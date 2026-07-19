Genoa ngược dòng hạ Trento, đối thủ khép lại trận giao hữu bằng thất bại Ở trận giao hữu cấp câu lạc bộ thuộc Friendlies Clubs, Genoa ngược dòng thắng Trento 2-1, còn Trento phải nhận thất bại.

Genoa 2 - 1 Trento Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Genoa tiếp đón Trento.

6' A. Mehic nhận thẻ vàng sớm Phút 6', A. Mehic của Trento nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là lời cảnh báo sớm dành cho cầu thủ Trento trong phần còn lại của trận đấu.

30' J. I. Molina đưa Trento vượt lên Phút 30, J. I. Molina lập công, đưa Trento vượt lên dẫn Genoa 1-0. Đội khách đã có bàn mở tỷ số trong thế trận đang diễn ra.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

66' L. Colombo giúp Genoa gỡ hòa Phút 66, L. Colombo lập công giúp Genoa gỡ hòa 1-1. Trận đấu trở lại thế cân bằng sau bàn thắng này.

75' Genoa ngược dòng, vượt lên ở phút 75 Phút 75, Genoa ghi bàn để vượt lên dẫn trước Trento 2-1. Sau khi bị dẫn trước, Genoa đã hoàn tất màn ngược dòng đầy ấn tượng.

KT Kết thúc: Genoa 2-1 Trento Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 23:48 19/07/2026

Genoa sẽ đối đầu Trento trong khuôn khổ Giao hữu CLB vào lúc 22h ngày 19/07/2026. Đây là trận đấu được chú ý bởi sự góp mặt của Genoa và Trento, nhưng các thông tin hiện có chưa bao gồm phong độ gần đây, lực lượng, lịch sử đối đầu hoặc vị trí của hai đội.

Thông tin trận đấu

Trận đấu giữa Genoa và Trento diễn ra lúc 22h ngày 19/07/2026. Do đây là một trận giao hữu, cách tiếp cận của hai đội có thể phụ thuộc vào mục tiêu chuẩn bị, thử nghiệm nhân sự và đánh giá chiến thuật. Tuy nhiên, chưa có dữ liệu cụ thể để xác định đội hình dự kiến, sơ đồ thi đấu hoặc những cầu thủ chắc chắn góp mặt.

Những điểm chưa thể kết luận

Thông tin được cung cấp chưa đề cập đến phong độ của Genoa và Trento trước trận, thành tích đối đầu, tình trạng chấn thương hay mục tiêu cụ thể của từng đội. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để đưa ra đánh giá định lượng về ưu thế, khả năng kiểm soát thế trận hoặc diễn biến chuyên môn của cuộc đối đầu.

Nhìn chung, Genoa vs Trento là trận giao hữu diễn ra lúc 22h ngày 19/07/2026. Nhận định chi tiết về chiến thuật và lực lượng sẽ cần thêm dữ liệu chính thức trước giờ bóng lăn.

Genoa 5 trận gần nhất B B H H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Trento 5 trận gần nhất B H H T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới