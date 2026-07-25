Y tế - Sức khỏe Ghép thận lần thứ ba thành công cho bệnh nhân từng hai lần thải ghép Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115, Thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện thành công ca ghép thận lần thứ ba cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối có tiền sử hai lần ghép thận thất bại và bất thường mạch máu phức tạp. Đây là ca ghép thận thứ ba đầu tiên tại bệnh viện và là trường hợp thứ hai được ghi nhận tại Việt Nam.

Ê-kíp thực hiện ca ghép thận tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Bệnh nhân N.V.M, 57 tuổi, ngụ Cà Mau từng được ghép thận hai lần nhưng cả hai thận ghép đều suy chức năng. Hai năm gần đây, ông phải quay lại chạy thận nhân tạo định kỳ, sức khỏe giảm sút, không còn khả năng lao động.

Người vợ đã tình nguyện hiến một quả thận để cứu chồng nhưng quá trình đánh giá trước ghép cho thấy, người bệnh đối mặt nhiều nguy cơ như tồn tại kháng thể HLA ở mức cao, nguy cơ thải ghép lớn.

Từng trải qua nhiều cuộc phẫu thuật vùng bụng, hệ động mạch chủ và động mạch chậu bị xơ vữa, vôi hóa, gây khó khăn trong lựa chọn vị trí nối mạch máu.

Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ quyết định tiến hành ghép thận với nhiều phương án dự phòng. Người bệnh được thay huyết tương bốn lần nhằm giảm nguy cơ thải ghép, đồng thời sử dụng thuốc ức chế miễn dịch mạnh trước phẫu thuật.

Ê-kíp lựa chọn lấy thận trái của người vợ bằng phương pháp nội soi, ghép vào hố chậu phải của người chồng sau khi cắt bỏ thận ghép cũ và chọn vị trí ít vôi hóa nhất trên động mạch chậu chung để khâu nối.

Ê-kíp thực hiện lấy quả thận qua nội soi từ người vợ của bệnh nhân M.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trương Hoàng Minh, Trưởng Trung tâm Thận niệu-Nam khoa, Bệnh viện Nhân dân 115, cuộc mổ gặp nhiều khó khăn do các vết mổ cũ gây dính, việc bộc lộ mạch máu và bàng quang rất phức tạp. Tuy nhiên, nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng và thao tác tỉ mỉ, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi.

Ngay sau khi mở kép mạch máu, thận ghép đã bài tiết nước tiểu tốt. Chức năng thận cải thiện rõ từ ngày đầu sau mổ, người bệnh tỉnh táo, ăn uống bình thường.

Theo các chuyên gia, ghép thận lần thứ ba là một trong những kỹ thuật khó nhất trong lĩnh vực ghép tạng do nguy cơ thải ghép cao, tổn thương mô sau nhiều lần phẫu thuật và hệ mạch máu thường bị xơ vữa hoặc đã được sử dụng trong các lần ghép trước. Dù vậy, kết quả điều trị vẫn cho thấy tỷ lệ sống còn của người bệnh sau ghép cao hơn đáng kể so với duy trì chạy thận nhân tạo.

Bệnh viện Nhân dân 115 đã triển khai ghép thận từ hiến sống từ năm 2004 và ghép thận từ người hiến chết não từ năm 2025. Việc thực hiện thành công ca ghép thận lần thứ ba đã mở thêm cơ hội điều trị cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối và khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam trong lĩnh vực ghép tạng, tiệm cận trình độ của các trung tâm ghép tạng tiên tiến trên thế giới.