trình phát triển phần mềm nội bộ của mình. Số liệu từ sự kiện Cloud Next 2026 cho thấy một bước nhảy vọt ấn tượng: khoảng 75% lượng mã nguồn mới tại Google hiện do AI khởi tạo trước khi được kỹ sư con người phê duyệt. Con số này đã tăng mạnh so với mức 50% vào cuối năm ngoái.

Tuy nhiên, sự phụ thuộc ngày càng tăng vào AI trong lập trình cũng gây ra những tranh luận trái chiều trong đội ngũ kỹ sư. Nhiều chuyên gia tại Google cho rằng, đối với những cấu trúc hệ thống quan trọng và phức tạp, sự can thiệp trực tiếp của con người vẫn là yếu tố sống còn để đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật bền vững, điều mà các mô hình AI hiện nay đôi khi vẫn xử lý theo cách máy móc hoặc thiếu tính tối ưu dài hạn.

Nỗ lực hợp nhất hệ sinh thái công cụ hỗ trợ lập trình

Bên cạnh việc hoàn thiện mô hình Gemini 3.5 Pro, Google đang thực hiện một cuộc cải tổ lớn về mặt công cụ. Hiện tại, các tài nguyên AI của hãng đang bị phân mảnh ở nhiều bộ phận khác nhau:

DeepMind: Tập trung vào nghiên cứu thuật toán và mô hình cốt lõi.

Tập trung vào nghiên cứu thuật toán và mô hình cốt lõi. Google Cloud: Cung cấp nền tảng Vertex AI cho doanh nghiệp.

Cung cấp nền tảng Vertex AI cho doanh nghiệp. Android: Phát triển Android Studio dành riêng cho lập trình viên di động.

Mục tiêu chiến lược của Google là hợp nhất các sản phẩm như AI Studio, Vertex và Android Studio thành một hệ sinh thái đồng nhất. Việc này không chỉ giúp tối ưu hóa tài nguyên huấn luyện mà còn tạo ra trải nghiệm liền mạch cho lập trình viên, giúp họ dễ dàng chuyển đổi giữa các môi trường phát triển khác nhau.

Tương lai của Gemini 3.5 Pro và dòng chảy AI Agent

Dù chưa có ngày ra mắt chính thức, Google khẳng định Gemini 3.5 Pro sẽ sớm được phát hành sau khi vượt qua các bài kiểm tra hiệu năng cuối cùng. Định hướng của dòng Pro vẫn là xử lý các tác vụ chuyên sâu, đòi hỏi tư duy logic cao, trong khi dòng Flash sẽ đảm nhận các tác vụ yêu cầu tốc độ và chi phí thấp.

Thách thức lớn nhất đối với Google hiện nay không chỉ là hoàn thiện khả năng viết mã, mà còn là việc tích hợp mô hình này vào các "tác nhân AI" (AI Agents) có khả năng tự thực hiện các quy trình công việc phức tạp. Trong cuộc đua này, sự chính xác của Gemini 3.5 Pro sẽ quyết định vị thế của Google trước các đối thủ đang bám đuổi quyết liệt.