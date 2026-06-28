Giá bán PlayStation 6 có thể chạm mốc 1.000 USD do chi phí linh kiện tăng vọt Dự báo giá PS6 vừa được điều chỉnh tăng mạnh lên mức 1.000 USD do tình trạng khan hiếm bộ nhớ GDDR7 và linh kiện bán dẫn, đặt Sony trước thách thức lớn về chi phí sản xuất.

Thế hệ máy chơi game tiếp theo của Sony, PlayStation 6 (PS6), đang đối mặt với những dự báo tài chính đáng lo ngại. Thay vì mức giá 699 USD như các rò rỉ trước đó, các chuyên gia phân tích thị trường hiện cho rằng thiết bị này có thể lên kệ với mức giá xấp xỉ 1.000 USD (khoảng 25 triệu đồng).

Chi phí linh kiện đẩy giá PS6 lên ngưỡng kỷ lục

Nguyên nhân chính dẫn đến sự điều chỉnh giá này là tình trạng khan hiếm và tăng giá liên tục của bộ nhớ cũng như các thiết bị lưu trữ. Theo chuyên gia rò rỉ uy tín Kepler_L2, hóa đơn nguyên vật liệu (BOM) cho PS6 đã tăng thêm khoảng 200 USD so với các tính toán vào đầu năm nay. Cụ thể, chi phí phần cứng ban đầu được ước tính khoảng 760 USD, nhưng hiện đã tiệm cận mức 1.000 USD trước khi tính đến các khoản trợ giá từ Sony.

Hình ảnh mô phỏng máy chơi game PlayStation thế hệ tiếp theo

CEO của Micron cũng đưa ra cảnh báo rằng chi phí bộ nhớ sẽ không có dấu hiệu hạ nhiệt trong ít nhất 5 năm tới. Điều này tạo ra một thực tế khắc nghiệt cho cả nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng khi các linh kiện quan trọng nhất của console ngày càng đắt đỏ.

Cấu hình phần cứng dự kiến của PlayStation 6

Dù mức giá tăng cao, PS6 hứa hẹn mang lại bước nhảy vọt về hiệu năng để đáp ứng các tựa game AAA thế hệ mới. Các thông số kỹ thuật rò rỉ cho thấy Sony đang đầu tư mạnh vào công nghệ xử lý và bộ nhớ:

Thành phần Thông số dự kiến Bộ nhớ RAM 30GB GDDR7 Lưu trữ 1TB SSD tốc độ cao Vi xử lý (SoC) Chip tùy chỉnh từ AMD (tên mã Orion)

Bảng cập nhật dự báo giá PS6 từ chuyên gia Kepler_L2

Nghịch lý của việc trì hoãn phát hành

Trước áp lực về giá, nhiều ý kiến cho rằng Sony nên lùi ngày ra mắt (dự kiến vào cuối năm 2027) để chờ thị trường linh kiện ổn định. Tuy nhiên, Kepler_L2 lập luận rằng việc trì hoãn có thể phản tác dụng. Nếu giá bộ nhớ và lưu trữ tiếp tục tăng theo dự báo, việc chờ đợi chỉ khiến giá bán lẻ (MSRP) của PS6 cao hơn nữa.

Hơn nữa, việc thay đổi cấu hình ở giai đoạn này là rất khó khăn. Sony được cho là đã đầu tư lớn vào hệ thống chip SoC Orion của AMD và quá trình phát triển đang tiến triển nhanh chóng. Việc thay đổi thiết kế phần cứng để giảm chi phí sẽ đòi hỏi thêm thời gian và nguồn lực khổng lồ.

Thách thức chung của ngành công nghiệp console

Không chỉ Sony, Microsoft cũng đang đối mặt với bài toán tương tự cho thế hệ Xbox tiếp theo (tên mã Project Helix). Dù CEO Xbox Asha Sharma cam kết sẽ sử dụng các giải pháp sáng tạo để thiết bị dễ tiếp cận hơn, nhưng những đợt tăng giá liên tục của dòng Series X hiện tại khiến giới chuyên môn hoài nghi về khả năng duy trì mức giá rẻ.

Nếu Sony quyết định kéo dài vòng đời của PS5 để đợi giá linh kiện giảm, điều này có thể trở thành rào cản cho sự phát triển của các trò chơi AAA. Hiện tại, nhiều tựa game đỉnh cao đã bắt đầu chạm tới giới hạn phần cứng của PS5, đòi hỏi một nền tảng mạnh mẽ hơn để hiện thực hóa các ý tưởng đồ họa và tính toán phức tạp.