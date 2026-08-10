Ghế công thái học HyperWork Flow ra mắt với tựa lưng kép Dual Lumbar và giá 7.29 triệu HyperWork Flow ra mắt sở hữu công nghệ tựa lưng kép Dual Lumbar, cơ chế ngả lưng Auto Balance và chất liệu lưới EverFlow bền bỉ với giá 7,290,000 đồng.

Thương hiệu HyperWork vừa chính thức ra mắt mẫu ghế công thái học thế hệ mới mang tên Flow, hướng đến giải quyết triệt đệt các vấn đề về đau mỏi cột sống cho dân văn phòng và người làm việc cường độ cao. Sản phẩm gây chú ý khi lần đầu tiên trang bị cơ chế tựa lưng kép Dual Lumbar, cùng khả năng tự động nhận diện trọng lượng người ngồi và chất liệu lưới cao cấp.

Cơ chế tựa lưng kép Dual Lumbar hỗ trợ tối đa cho cột sống

Điểm nâng cấp quan trọng nhất trên HyperWork Flow chính là hệ thống tựa lưng kép Dual Lumbar. Đây là công nghệ lần đầu tiên được áp dụng trên dòng ghế công thái học của HyperWork, cho phép nâng đỡ đồng thời hai vùng cong tự nhiên quan trọng trên cột sống là vùng ngực và thắt lưng.

Bên cạnh đó, thiết kế còn tích hợp công nghệ Recline Control giúp các con lăn tự động điều chỉnh linh hoạt theo độ ngả của cơ thể. Người dùng có thể giữ đúng tư thế chuẩn mà không cần gồng mình chịu lực suốt cả ngày làm việc. Bản lưng ghế có chiều rộng 51.5cm và khả năng nâng hạ 3cm, đảm bảo ôm sát vị trí thắt lưng của từng cá nhân bất kể vóc dáng cao hay thấp.

Khả năng tự động cân bằng Auto Balance và góc ngả lưng 150 độ

Ngoài tính năng hỗ trợ tư thế làm việc, HyperWork Flow còn được tối ưu hóa cho nhu cầu thư giãn. Nhờ cơ chế Auto Balance, ghế có thể tự động nhận diện trọng lượng cơ thể người ngồi để điều chỉnh lực kháng ngả lưng phù hợp mà không cần vặn chỉnh thủ công.

Mẫu ghế này hỗ trợ khóa cố định ở 4 vị trí với góc ngả tối đa lên đến 150 độ. Sự kết hợp giữa góc ngả sâu và cơ chế chống lật giúp người dùng nhanh chóng biến không gian làm việc thành nơi nghỉ trưa thoải mái.

Chất liệu lưới EverFlow bền bỉ và khả năng chịu tải trọng lớn

Để khắc phục tình trạng tích nhiệt và bí bách khi ngồi lâu, HyperWork trang bị chất liệu lưới EverFlow cho cả phần đệm ngồi lẫn tựa lưng. Lưới EverFlow đã trải qua hơn 20,000 lượt kiểm tra mài mòn, đảm bảo không bị chảy xệ, xơ vải hay biến dạng qua thời gian dài sử dụng.

Đặc biệt, ghế tương thích tốt với nhiều vóc dáng người dùng có chiều cao từ 155cm đến 195cm. Khả năng chịu tải trọng tối đa của ghế đạt 150kg nhờ sử dụng piston Class 4 đạt tiêu chuẩn BIFMA kết hợp cùng chân đế bằng nhôm nguyên khối vững chắc.

Bảng thông số kỹ thuật sản phẩm HyperWork Flow

Thông số Chi tiết Công nghệ tựa lưng Dual Lumbar (Tựa lưng kép) Chất liệu đệm & lưng Lưới EverFlow cao cấp Góc ngả lưng Tối đa 150 độ (4 vị trí khóa) Cơ chế kháng lực Auto Balance (Tự động theo trọng lượng) Piston điều chỉnh độ cao Class 4 đạt chuẩn BIFMA Chân đế Hợp kim nhôm Tải trọng tối đa 150 kg Chiều cao người dùng phù hợp 155 cm - 195 cm

Giá bán chính thức và ưu đãi khi đặt mua

Mẫu ghế công thái học HyperWork Flow hiện được bán chính thức với mức giá 7,290,000 đồng, đi kèm thời hạn bảo hành chính hãng 36 tháng. Trong đợt mở bán đầu tiên, người mua sẽ nhận thêm bộ quà tặng gồm cốc giữ nhiệt HyperWork Heat Lock và ví MagSnap.