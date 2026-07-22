Getafe ngược dòng hạ Tenerife, khép lại trận giao hữu đầy tiếc nuối Trong trận giao hữu thuộc Club Friendlies, Getafe ngược dòng thắng Tenerife 2-1; Getafe rời trận với chiến thắng, còn Tenerife chịu thất bại đáng tiếc.

Tenerife 1 - 2 Getafe Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Tenerife tiếp đón Getafe.

38' V. Moreno đưa Tenerife vượt lên Phút 38, V. Moreno lập công giúp Tenerife mở tỷ số trước Getafe. Đội chủ nhà đang tạm dẫn 1-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

55' M. Satriano đưa Getafe trở lại trận đấu Phút 55', M. Satriano thực hiện thành công quả phạt đền, giúp Getafe gỡ hòa 1-1 trước Tenerife. Trận đấu trở lại thế cân bằng.

90' Getafe vượt lên ở phút 90 Phút 90', Getafe ghi bàn và vượt lên dẫn trước, đưa tỷ số thành Tenerife 1-2 Getafe.

KT Kết thúc: Tenerife 1-2 Getafe Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 03:25 23/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Tenerife vs Getafe

Thời gian: 01:30 ngày 23/07/2026

Giải đấu: Giao hữu CLB

Tenerife và Getafe sẽ chạm trán trong một trận đấu có tính chất giao hữu, với điểm nhấn nằm ở trạng thái khởi đầu khá tương đồng của hai đội. Cả hai đều giành chiến thắng trong trận gần nhất, tạo tiền đề tích cực trước cuộc đối đầu này.

Hai đội cùng có khởi đầu thuận lợi

Tenerife bước vào trận đấu sau một chiến thắng. Dữ liệu về phong độ gần nhất chỉ ghi nhận một trận, vì vậy chưa đủ cơ sở để đánh giá một chuỗi kết quả dài hoặc khẳng định xu hướng ổn định trong nhiều vòng đấu.

Getafe cũng có kết quả tương tự khi giành chiến thắng ở trận gần nhất. Sự tương đồng này khiến trận đấu khó được phân định chỉ dựa trên phong độ tức thời. Hai đội đều có lý do để duy trì sự chủ động, nhưng mức độ thận trọng trong cách tiếp cận sẽ là yếu tố đáng chú ý ở một trận giao hữu.

Thế đối đầu cân bằng

Trong bốn lần chạm trán gần nhất, Tenerife thắng một trận, hai đội hòa hai trận và Getafe thắng một trận. Cán cân này cho thấy không bên nào tạo được ưu thế rõ ràng trong nhóm đối đầu được thống kê.

Đáng chú ý, số trận hòa chiếm phần lớn trong bốn lần gặp gần đây. Điều đó gợi mở khả năng cuộc đấu tiếp tục được quyết định bởi những chi tiết nhỏ, thay vì chênh lệch lớn về thế trận. Tuy nhiên, đây chỉ là xu hướng tổng hợp và không thể thay thế cho đánh giá về cách hai đội vận hành trong trận đấu sắp tới.

Điểm nhấn chiến thuật

Không có thông tin về đội hình dự kiến, sơ đồ chiến thuật hay danh sách cầu thủ vắng mặt. Vì vậy, chưa thể xác định chính xác Tenerife hoặc Getafe sẽ ưu tiên cách bố trí nào trên sân.

Về mặt diễn biến, khả năng kiểm soát khu vực giữa sân có thể trở thành nền tảng quan trọng. Đội giành được quyền chủ động trong khâu luân chuyển bóng sẽ có nhiều cơ hội hơn để kéo giãn hàng phòng ngự đối phương. Ngược lại, những tình huống chuyển trạng thái nhanh có thể tạo ra khác biệt nếu một bên để lộ khoảng trống sau khi dâng cao.

Bên cạnh đó, trận giao hữu thường đặt ra yêu cầu cân bằng giữa kết quả và việc duy trì sự linh hoạt trong cách sử dụng nhân sự. Vì dữ liệu không cung cấp thông tin về kế hoạch thay người hoặc đội hình xuất phát, mọi đánh giá cụ thể về cách hai huấn luyện viên phân bổ thời lượng thi đấu đều chưa có đủ cơ sở.

Nhận định trước trận

Tenerife và Getafe cùng có chiến thắng ở trận gần nhất, còn thành tích đối đầu bốn trận gần đây đang cân bằng với mỗi đội một lần thắng và hai trận hòa. Những dữ kiện này cho thấy đây là cặp đấu khó phân định khi chỉ nhìn vào kết quả quá khứ.

Getafe có thể tìm cách tận dụng sự tự tin từ kết quả gần nhất, trong khi Tenerife cũng sở hữu nền tảng tương tự để hướng tới một màn trình diễn chủ động. Dù vậy, không có đủ dữ liệu để khẳng định đội nào sẽ chiếm ưu thế trong toàn bộ trận đấu. Kịch bản được chờ đợi là màn so tài giằng co, nơi hiệu quả xử lý ở các thời điểm quyết định có thể đóng vai trò then chốt.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Tenerife · 1 thắng 2 hòa Getafe · 1 thắng Getafe 3 - 1 Tenerife GET Tenerife 1 - 0 Getafe TEN Getafe 2 - 2 Tenerife Hòa Tenerife 0 - 0 Getafe Hòa

Tenerife 5 trận gần nhất T B T B T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 0 Thủng lưới Getafe 5 trận gần nhất T T B T H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới