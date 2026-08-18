Thuế - Tài chính Giá cà phê hôm nay 18/8/2026: Tăng tới 400 đồng/kg, cao nhất 95.300 đồng/kg Giá cà phê hôm nay 18/8/2026 tăng 300 - 400 đồng/kg, đưa mức bình quân lên 95.100 đồng/kg; giá cao nhất đạt 95.300 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay 18/8/2026 đồng loạt tăng

Giá cà phê hôm nay 18/8/2026 tăng từ 300 - 400 đồng/kg tại các vùng sản xuất trọng điểm. Mặt bằng thu mua hiện dao động trong khoảng 94.500 - 95.300 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê tăng 300 đồng/kg, lên mức 94.500 đồng/kg. Đây vẫn là mức thấp nhất trong các địa phương được khảo sát.

Ở Đắk Lắk, cà phê được thu mua với giá 95.000 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Giá cà phê tại Gia Lai cũng tăng 300 đồng/kg, hiện đạt 95.000 đồng/kg.

Tại Đắk Nông, giá thu mua tăng mạnh nhất với mức cộng 400 đồng/kg, lên 95.300 đồng/kg. Đây là mức cao nhất tại các vùng trọng điểm trong sáng nay.

Giá bình quân hiện đạt khoảng 95.100 đồng/kg. So với ngày 17/8, nhiều khu vực đã trở lại mốc 95.000 đồng/kg, song vẫn thấp hơn mặt bằng khoảng 97.000 đồng/kg ghi nhận vào ngày 14/8.

Giá cà phê thế giới tăng mạnh trong phiên đầu tuần

Trên thị trường thế giới, giá Robusta và Arabica đồng loạt đi lên trong phiên giao dịch đầu tuần.

Cà phê Arabica kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 7 cent, tương đương 2,07%, lên 345,10 cent/pound. Giá Arabica có thời điểm vươn lên vùng cao nhất trong 6 tuần.

Cà phê Robusta kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 49 USD, tương đương 1,35%, lên 3.670 USD/tấn.

Theo Barchart, lo ngại nguồn cung tiếp tục là động lực chính hỗ trợ thị trường, đặc biệt khi tiến độ thu hoạch cà phê tại Brazil chậm hơn các năm trước.

Thu hoạch chậm tại Brazil hỗ trợ giá Arabica

Số liệu của Safras & Mercado cho thấy đến ngày 12/8, vụ thu hoạch cà phê Brazil niên vụ 2026 - 2027 mới hoàn thành 90%, thấp hơn mức 97% cùng kỳ năm ngoái và mức bình quân 5 năm là 94%.

Riêng cà phê Arabica mới thu hoạch được 86% sản lượng, thấp hơn đáng kể so với mức 95% cùng thời điểm năm trước.

Tiến độ tại Cooxupé, hợp tác xã cà phê lớn nhất Brazil, cũng chậm hơn. Tính đến ngày 7/8, các thành viên mới thu hoạch được 74,6% sản lượng vụ 2026, so với 80,4% cùng kỳ năm ngoái.

Tốc độ thu hoạch chậm làm gia tăng lo ngại lượng cà phê đưa ra thị trường chưa đáp ứng kịp nhu cầu, qua đó hỗ trợ giá Arabica tăng mạnh.

Tồn kho Arabica xuống thấp nhất gần 3 năm

Tồn kho cà phê Arabica đạt chuẩn trên sàn ICE giảm còn 231.340 bao vào đầu tuần, mức thấp nhất trong khoảng 2,75 năm. Lượng dự trữ thu hẹp tiếp tục tạo lực đẩy cho giá Arabica.

Ở chiều ngược lại, tồn kho Robusta được ICE chứng nhận tăng lên 4.537 lô vào cuối tuần trước, cao nhất trong 5 tháng. Yếu tố này có thể hạn chế phần nào đà tăng của Robusta trong những phiên tiếp theo.

Thị trường còn chịu tác động từ trận động đất mạnh tại Colombia, quốc gia sản xuất Arabica lớn thứ hai thế giới. Hai vùng trồng cà phê Caldas và Risaralda, đóng góp khoảng một phần tư sản lượng của Colombia, nằm trong khu vực bị ảnh hưởng.

Colombia đã khôi phục một phần hoạt động xuất khẩu cà phê qua cảng Buenaventura. Tuy nhiên, quá trình vận chuyển vẫn diễn ra gián đoạn và với công suất hạn chế, khiến thị trường tiếp tục thận trọng về nguồn cung trong ngắn hạn.