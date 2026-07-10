Thuế - Tài chính Giá cà phê hôm nay 10/7/2026 giảm thêm 2.500 đồng/kg, thế giới bất ngờ tăng vọt Giá cà phê hôm nay 10/7/2026 tại Tây Nguyên tiếp tục giảm mạnh, đưa giá thu mua về 91.700 - 92.300 đồng/kg. Trái ngược với thị trường nội địa, robusta và arabica thế giới đồng loạt bật tăng.

Thị trường cà phê trong nước sáng 10/7 nối dài xu hướng đi xuống sau phiên điều chỉnh trước đó. Giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm cùng giảm 2.500 đồng/kg, khiến mặt bằng giá nhanh chóng rời xa vùng cao từng xuất hiện vào đầu tuần.

Đợt giảm này diễn ra dù giá cà phê kỳ hạn thế giới vừa có một phiên phục hồi rất mạnh. Robusta trên sàn London tăng hơn 300 USD/tấn, còn arabica tại New York có hợp đồng tăng trên 12%.

Giá cà phê trong nước hôm nay 10/7/2026

Theo khảo sát tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê hôm nay phổ biến trong khoảng 91.700 - 92.300 đồng/kg. Toàn bộ các địa phương được khảo sát đều giảm 2.500 đồng/kg so với ngày 9/7.

Đây là phiên giảm mạnh thứ hai liên tiếp, diễn ra ngay sau đợt tăng đột biến đầu tuần. Chỉ trong hai ngày, nhiều khu vực đã mất khoảng 4.500 - 4.700 đồng/kg so với mức giá ngày 8/7.

Chi tiết giá cà phê trong nước theo tỉnh, thành

Khu vực Giá thu mua ngày 10/7 Thay đổi so với ngày trước Đắk Nông cũ thuộc Lâm Đồng 92.300 đồng/kg Giảm 2.500 đồng/kg Gia Lai 92.300 đồng/kg Giảm 2.500 đồng/kg Đắk Lắk 92.200 đồng/kg Giảm 2.500 đồng/kg Lâm Đồng 91.700 đồng/kg Giảm 2.500 đồng/kg

Đắk Nông cũ thuộc tỉnh Lâm Đồng và Gia Lai hiện cùng giữ mức thu mua cao nhất khu vực, đạt 92.300 đồng/kg. Giá tại Đắk Lắk thấp hơn 100 đồng/kg, dừng ở mức 92.200 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục đứng cuối bảng khảo sát với 91.700 đồng/kg. Khoảng cách giữa khu vực cao nhất và thấp nhất hiện ở mức 600 đồng/kg.

Giá cà phê giảm gần 5.000 đồng/kg sau hai ngày

Trong phiên giao dịch ngày 8/7, giá cà phê Tây Nguyên từng được thu mua trong khoảng 96.200 - 97.000 đồng/kg. Đắk Nông cũ thuộc Lâm Đồng có thời điểm đạt 97.000 đồng/kg, mức cao nhất trong nhóm địa phương được khảo sát.

Sau hai phiên điều chỉnh liên tiếp, giá tại khu vực này đã giảm xuống 92.300 đồng/kg, tương ứng mất 4.700 đồng/kg. Mặt bằng chung toàn vùng cũng lùi sâu về khoảng 91.700 - 92.300 đồng/kg.

Biên độ lên xuống lớn trong thời gian ngắn cho thấy thị trường cà phê đang ở giai đoạn đặc biệt nhạy cảm. Giá trong nước chịu tác động từ biến động của các hợp đồng kỳ hạn, diễn biến tỷ giá, hoạt động mua bán của doanh nghiệp và nguồn cung hàng thực tế tại Tây Nguyên.

Tình hình giá cà phê thế giới hôm nay

Giá cà phê thế giới ghi nhận phiên tăng mạnh trên cả hai sàn London và New York. Đà phục hồi xuất hiện sau hai phiên lao dốc liên tiếp, nối tiếp cú tăng bất thường vào đầu tuần.

Giá cà phê robusta trên sàn London

Hợp đồng robusta giao tháng 9/2026 tăng 302 USD/tấn, tương đương 8,07%, lên mức 4.043 USD/tấn.

Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 290 USD/tấn, tương ứng 7,81%, đạt 4.002 USD/tấn.

Kỳ hạn robusta Giá giao dịch Mức tăng Tháng 9/2026 4.043 USD/tấn Tăng 302 USD/tấn Tháng 11/2026 4.002 USD/tấn Tăng 290 USD/tấn

Giá cà phê arabica trên sàn New York

Arabica có biên độ tăng mạnh hơn robusta. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 38,1 US cent/pound, tương đương 12,3%, lên 347,9 US cent/pound.

Kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 30,9 US cent/pound, tương ứng 10,4%, đạt 328,2 US cent/pound.

Kỳ hạn arabica Giá giao dịch Mức tăng Tháng 9/2026 347,9 US cent/pound Tăng 12,3% Tháng 12/2026 328,2 US cent/pound Tăng 10,4%

Vì sao giá cà phê thế giới tăng mạnh?

Theo thông tin thị trường quốc tế được Reuters dẫn lại, giới giao dịch đang tập trung vào thời tiết tại Brazil. Độ ẩm cao và các đợt mưa kéo dài đã gây trở ngại cho hoạt động thu hoạch, làm chậm lượng cà phê được đưa ra thị trường.

Các tín hiệu liên quan đến El Nino cũng góp phần thúc đẩy dòng tiền đầu cơ quay trở lại nhóm hàng hóa nông sản. Trung tâm Dự báo Khí hậu Mỹ đưa ra xác suất 81% về một đợt El Nino rất mạnh trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, arabica đã vượt lên trên một số đường trung bình động dài hạn. Diễn biến kỹ thuật này kích hoạt lực mua mới từ các quỹ và nhà đầu tư sử dụng tín hiệu biểu đồ để mở hoặc đóng vị thế.

Chuyên gia Igor Bragato của Coffee Trading Academy cho rằng việc giá thoát khỏi xu hướng giảm dài hạn có thể được thị trường xem như dấu hiệu đà bán đang suy yếu. Đây là một trong những nguyên nhân khiến lực mua gia tăng nhanh.

Thu hoạch cà phê Brazil chậm nhất từ năm 2018

Cooxupé, hợp tác xã cà phê lớn nhất Brazil, cho biết đến đầu tháng 7, các thành viên mới thu hoạch được khoảng 30,9% diện tích. Tiến độ này chậm hơn 23% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp nhất kể từ khi đơn vị bắt đầu công bố số liệu vào năm 2018.

Cooxupé hiện liên kết với hơn 20.000 hộ trồng cà phê tại khoảng 370 thành phố và địa phương thuộc Minas Gerais và São Paulo. Vì vậy, số liệu của hợp tác xã được thị trường theo dõi sát để đánh giá tiến độ vụ mùa Brazil.

Công ty môi giới ADMIS đánh giá thị trường có thể đã phản ứng quá mạnh trước thông tin thu hoạch chậm. Điều kiện thu hoạch tại Brazil được cho là đã thuận lợi hơn trong khoảng hai tuần gần đây, còn quy mô sản lượng vụ mùa chưa có thay đổi đáng kể.

Dù vậy, mưa lớn và ngập úng trong tháng 6 vẫn có nguy cơ tác động đến chất lượng. Những quả cà phê rụng xuống đất thường bị xếp vào nhóm phẩm cấp thấp hơn, qua đó ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn cung đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Dự báo giá cà phê thời gian tới

Giá cà phê trong nước có thể tiếp tục biến động mạnh do thị trường kỳ hạn chưa ổn định. Phiên tăng trên 8% của robusta và hơn 12% của arabica có khả năng tạo lực hỗ trợ tâm lý, nhưng mức độ phản ánh vào giá thu mua Tây Nguyên còn phụ thuộc diễn biến các phiên tiếp theo.

Trong ngắn hạn, nhà đầu tư và người trồng cà phê cần theo dõi tiến độ thu hoạch tại Brazil, dự báo thời tiết, hoạt động của các quỹ đầu cơ và sức mua trên thị trường hàng thực. Đây sẽ là những yếu tố quan trọng định hướng giá cà phê sau hai ngày giảm sâu trong nước.