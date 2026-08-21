Gent và Hibernian bất phân thắng bại ở vòng Playoff Europa Conference League Trận đấu giữa Gent và Hibernian trên sân Planet Group Arena khép lại với tỷ số 0-0, thuộc khuôn khổ vòng Playoff UEFA Europa Conference League.

Gent 0 - 0 Hibernian Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Gent tiếp đón Hibernian.

15' O. Elding sút hỏng phạt đền, Hibernian lỡ cơ hội vượt lên Phút 15, O. Elding bên phía Hibernian thực hiện không thành công quả phạt đền, bỏ lỡ cơ hội vàng để đưa đội khách vươn lên dẫn trước. Cú sút hỏng ăn này khiến thế cân bằng 0-0 giữa Gent và Hibernian trên sân Planet Group Arena vẫn chưa bị phá vỡ.

29' Gent nhỉnh hơn trong thế giằng co Phút 29, Gent nhỉnh hơn về sức ép với phạt góc 1 - 0, trong khi Hibernian đã một lần rơi vào thế việt vị 0 - 1. Nhịp trận vẫn giằng co, thể hiện qua số lần phạm lỗi 3 - 1.

42' Gent gia tăng sức ép cuối hiệp một Bước sang phút 42, Gent nhỉnh hơn về thế trận với 1 - 0 quả phạt góc, trong khi Hibernian vẫn kiên nhẫn chờ cơ hội phản công và đã rơi vào thế việt vị 0 - 1 lần.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

54' Thế trận chặt chẽ đầu hiệp hai Bước sang phút 54, cuộc đối đầu giữa Gent và Hibernian vẫn giữ thế cân bằng với tỷ số 0-0 . Trận đấu diễn ra tương đối gián đoạn với 3-1 tình huống phạm lỗi, trong khi Gent nhỉnh hơn đôi chút ở chỉ số phạt góc với tỷ lệ 1-0 .

60' J. Campbell của Hibernian nhận thẻ vàng ở phút 60 Phút 60, J. Campbell bên phía Hibernian đã phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi. Thế trận trên sân Planet Group Arena diễn ra đầy quyết liệt khi tỷ số giữa Gent và Hibernian vẫn đang là 0-0.

64' Gent rút L. Benes, đưa K. Wilson vào sân Phút 64, ban huấn luyện Gent quyết định đưa K. Wilson vào sân để thay thế cho L. Benes . Đội chủ nhà kỳ vọng sự điều chỉnh nhân sự này sẽ đem lại làn gió mới cho lối chơi trong hiệp 2.

64' Hibernian thay người: J. McGrath vào thay J. Campbell Phút 64, Hibernian thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. McGrath được tung vào sân thay thế cho J. Campbell . Động thái này diễn ra không lâu sau khi J. Campbell phải nhận thẻ vàng ở phút 60.

64' Hibernian tung M. Boyle vào sân thay O. Elding Phút 64, Hibernian thực hiện sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi M. Boyle được tung vào sân thế chỗ O. Elding . Ban huấn luyện đội khách kỳ vọng sự xuất hiện của Boyle sẽ mang lại nét tươi mới trong lối chơi khi tỷ số với Gent vẫn đang là 0-0.

68' Thế trận giằng co, Gent và Hibernian cầm chân nhau 0-0 Bước sang phút 68, thế trận giữa Gent và Hibernian vẫn vô cùng giằng co với tỷ số 0-0. Sự tranh chấp quyết liệt giữa hai bên thể hiện qua chỉ số phạm lỗi 7-3, trong khi nhịp độ tấn công chưa thực sự đột phá với phạt góc 1-1 và việt vị 0-2.

80' J. Obita nhận thẻ vàng ở phút 80 Phút 80, hậu vệ J. Obita bên phía Hibernian đã phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi kéo người (Holding). Việc vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ đối thủ khiến Hibernian liên tục phải dùng các biện pháp phạm lỗi để can thiệp ở những phút cuối trận.

80' Gent điều chỉnh nhân sự ở phút 80 Bước sang phút 80, Gent quyết định thực hiện sự thay đổi người khi tung E. H. Seck vào sân thế chỗ cho M. Sonko . Sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà tạo ra làn gió mới trong những phút cuối trận.

80' Gent củng cố lực lượng: M. Paskotsi thế chỗ C. Burgess Phút 80, ban huấn luyện Gent quyết định thực hiện sự thay đổi người khi tung M. Paskotsi vào sân để thay thế cho C. Burgess . Đây là phương án điều chỉnh nhân sự nhằm củng cố đội hình trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu trên sân Planet Group Arena.

80' Gent điều chỉnh nhân sự: I. Cisse vào thay J. Vergara Phút 80, câu lạc bộ Gent quyết định thực hiện sự thay đổi người khi tung I. Cisse vào sân thế chỗ cho J. Vergara . Đây là động thái nhằm tăng cường sức trẻ và bổ sung nguồn năng lượng mới cho đội chủ nhà trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

80' Gent và Hibernian giằng co bế tắc ở phút 80 Bước sang phút 80, thế trận giữa Gent và Hibernian vẫn đang ở thế bế tắc với tỷ số 0 - 0 . Sự giằng co được thể hiện rõ qua số lần phạm lỗi 7 - 3 , trong khi các pha hãm thành nguy hiểm khá thưa thớt khi chỉ số phạt góc dừng lại ở mức 1 - 1 và việt vị là 0 - 2 .

81' Hibernian liên tiếp dính thẻ, J. McGrath nhận thẻ vàng ở phút 81 Phút 81, đến lượt J. McGrath bên phía Hibernian phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi ngáng chân (tripping). Đội khách đang liên tiếp gặp bất lợi về nhân sự khi chỉ một phút trước đó, J. Obita cũng vừa phải nhận án phạt tương tự.

82' Hibernian thay người: J. Newell vào sân thế chỗ M. Chaiwa Phút 82, Hibernian thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Newell được tung vào sân thế chỗ cho M. Chaiwa . Sự bổ sung thể lực này diễn ra trong bối cảnh Hibernian vừa phải nhận liên tiếp những chiếc thẻ vàng ở các phút trước đó.

83' T. Araujo dính thẻ vàng sau pha phạm lỗi thô bạo Phút 83, T. Araujo bên phía Gent phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi thô bạo. Trận đấu trôi về những phút cuối vô cùng căng thẳng khi tỷ số vẫn đang là 0-0, và đây cũng là chiếc thẻ phạt đầu tiên dành cho đội chủ nhà.

89' A. Mayor nhận thẻ vàng ở phút 89 Phút 89, cầu thủ A. Mayor bên phía Hibernian phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu trôi về những phút cuối với bầu không khí vô cùng căng thẳng khi các cầu thủ Hibernian liên tục bị trọng tài cảnh cáo.

89' Gent điều chỉnh nhân sự ở phút 89 Ở phút 89, Gent thực hiện sự thay đổi người khi L. Lopes được tung vào sân thay cho M. Delorge . Đội chủ nhà quyết định làm mới tuyến giữa trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng trên sân Planet Group Arena.

90+2' M. Boyle nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+2', trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo M. Boyle bên phía Hibernian. Trận đấu đang trôi về những phút bù giờ bù cật vô cùng căng thẳng khi Gent và Hibernian vẫn giữ tỷ số 0-0.

KT Kết thúc: Gent 0-0 Hibernian Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 03:21 21/08/2026

Gent Thống kê Hibernian 0% Kiểm soát bóng 0% 3 Trúng đích 1 1 Phạt góc 1 7 Phạm lỗi 3 0 Việt vị 2

Trận thư hùng giữa Gent và Hibernian trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League sẽ chính thức khởi tranh vào lúc 1h30 ngày 21/8/2026 trên sân vận động Planet Group Arena. Với tính chất khốc liệt của một trận đấu loại trực tiếp, cả hai đội đều sẽ phải cống hiến hết mình vì tấm vé đi tiếp.

Tính chất sinh tử của trận đấu loại trực tiếp

Bước vào cuộc so tài này, cả Gent và Hibernian đều hiểu rõ tầm quan trọng của từng phút thi đấu trên sân. Đây không phải là vòng bảng nơi các đội bóng có cơ hội tích lũy điểm số hay cải thiện thứ hạng qua từng lượt trận, mà là cuộc đấu loại trực tiếp một mất một còn. Đội giành chiến thắng sẽ thẳng tiến vào vòng trong, trong khi đội thất bại sẽ chính thức khép lại hành trình tại giải đấu.

Chính thể thức knock-out nghiệt nã này sẽ buộc hai câu lạc bộ phải thi đấu với sự tập trung cao độ ngay từ những phút đầu tiên. Bất kỳ sai lầm nhỏ nào cũng có thể trả giá bằng cả mùa giải tại đấu trường châu Âu.

Điểm tựa sân nhà Planet Group Arena

Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Planet Group Arena vào lúc 1h30 ngày 21/8/2026 sẽ mang lại lợi thế không nhỏ cho Gent trước sự cổ vũ của khán giả nhà. Sự tiếp sức từ khán đài sẽ là nguồn động lực tinh thần lớn để đại diện này chủ động triển khai lối chơi và tạo áp lực lên đối thủ.

Về phía Hibernian, việc phải làm khách trong một trận cầu mang tính chất sống còn đòi hỏi họ phải thể hiện bản lĩnh vững vàng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật. Cuộc so tài giữa hai đội hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến hấp dẫn và kịch tính đến những giây cuối cùng.