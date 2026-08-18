Thông tin Ghế học sinh chống gù BSUC: Tiêu chuẩn lựa chọn và 3 mẫu nổi bật Ghế học sinh chống gù là giải pháp công thái học chuyên biệt giúp trẻ duy trì tư thế ngồi đúng, hỗ trợ bảo vệ cột sống và hạn chế các vấn đề về tư thế khi học tập trong thời gian dài. Nhờ khả năng điều chỉnh linh hoạt chiều cao và độ sâu, ghế có thể thích ứng với vóc dáng của trẻ trong từng giai đoạn phát triển, từ cấp 1 đến cấp 3.

BSUC – Thương hiệu ghế chống gù uy tín tại Việt Nam

BSUC là thương hiệu cung cấp các dòng ghế chống gù dành cho trẻ em, học sinh tập trung vào khả năng điều chỉnh tư thế và thiết kế phù hợp với quá trình phát triển của học sinh. Các sản phẩm được thiết kế để đáp ứng nhu cầu học tập tại nhà, phòng học hoặc không gian học tập cá nhân, trong đó chú trọng khả năng nâng hạ và điều chỉnh tựa lưng theo vóc dáng trẻ.

Khi lựa chọn ghế cho học sinh, phụ huynh nên ưu tiên sản phẩm có khả năng tùy chỉnh nhiều vị trí thay vì sử dụng một kích thước cố định. Điều này giúp ghế có thể tiếp tục sử dụng khi trẻ lớn lên, đồng thời duy trì tư thế ngồi phù hợp trong từng giai đoạn.

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Các mẫu ghế học sinh chống gù BSUC nổi bật

3 mẫu ghế học sinh chống gù BSUC nổi bật gồm DC-5050V1, DSY-1009 và DA-818V1, mỗi mẫu mang một thế mạnh riêng từ phổ thông, tầm trung cho đến cao cấp, giúp phụ huynh dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu và ngân sách.

BSUC DC-5050V1

Mẫu ghế nằm trong dòng phổ thông của BSUC, phù hợp với các bé đang tuổi phát triển. Thiết kế cho phép thay đổi chiều cao linh hoạt để theo kịp vóc dáng của trẻ qua từng giai đoạn. Khung ghế chắc chắn, tựa lưng hỗ trợ tư thế ngồi đúng, hạn chế gù lưng khi học lâu. Là lựa chọn kinh tế, phù hợp cho gia đình muốn trang bị ghế chống gù cơ bản mà vẫn đảm bảo chất lượng.

BSUC DSY-1009

DSY-1009 có thiết kế tựa lưng chia 3 vùng nâng đỡ, ôm sát cột sống giúp bé ngồi đúng tư thế trong thời gian dài. Nệm ghế êm ái, chất liệu bền, thoáng mát, mang lại cảm giác thoải mái khi học bài. Cơ chế điều chỉnh chiều cao và góc tựa linh hoạt, phù hợp với nhiều độ tuổi. Đây là dòng sản phẩm tầm trung cao, được nhiều phụ huynh đánh giá tốt về độ chắc chắn và công thái học.

BSUC DA-818V1

DA-818V1 sở hữu thiết kế hiện đại, tông màu ghi xám sang trọng, dễ phối với mọi không gian phòng học. Cơ chế nâng hạ bằng nút bấm tiện lợi, hai tựa lưng hỗ trợ giữ thẳng cột sống cho bé. Chất liệu cao cấp, đệm êm, khung chắc chắn, sử dụng bền bỉ lâu dài. Phù hợp với phụ huynh muốn đầu tư ghế chất lượng cao, đồng hành cùng con từ nhỏ đến tuổi trưởng thành.

Tiêu chuẩn lựa chọn ghế chống gù cho học sinh

Ghế chống gù cho học sinh nên đáp ứng 3 tiêu chí quan trọng gồm khả năng điều chỉnh linh hoạt, cơ chế khóa bánh xe an toàn và chất liệu đệm – tựa lưng có khả năng nâng đỡ, thông thoáng. Đây là những yếu tố phụ huynh nên kiểm tra trước khi lựa chọn sản phẩm cho trẻ.

1. Khả năng tăng giảm linh hoạt

Bàn ghế học sinh nên có khả năng điều chỉnh chiều cao mặt ghế và vị trí tựa lưng để phù hợp với chiều cao, cân nặng và tư thế ngồi của trẻ. Theo đó, mặt ghế nên có khả năng nâng hạ trong khoảng 31–55 cm, trong khi tựa lưng có thể điều chỉnh ra vào để tạo điểm tựa phù hợp với vùng thắt lưng.

2. Thiết kế khóa trọng lực an toàn

Cơ chế khóa trọng lực giúp bánh xe tự động cố định khi trẻ ngồi xuống, hạn chế tình trạng ghế bị trượt hoặc xê dịch trong quá trình học. Với một số mẫu ghế, cơ chế này có thể kích hoạt khi trọng lượng người ngồi đạt khoảng 20 kg, giúp tăng độ ổn định và an toàn cho trẻ.

3. Chất liệu đệm và tựa lưng

Đệm và tựa lưng của ghế học sinh nên có độ đàn hồi tốt, khả năng nâng đỡ phù hợp và sử dụng vật liệu thoáng khí để trẻ cảm thấy thoải mái khi ngồi lâu. Các loại đệm như mút đúc hoặc cao su non có thể được cân nhắc nhờ khả năng đàn hồi và hỗ trợ phân bổ áp lực.

Đối với phần tựa lưng, vải lưới thoáng khí là lựa chọn phù hợp cho trẻ thường xuyên ngồi học trong thời gian dài. Chất liệu này giúp tăng khả năng lưu thông không khí, hạn chế tích tụ mồ hôi và tạo cảm giác dễ chịu hơn khi sử dụng.

Khi lựa chọn, phụ huynh nên ưu tiên sản phẩm ghế chống gù có thể điều chỉnh linh hoạt để ghế đồng hành cùng trẻ trong nhiều năm học, đồng thời kết hợp với bàn học có chiều cao phù hợp để tạo thành không gian học tập công thái học.