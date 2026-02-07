Thuế - Tài chính Giá cà phê hôm nay 2/7/2026: Robusta và Arabica cùng bật mạnh lên vùng cao nhiều tháng Giá cà phê hôm nay 2/7/2026 tiếp tục tăng mạnh trên hai sàn London và New York, đưa Robusta và Arabica lên vùng giá cao nhất nhiều tháng.

Giá cà phê thế giới hôm nay 2/7/2026 đồng loạt đi lên

Giá cà phê hôm nay 2/7/2026 ghi nhận đà tăng nổi bật sau phiên giao dịch ngày 1/7, khi cả Robusta trên sàn London và Arabica trên sàn New York cùng bứt tốc. Diễn biến này giúp thị trường cà phê quốc tế duy trì sắc xanh mạnh, trong bối cảnh nguồn cung từ Brazil chịu tác động bởi thời tiết và tiến độ thu hoạch chậm hơn thông thường.

Trên sàn London, cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng thêm 113 USD/tấn, tương ứng 2,94% so với phiên trước, lên mức 3.958 USD/tấn. Đây là mức tăng đáng chú ý, nối dài xu hướng phục hồi mạnh của Robusta trong những phiên gần đây.

Không chỉ kỳ hạn gần, Robusta giao tháng 9/2026 cũng tăng mạnh 113 USD/tấn, tương đương 3,09%, chốt ở mức 3.771 USD/tấn. Với hợp đồng giao tháng 11/2026, giá tăng 114 USD/tấn, tương ứng 3,16%, lên 3.726 USD/tấn. Việc cả ba kỳ hạn cùng tăng trên 100 USD/tấn cho thấy lực mua trên sàn London vẫn rất tích cực.

Tại sàn New York, cà phê Arabica còn ghi nhận mức tăng mạnh hơn về tỷ lệ phần trăm. Hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng 13,1 US cent/pound, tương đương 4,21%, lên 424,3 US cent/pound. Đây là mức giá cao, phản ánh sự nhạy cảm của Arabica trước các thông tin liên quan đến nguồn cung Brazil.

Cùng xu hướng đi lên, Arabica giao tháng 9/2026 tăng 13,45 US cent/pound, tương ứng 4,54%, đạt 309,9 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 11/2026 cũng tăng 12,75 US cent/pound, tương đương 4,52%, lên 294,85 US cent/pound. Như vậy, Arabica trên sàn New York đang có phiên tăng rất mạnh ở cả kỳ hạn gần và xa.

Nguồn cung Brazil tiếp tục là tâm điểm

Theo Reuters, giá cà phê thế giới hôm nay tăng mạnh khi hoạt động bán cà phê tại Brazil tạm thời bị gián đoạn do mưa. Arabica đã vọt lên mức cao nhất trong gần 5 tháng, còn Robusta chạm vùng đỉnh 4 tháng, cho thấy yếu tố thời tiết đang tác động rõ đến tâm lý giao dịch.

Dữ liệu từ Trading Economics cũng hỗ trợ đà tăng của thị trường. Tồn kho cà phê Arabica được chứng nhận trên sàn ICE giảm thêm 3.069 bao, xuống còn 377.465 bao, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2024. So với cùng kỳ năm ngoái, tồn kho đã giảm mạnh từ 841.173 bao, tức thấp hơn 463.708 bao sau 12 tháng.

Ngoài tồn kho giảm, thị trường còn lo ngại về tiến độ thu hoạch tại Brazil. Mưa tại các vùng sản xuất chính khiến vụ thu hoạch bị chậm, đồng thời làm gia tăng rủi ro về chất lượng hạt. Theo Safras & Mercado, đến ngày 24/6, vụ thu hoạch cà phê Brazil mới đạt 44%, thấp hơn mức 51% của cùng kỳ năm ngoái và cũng dưới mức trung bình 5 năm là 47%.

Dự báo thời tiết từ Climatempo cho biết thời tiết khô ráo có thể kéo dài trong nửa đầu tháng 7, qua đó hỗ trợ hoạt động thu hoạch và sau thu hoạch. Tuy nhiên, sau giai đoạn mưa nhiều trong tháng 6, thị trường vẫn thận trọng với triển vọng nguồn cung, nhất là khi tồn kho Arabica đang ở vùng thấp.

Với diễn biến hiện tại, giá cà phê hôm nay 2/7/2026 đang được hỗ trợ bởi cả yếu tố kỹ thuật lẫn thông tin cung ứng. Nếu tiến độ thu hoạch tại Brazil chưa cải thiện rõ rệt, thị trường cà phê quốc tế có thể tiếp tục biến động mạnh trong các phiên tới.