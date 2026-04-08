Ghế chủ tịch FIFA của Gianni Infantino lung lay trước làn sóng quay lưng toàn cầu Sau thất bại của kế hoạch cổ phần hóa World Cup, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đối mặt nguy cơ mất ghế khi hàng loạt liên đoàn bóng đá đồng loạt rút lại sự ủng hộ.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang rơi vào cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng nhất kể từ khi nhậm chức. Sự sụp đổ của dự án cổ phần hóa World Cup đã châm ngòi cho làn sóng phản đối dữ dội từ các liên đoàn bóng đá thành viên, đẩy vị trí lãnh đạo của ông vào tình thế cực kỳ nguy hiểm.

Infantino (trái) đang cầu cứu Tổng thống Trump (phải) để giữ ghế chủ tịch FIFA

Làn sóng phản đối lan rộng từ châu Âu

Trục tọa đọa của cuộc khủng hoảng hiện tập trung tại châu Âu. Hàng loạt liên đoàn bóng đá lớn như Đức, Anh, Tây Ban Nha, Bỉ, Đan Mạch, Thụy Điển, CH Czech, Serbia và xứ Wales đã đồng loạt tuyên bố rút lại sự ủng hộ dành cho Infantino nếu kế hoạch tái bầu cử chủ tịch FIFA được tổ chức sớm hơn dự kiến.

Bên cạnh khối châu Âu, sự dao động cũng bắt đầu xuất hiện ở các khu vực khác. Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) – vốn là đối tác thường xuyên được FIFA lựa chọn để thử nghiệm các luật lệ mới – hiện tỏ ra vô cùng lưỡng lự. Trong khi đó, sự ủng hộ từng rất vững chắc từ các liên đoàn thuộc khu vực châu Phi cũng đang sụt giảm đáng kể.

Chủ tịch UEFA Alexander Ceferin

Áp lực chính trị đối với người đứng đầu FIFA ngày càng tăng cao. Nhiều chính khách hàng đầu tại châu Âu đã lên tiếng yêu cầu Infantino chủ động từ chức. Các liên đoàn thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) thậm chí đã tính đến kịch bản tẩy chay toàn bộ các giải đấu do FIFA tổ chức, một động thái có thể làm đứt gãy cấu trúc vận hành của bóng đá thế giới.

Nỗ lực tìm kiếm sự trợ lực từ bên ngoài và những hoài nghi

Đáng chú ý, trước sức ép ngày một lớn, Infantino được cho là đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ chính quyền Mỹ. Theo thông tin từ tờ Telegraph, sau khi không thể liên lạc trực tiếp qua điện thoại với Tổng thống Donald Trump trong suốt 3 ngày, Chủ tịch FIFA đã lên lịch làm việc với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio.

Mối liên hệ giữa Infantino và Nhà Trắng đã thu hút sự chú ý trong một năm qua, đặc biệt khi dự án cổ phần hóa World Cup bị khui ra các lợi ích liên quan. Cụ thể, Joshua Kushner – người đứng đầu nhóm đầu tư có ý định mua cổ phần World Cup – lại là anh trai của Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump.

Tuy nhiên, động thái tìm kiếm sự can thiệp chính trị này đang hứng chịu nhiều phản ứng tiêu cực. Về mặt nguyên tắc, FIFA luôn áp dụng các hình phạt rất nặng đối với các liên đoàn quốc gia để chính phủ can thiệp vào bóng đá. Việc người đứng đầu tổ chức này tự mình viện đến sự can thiệp của chính phủ một quốc gia để bảo vệ vị trí cá nhân tạo ra một sự nghịch lý lớn. Nhiều liên đoàn thành viên cũng nghi ngờ về khả năng Nhà Trắng có thể can thiệp để làm thay đổi lập trường của họ.

Bài toán khó cho cuộc bầu cử năm 2027

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử chủ tịch FIFA tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 18/3/2027. Ở thời điểm Infantino tuyên bố ra tái tranh cử vào đầu tháng 5/2026, ông từng nhận được cam kết hỗ trợ bằng văn bản từ hơn 200 liên đoàn thành viên.

Mặc dù vậy, với cục diện hiện tại, giới quan sát nhận định khả năng Infantino giữ được dù chỉ một nửa số phiếu bầu ủng hộ trong kỳ bầu cử sắp tới là điều cực kỳ khó xảy ra.