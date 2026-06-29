Thông tin GFC Security: Tấm lá chắn an ninh vững chắc cho các khu công nghiệp tại Đồng Nai Được mệnh danh là "thủ phủ công nghiệp" của cả nước, Đồng Nai hiện là nơi đóng quân của hàng chục khu công nghiệp quy mô lớn và hàng ngàn doanh nghiệp FDI sầm uất.

Sự tăng trưởng vượt bậc về dòng vốn đầu tư và hạ tầng sản xuất cũng đặt ra bài toán hóc búa về việc bảo vệ an toàn tài sản, kiểm soát chuỗi cung ứng và duy trì trật tự vận hành. Trong hành trình đó, công ty dịch vụ bảo vệ GFC Security đã và đang khẳng định vị thế là đối tác an ninh chiến lược, người đồng hành thầm lặng bảo vệ sự thịnh vượng cho nền kinh tế tỉnh nhà.

1. Bài toán an ninh tại "thủ phủ công nghiệp" Đồng Nai

Đồng Nai sở hữu những vị trí kinh tế chiến lược với các KCN trọng điểm như Amata, Biên Hoà 1, Biên Hoà 2, Nhơn Trạch, Long Thành,... Nơi đây tập trung khối lượng tài sản khổng lồ từ máy móc, trang thiết bị công nghệ cao cho đến hệ thống kho bãi logistics vận hành liên tục 24/7.

Đặc thù của an ninh nhà xưởng tại KCN không chỉ dừng lại ở việc kiểm soát người ra vào ở cổng chính. Đó là một chuỗi các nghiệp vụ phức tạp: Từ việc tuần tra phòng chống đột nhập, kiểm soát luồng xe hàng hóa xuất nhập khẩu để tránh thất thoát, cho đến việc giám sát và ngăn ngừa các nguy cơ cháy nổ, tai nạn lao động trong quy trình sản xuất. Chỉ một sơ suất nhỏ trong hệ thống an ninh cũng có thể dẫn đến việc đình trệ dây chuyền, gây thiệt hại hàng tỷ đồng và ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.

Bảo vệ khu công nghiệp có nhiều tính chất đặc thù đòi hỏi kỹ năng chuyên nghiệp

2. GFC Security – 31 năm kiến tạo chuẩn mực an ninh chuyên nghiệp

Để giải quyết triệt để bài toán rủi ro cho các doanh nghiệp tại Đồng Nai, đòi hỏi một đơn vị an ninh phải có đầy đủ tầm vóc, kinh nghiệm và tính kỷ luật cao. Được sáng lập từ năm 1994, GFC Security tự hào là một trong những thương hiệu bảo vệ lâu đời và uy tín bậc nhất Việt Nam.

Với quy mô hơn 14.300 nhân sự chuyên nghiệp cùng hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015, dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp GFC Security đã xây dựng một lực lượng tinh nhuệ được "may đo" riêng cho môi trường công nghiệp. Toàn bộ nhân viên bảo vệ trước khi nhận nhiệm vụ tại các nhà máy ở Đồng Nai đều bắt buộc phải hoàn thành các khóa huấn luyện nghiêm ngặt, được phối hợp đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ bởi các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an. Từ kỹ năng võ thuật tự vệ, sử dụng công cụ hỗ trợ cho đến nghiệp vụ chuyên sâu về phòng cháy chữa cháy và sơ cấp cứu, các chiến sĩ GFC Security luôn giữ được "cái đầu lạnh" để phản ứng chính xác trong mọi tình huống khẩn cấp.

GFC Security cung cấp nhiều dịch vụ bảo vệ đa dạng

3. Mô hình an ninh toàn diện: Sự kết hợp giữa con người và công nghệ số

Hiểu rằng quản trị an ninh hiện đại không thể dựa hoàn toàn vào phương thức thủ công, công ty bảo vệ Đồng Nai GFC Security là đơn vị tiên phong ứng dụng chuyển đổi số vào quy trình giám sát nhà xưởng.

Thông qua ứng dụng quản trị độc quyền trên điện thoại di động, GFC Security giúp các chủ doanh nghiệp và ban quản lý nhà máy tối ưu hóa năng lực kiểm soát. Mọi lịch trình tuần tra của bảo vệ, các điểm check-in bằng QR Code tại các góc khuất kho bãi, hay các báo cáo rủi ro về an toàn điện, nguy cơ hỏa hoạn đều được cập nhật theo thời gian thực. Sự minh bạch này loại bỏ hoàn toàn tình trạng lỏng lẻo, lơ là trong ca trực, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI khắt khe.

4. Những cam kết "vàng" bảo vệ quyền lợi tối đa cho khách hàng

Giữa thị trường dịch vụ bảo vệ cạnh tranh gay gắt, GFC Security luôn khẳng định giá trị vượt trội bằng những cam kết bằng hành động và năng lực tài chính vững mạnh:

Lá chắn tài chính với gói bảo hiểm 25 tỷ đồng: Bản chất của dịch vụ bảo vệ là chuyển giao rủi ro tài sản. Để bảo vệ khách hàng trước những tổn thất không mong muốn, GFC Security trang bị gói bảo hiểm trách nhiệm pháp lý và dân sự lên đến 25 tỷ đồng. Đây là mức bảo hiểm cao kỷ lục trong ngành, sẵn sàng bồi hoàn rủi ro thiệt hại, giúp doanh nghiệp hoàn toàn trút bỏ gánh nặng lo âu.

Chi phí trọn gói, minh bạch: Mọi phương án an ninh tại Đồng Nai đều được GFC Security khảo sát thực địa kỹ lưỡng và đưa ra mức giá trọn gói hợp lý ngay từ đầu. Công ty cam kết tuyệt đối không phát sinh bất kỳ khoản phụ phí ẩn nào trong suốt thời hạn hợp đồng, giúp doanh nghiệp dễ dàng tối ưu hóa ngân sách vận hành cố định.

Lực lượng phản ứng nhanh sẵn sàng 24/7: Với mạng lưới văn phòng phủ khắp 63 tỉnh thành, GFC Security sở hữu đội ngũ cơ động phản ứng nhanh luôn trong tư thế sẵn sàng. Trong trường hợp mục tiêu xảy ra sự cố đột xuất hoặc đình công, gây rối mất trật tự, đội phản ứng nhanh của GFC Security sẽ lập tức có mặt để phối hợp cùng lực lượng tại chỗ ổn định tình hình.

GFC Security luôn đặt lợi ích khách hàng lên trên hết

Một hệ thống an ninh vững chắc chính là cái gốc của một doanh nghiệp phát triển thịnh vượng. Với tinh thần kỷ luật của người lính kết hợp cùng tư duy quản trị hiện đại, GFC Security không chỉ là người canh giữ cổng nhà máy, mà đã trở thành điểm tựa vững chắc, cùng các doanh nghiệp tại Đồng Nai tự tin bứt phá và vươn xa trên con đường hội nhập.

Công ty CP Tập đoàn An ninh Bảo vệ GFC

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