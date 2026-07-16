Thuế - Tài chính Giá cà phê hôm nay 16/7/2026: Nội địa đồng loạt tăng 1.200 đồng/kg, robusta vượt 3.900 USD/tấn Giá cà phê hôm nay 16/7/2026 tăng 1.200 đồng/kg, lên 96.700-97.300 đồng/kg; robusta London cộng tới 64 USD/tấn.

Giá Tây Nguyên hôm nay 16/7/2026 tăng đồng loạt 1.200 đồng/kg

Theo cập nhật mới nhất, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên tăng 1.200 đồng/kg so với phiên giao dịch liền trước. Mặt bằng thu mua hiện nằm trong khoảng 96.700-97.300 đồng/kg, chênh lệch giữa khu vực cao nhất và thấp nhất là 600 đồng/kg.

Mức tăng diễn ra đồng đều tại các địa phương cho thấy thị trường trong nước đang phản ứng tích cực với đà phục hồi của robusta London. Với giá trung bình khoảng 97.200 đồng/kg, cà phê Tây Nguyên tiếp tục duy trì ở vùng cao và chỉ còn cách mốc 100.000 đồng/kg chưa đầy 3.000 đồng.

Khu vực Đắk Nông cũ đang giữ mức giá cao nhất là 97.300 đồng/kg

Tại khu vực Đắk Nông cũ, thương lái nâng giá thu mua thêm 1.200 đồng/kg, đưa cà phê nhân xô lên 97.300 đồng/kg. Đây tiếp tục là mức giá cao nhất được ghi nhận tại Tây Nguyên.

Đắk Lắk cũng tăng tương ứng 1.200 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 97.200 đồng/kg. Mức giá tại địa phương này chỉ thấp hơn Đắk Nông 100 đồng/kg.

Giá cà phê tại Gia Lai được điều chỉnh lên 97.200 đồng/kg sau khi tăng 1.200 đồng/kg. Địa phương này đang có mặt bằng thu mua ngang với Đắk Lắk và sát mức cao nhất toàn vùng.

Lâm Đồng ghi nhận mức tăng tương tự nhưng vẫn là khu vực có giá thấp nhất, đạt 96.700 đồng/kg. Khoảng cách giữa Lâm Đồng và Đắk Nông hiện ở mức 600 đồng/kg.

Bảng giá cà phê trong nước ngày 16/7/2026

Thị trường Giá thu mua (đồng/kg) Thay đổi so với phiên trước Đắk Nông 97.300 +1.200 Đắk Lắk 97.200 +1.200 Gia Lai 97.200 +1.200 Lâm Đồng 96.700 +1.200 Giá trung bình 97.200 +1.200

Đơn vị: đồng/kg.

Sau lần điều chỉnh mới nhất, toàn bộ các địa phương đều trở lại vùng trên 96.000 đồng/kg. Việc Đắk Nông giữ được mốc 97.300 đồng/kg có thể giúp người trồng hạn chế bán ra vội vàng, nhất là khi giá robusta thế giới đang hồi phục.

Tuy nhiên, mức tăng trong một phiên chưa đủ xác nhận xu hướng đi lên kéo dài. Hoạt động bán hàng của nông dân Brazil và diễn biến của hợp đồng robusta tháng 9 vẫn có thể khiến giá trong nước thay đổi nhanh.

Robusta London vượt lại mốc 3.900 USD/tấn

Chốt phiên giao dịch ngày 15/7, giá robusta kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London tăng 62 USD/tấn, tương đương 1,61%, lên 3.911 USD/tấn. Hợp đồng này đã lấy lại mốc 3.900 USD/tấn sau áp lực giảm ở các phiên trước.

Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng mạnh hơn về giá trị tuyệt đối, thêm 64 USD/tấn, tương đương 1,68%, đạt 3.864 USD/tấn. Hai kỳ hạn cùng tăng trên 1,6% cho thấy lực mua xuất hiện trên diện rộng thay vì chỉ tập trung vào hợp đồng gần.

Việc robusta tháng 9 đứng trên 3.900 USD/tấn là tín hiệu đáng chú ý đối với thị trường Việt Nam. Nếu mốc này được giữ vững, giá thu mua tại Tây Nguyên có thể tiếp tục nhận được lực hỗ trợ trong ngắn hạn.

Arabica New York tăng nhẹ lên 326,75 US cent/pound

Trên sàn New York, arabica kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 0,65 US cent/pound, tương đương 0,2%, lên 326,75 US cent/pound. Biên độ tăng thấp hơn đáng kể so với robusta London.

Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 1,95 US cent/pound, tương đương 0,63%, đạt 309,95 US cent/pound. Dù đà tăng chưa mạnh, việc cả hai kỳ hạn cùng đi lên giúp tâm lý trên thị trường cà phê thế giới ổn định hơn.

Đồng real Brazil mạnh lên làm giảm áp lực bán

Một trong những yếu tố hỗ trợ giá trong phiên là sự tăng giá của đồng real Brazil so với USD. Đồng nội tệ Brazil đã lên mức cao nhất trong khoảng bốn tuần, khiến nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu thu về ít nội tệ hơn khi bán cà phê bằng USD.

Vì vậy, các nhà sản xuất có xu hướng hạn chế bán ra và chờ mức tỷ giá thuận lợi hơn. Nguồn cung xuất khẩu đưa ra thị trường giảm trong ngắn hạn đã góp phần đẩy giá robusta và arabica cùng đi lên.

Brazil mới thu hoạch 38,6% sản lượng

Lượng mưa lớn tại Brazil đã giảm bớt, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động thu hoạch. Tuy nhiên, tiến độ thu hái vẫn chậm hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Hợp tác xã Cooxupé cho biết đến ngày 10/7, các thành viên mới thu hoạch được 38,6% sản lượng vụ cà phê năm 2026. Cùng thời điểm năm ngoái, tỷ lệ này đã đạt 49,3%.

Tiến độ chậm hơn 10,7 điểm phần trăm làm giảm lượng cà phê vụ mới có thể nhanh chóng đưa ra thị trường. Tuy nhiên, áp lực nguồn cung có thể gia tăng khi thời tiết thuận lợi hơn và nông dân Brazil đẩy nhanh thu hoạch trong những tuần tới.

Xuất khẩu tháng 6 tăng nhưng nguồn cung cả niên vụ vẫn giảm

Theo Hiệp hội Các nhà xuất khẩu cà phê Brazil, xuất khẩu cà phê nhân xanh trong tháng 6 đạt 2,64 triệu bao, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Arabica đạt khoảng 2 triệu bao, tăng 9,6%, còn robusta tăng 32,7% lên 633.478 bao.

Xuất khẩu cà phê chế biến đạt 422.831 bao, tăng 35,7%, chủ yếu nhờ cà phê hòa tan. Tính chung, Brazil xuất khẩu 3,06 triệu bao trong tháng 6, tăng 16,9% so với cùng kỳ.

Dù khối lượng tăng trong tháng 6, xuất khẩu cà phê nhân xanh của Brazil trong cả niên vụ 2025-2026 vẫn giảm 16,6%, còn 34,53 triệu bao. Tổng xuất khẩu toàn niên vụ đạt 38,46 triệu bao, giảm 15,7%.

Các con số trái chiều cho thấy nguồn cung ngắn hạn đang được cải thiện, nhưng lượng hàng tích lũy của cả niên vụ vẫn thấp. Sau năm xuất khẩu kỷ lục 2024 và một vụ mùa chịu ảnh hưởng của thời tiết, tồn kho cà phê Brazil đã giảm đáng kể.

Tồn kho thấp tiếp tục là điểm tựa cho giá

Lượng tồn kho đạt chuẩn tại các điểm tiêu thụ vẫn ở mức thấp, giúp hạn chế áp lực giảm sâu của thị trường. Các nhà kinh doanh đang theo dõi liệu giá chênh lệch của cà phê Brazil có đủ hấp dẫn để doanh nghiệp đưa thêm hàng lên sàn hay không.

Nếu lượng cà phê đạt chuẩn được bổ sung nhanh, nguồn cung trên thị trường kỳ hạn sẽ bớt căng thẳng và giá có thể ổn định hơn. Ngược lại, tồn kho tiếp tục ở vùng thấp sẽ giúp robusta giữ được lực hỗ trợ, ngay cả khi hoạt động thu hoạch tại Brazil tăng tốc.

Giá trong nước chờ phản ứng tại mốc 97.300 đồng/kg

Đà tăng của robusta London có thể tiếp tục hỗ trợ giá thu mua tại Tây Nguyên, đặc biệt nếu hợp đồng tháng 9 duy trì trên 3.900 USD/tấn. Trong nước, mốc 97.300 đồng/kg tại Đắk Nông là vùng giá cần theo dõi ở các lần cập nhật tiếp theo.

Khả năng tiến gần 100.000 đồng/kg sẽ phụ thuộc vào diễn biến của sàn London, tỷ giá đồng real và tốc độ bán hàng của nông dân Brazil. Thị trường có thể chịu áp lực trở lại nếu thu hoạch tăng nhanh, lượng tồn kho đạt chuẩn được bổ sung hoặc đồng real quay đầu giảm so với USD.