Giá bán Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra và Z Flip8 rò rỉ: Chiến lược định giá mới Thế hệ điện thoại gập Galaxy Z Fold8 và Z Flip8 của Samsung lộ giá bán tại Anh với sự xuất hiện của phiên bản Ultra siêu cao cấp, thay thế dòng Z Fold7 hiện tại.

Samsung đang chuẩn bị cho một đợt tái cấu trúc mạnh mẽ dòng sản phẩm điện thoại màn hình gập trong sự kiện ra mắt vào tháng 7 tới. Theo các thông tin rò rỉ mới nhất từ chuyên gia tin đồn Roland Quandt, thị trường Anh sẽ chứng kiến sự xuất hiện của ba mẫu máy thuộc phân khúc siêu cao cấp với mức giá có xu hướng tăng so với thế hệ tiền nhiệm.

Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ thay thế Galaxy Z Fold7 trong tháng này, thay vì mẫu Z Fold8 tiêu chuẩn.

Chi tiết bảng giá dòng Galaxy Z thế hệ mới tại Anh

Dữ liệu rò rỉ cho thấy Samsung sẽ thiết lập một khung giá mới cho các thiết bị gập của mình. Đáng chú ý, Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ trở thành mẫu máy đắt đỏ nhất, trực tiếp thay thế vị trí của Galaxy Z Fold7 trong danh mục flagship. Dưới đây là mức giá dự kiến cho các phiên bản có bộ nhớ trong 256 GB:

Mẫu điện thoại Dung lượng bộ nhớ Giá dự kiến (GBP) Galaxy Z Flip8 256 GB 1.149 GBP Galaxy Z Fold8 256 GB 1.699 GBP Galaxy Z Fold8 Ultra 256 GB 1.899 GBP

Mặc dù mức giá khởi điểm của Galaxy Z Fold8 có vẻ thấp hơn 100 GBP so với thế hệ trước, nhưng giới phân tích lưu ý rằng đây là một dòng sản phẩm hoàn toàn mới với thiết kế nhỏ và rộng hơn. Trong khi đó, Galaxy Z Fold8 Ultra mới thực sự là phiên bản kế nhiệm của Z Fold7, với mức giá tăng thêm khoảng 100 GBP (tương đương 200 EUR tại khu vực Eurozone).

Sự thay đổi trong cấu trúc sản phẩm của Samsung

Việc chia tách dòng Fold thành hai phiên bản tiêu chuẩn và Ultra cho thấy tham vọng của Samsung trong việc chiếm lĩnh sâu hơn các phân khúc khách hàng khác nhau. Galaxy Z Fold8 tiêu chuẩn được kỳ vọng sẽ mang lại trải nghiệm sử dụng thuận tiện hơn bằng một màn hình ngoài có tỷ lệ rộng hơn, khắc phục nhược điểm màn hình hẹp dài truyền thống của Samsung.

Ngược lại, Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ tập trung vào những công nghệ tối tân nhất, giữ vững vị thế là thiết bị di động mạnh mẽ nhất của hãng. Mức chênh lệch 200 GBP giữa phiên bản tiêu chuẩn và Ultra tại thị trường Anh phản ánh sự khác biệt đáng kể về trang bị kỹ thuật giữa hai thiết bị này.

Dự báo về thị trường toàn cầu

Xu hướng tăng giá tại Anh và Eurozone thường là chỉ dấu cho thấy Samsung sẽ điều chỉnh giá bán trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, để kích cầu trong giai đoạn đầu, Samsung thường áp dụng các chương trình ưu đãi đặt trước như nhân đôi dung lượng lưu trữ (từ 256 GB lên 512 GB) miễn phí cho khách hàng.

Việc tăng giá này được cho là do chi phí linh kiện tăng cao và những cải tiến về bản lề cũng như công nghệ màn hình mới. Với việc Galaxy Z Flip8 cũng có mức giá khởi điểm cao hơn, người dùng sẽ phải chi trả nhiều hơn để sở hữu những công nghệ gập mới nhất từ gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc.