Giá bán iPhone 17 series trước ngày iPhone 18 ra mắt: Dòng iPhone Air giảm kỷ lục tới 9 triệu đồng Trước thềm iPhone 18 ra mắt, thị trường ghi nhận mức điều chỉnh giá mạnh của iPhone 17 series, trong đó phiên bản iPhone Air giảm sâu tới 9 triệu đồng.

Trước thời điểm thế hệ iPhone 18 chính thức chào sân, thị trường công nghệ ghi nhận biến động giá đáng chú ý trên dải sản phẩm iPhone 17 series. Hầu hết các phiên bản đều được điều chỉnh giảm từ 1 đến 9 triệu đồng tùy thuộc vào từng dòng máy và tùy chọn dung lượng bộ nhớ.

iPhone 17 bản tiêu chuẩn giữ giá tốt nhờ hiệu năng cân bằng

Ở phân khúc tiêu chuẩn, iPhone 17 phiên bản 256GB hiện có mức giá khoảng 23,99 triệu đồng, chỉ giảm nhẹ khoảng 1 triệu đồng so với thời điểm mở bán ban đầu. Mức điều chỉnh nhỏ cho thấy sức hút ổn định của model này trên thị trường.

Về mặt kỹ thuật, iPhone 17 trang bị màn hình 6,3 inch hỗ trợ tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà. Bên trong là vi xử lý A19 cùng khả năng tối ưu năng lượng cho thời lượng phát video liên tục lên đến khoảng 30 giờ.

iPhone Air tạo sức hút với mức giảm kỷ lục tới 9 triệu đồng

Là dòng sản phẩm đột phá về mặt ngoại hình, iPhone Air thu hút người dùng nhờ thiết kế siêu mỏng nhẹ cùng chất liệu khung titan cao cấp. Thiết bị được trang bị chip xử lý A19 Pro, hướng tới nhóm khách hàng ưu tiên tính thời trang và sự linh hoạt.

Hiện tại, iPhone Air ghi nhận mức giảm giá sâu nhất trong cả dải sản phẩm. Từ mức giá khởi điểm ban đầu từ 31,99 triệu đồng, thiết bị này hiện được niêm yết trong khoảng 22,99 đến 31,29 triệu đồng tùy thuộc vào dung lượng lưu trữ.

Dòng Pro và Pro Max: Cấu hình mạnh mẽ, tản nhiệt buồng hơi cải tiến

Ở phân khúc cao cấp, iPhone 17 Pro bản 256GB hiện được niêm yết ở mức khoảng 31,99 triệu đồng, giảm khoảng 3 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu. Mẫu máy này nổi bật với hệ thống ba camera 48 MP, RAM 12 GB và hệ thống tản nhiệt buồng hơi đáp ứng tốt các tác vụ nặng. Tuy nhiên, việc chuyển sang chất liệu nhôm khiến thiết bị dễ xuất hiện vết xước hoặc cấn hơn so với thế hệ trước.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max 256GB giữ vị trí là phiên bản bán chạy hàng đầu với giá khoảng 34,99 triệu đồng (giảm khoảng 3 triệu đồng). Sản phẩm sở hữu màn hình lớn 6,9 inch, thời lượng pin vượt trội và tùy chọn lưu trữ tối đa lên đến 2TB.

Bảng tổng hợp thông số và giá bán iPhone 17 series

Dòng máy Cấu hình nổi bật Mức giảm giá Giá bán hiện tại iPhone 17 (256GB) Màn hình 6,3 inch 120Hz, Chip A19, Pin 30h Giảm ~1 triệu VNĐ ~23,99 triệu VNĐ iPhone Air Khung Titan mỏng nhẹ, Chip A19 Pro Giảm sâu nhất 9 triệu VNĐ 22,99 - 31,29 triệu VNĐ iPhone 17 Pro (256GB) 3 camera 48MP, RAM 12GB, Tản nhiệt buồng hơi Giảm ~3 triệu VNĐ ~31,99 triệu VNĐ iPhone 17 Pro Max (256GB) Màn hình 6,9 inch, Tùy chọn bộ nhớ lên tới 2TB Giảm ~3 triệu VNĐ ~34,99 triệu VNĐ

Dự kiến mức giá của dải sản phẩm iPhone 17 series sẽ còn tiếp tục có điều chỉnh giảm thêm sau khi iPhone 18 series chính thức ra mắt và cập bến thị trường Việt Nam.