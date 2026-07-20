Thuế - Tài chính Giá cà phê hôm nay 20/7/2026: Ba địa phương chạm 98.000 đồng/kg, Brazil lo hụt 20% sản lượng Giá cà phê hôm nay 20/7/2026 tăng 100–300 đồng/kg, lên 97.500–98.000 đồng/kg; Brazil lo sản lượng hụt tới 20%.

Thị trường cà phê Tây Nguyên mở đầu tuần mới bằng một phiên tăng nhẹ. Đắk Lắk, Gia Lai và khu vực Đắk Nông cũ cùng đạt 98.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng đứng ở mức 97.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, robusta London tăng nhẹ trong tuần trước nhưng arabica New York giảm hơn 4%. Lo ngại lớn nhất hiện nay đến từ El Niño, khi thời tiết cực đoan có thể khiến sản lượng cà phê Brazil thấp hơn dự báo từ 15% đến 20%.

Giá cà phê tại ba địa phương cùng chạm 98.000 đồng/kg

Theo cập nhật sáng 20/7, giá cà phê trong nước dao động từ 97.500 đồng/kg đến 98.000 đồng/kg. Cả bốn khu vực khảo sát đều tăng so với phiên trước đó, với mức tăng từ 100 đồng/kg đến 300 đồng/kg.

Tại khu vực Đắk Nông cũ, giá cà phê tăng 100 đồng/kg, lên 98.000 đồng/kg. Đây là mức tăng thấp nhất trong nhóm khảo sát nhưng vẫn giúp khu vực này tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu.

Giá cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng tăng 300 đồng/kg, đạt 98.000 đồng/kg. Hai địa phương này đang có mức thu mua ngang với khu vực Đắk Nông cũ.

Lâm Đồng tăng 300 đồng/kg, lên 97.500 đồng/kg. Dù tiếp tục đứng cuối bảng, giá tại đây chỉ còn thấp hơn nhóm dẫn đầu 500 đồng/kg.

Khu vực Giá ngày 20/7/2026 So với phiên trước Đắk Nông cũ 98.000 đồng/kg +100 đồng/kg Đắk Lắk 98.000 đồng/kg +300 đồng/kg Gia Lai 98.000 đồng/kg +300 đồng/kg Lâm Đồng 97.500 đồng/kg +300 đồng/kg

Tính theo bốn địa phương, giá bình quân đạt khoảng 97.875 đồng/kg, tương đương gần 97.900 đồng/kg. Mức tăng bình quân khoảng 250 đồng/kg.

Phiên tăng mới giúp mặt bằng Tây Nguyên tiến sát ngưỡng 98.000 đồng/kg. Khoảng cách giá giữa các khu vực chỉ còn 500 đồng/kg, cho thấy thị trường nội địa đang vận động khá đồng đều.

Robusta tăng nhẹ, arabica mất hơn 4%

Trên sàn London, robusta khép lại tuần trước với mức tăng nhẹ tại hai kỳ hạn chính. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 25 USD/tấn, tương ứng 0,6%, lên 3.877 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 10 USD/tấn, tương đương 0,3%, đạt 3.829 USD/tấn. Giá hợp đồng tháng 9 cao hơn tháng 11 khoảng 48 USD/tấn, cho thấy nguồn hàng giao gần vẫn được định giá cao hơn.

Diễn biến trên sàn New York trái chiều với London. Arabica giao tháng 9/2026 giảm 14 US cent/pound, tương ứng 4,2%, xuống còn 320,3 US cent/pound.

Hợp đồng tháng 12/2026 giảm 12,2 US cent/pound, tương đương 3,9%, đạt 303,8 US cent/pound. Mức giảm mạnh hơn của arabica cho thấy thị trường vẫn đang điều chỉnh sau giai đoạn biến động lớn trước đó.

Việc robusta duy trì đà tăng nhẹ có thể hỗ trợ tâm lý thu mua tại Việt Nam. Tuy nhiên, mức tăng trên sàn London chưa đủ lớn để khẳng định giá trong nước đã bước vào một nhịp đi lên bền vững.

Brazil cảnh báo nguy cơ hụt tới 20% sản lượng

Theo Reuters, Cơ quan Cung ứng Quốc gia Brazil dự báo sản lượng cà phê năm nay có thể đạt mức kỷ lục 66,7 triệu bao loại 60 kg, gồm arabica và nhóm canephora như robusta, conilon.

Tuy nhiên, Hiệp hội Công nghiệp Cà phê Brazil cảnh báo sản lượng thực tế có thể thấp hơn dự báo từ 15% đến 20%. Nguyên nhân chính là nắng nóng cực đoan và lượng mưa thất thường dưới tác động của El Niño.

Thời tiết bất lợi có thể gây ảnh hưởng lớn trong giai đoạn cây cà phê ra hoa vào nửa cuối năm 2026. Nắng nóng kéo dài kết hợp với mưa phân bố không đều có nguy cơ khiến cây ra hoa không đồng loạt, giảm tỷ lệ đậu quả và làm chất lượng hạt suy yếu.

Tại bang Minas Gerais, lượng mưa trên 50 mm xuất hiện ở một số vùng trồng arabica khoảng 40 ngày trước đã làm chậm tiến độ thu hoạch. Mưa trái mùa cũng khiến nhiều quả cà phê rụng xuống đất, gây khó khăn cho khâu thu hái và làm giảm phẩm cấp hạt.

Tại Espirito Santo, vùng sản xuất canephora lớn nhất Brazil, thời gian giữa các đợt mưa có xu hướng kéo dài hơn. Mỗi trận mưa lại diễn ra ngắn nhưng có cường độ lớn, khiến người trồng lo ngại tình trạng khô hạn và nắng nóng có thể kéo dài đến tháng 1/2027.

Nhiệt độ cao được đánh giá là rủi ro đặc biệt lớn đối với canephora. Khi nhiệt độ vượt 27°C, quá trình trao đổi chất của cây bắt đầu chậm lại; ở khoảng 35°C, hoạt động sinh trưởng có thể gần như ngừng hẳn.

Brazil từng chịu thiệt hại đáng kể do El Niño trong giai đoạn 2023–2024. Sản lượng cà phê năm 2024 giảm từ dự báo ban đầu 58,8 triệu bao xuống còn 54,2 triệu bao.

Rondonia kỳ vọng thu hoạch robusta kỷ lục

Không phải mọi vùng sản xuất tại Brazil đều chịu áp lực giống nhau. Tại miền Bắc, nhiệt độ và lượng mưa từ đầu năm nhìn chung vẫn nằm trong mức trung bình theo mùa.

Bang Rondonia đang kỳ vọng thu hoạch khoảng 3 triệu bao robusta, cao hơn dự báo 2,77 triệu bao của Conab. Nếu đạt được con số này, Rondonia có thể ghi nhận một vụ mùa kỷ lục.

Lợi thế của khu vực là phần lớn diện tích robusta đã được trang bị hệ thống tưới. Một số trang trại còn sử dụng hệ thống làm mát bằng nước, giúp cây giảm bớt tác động từ nắng nóng và khô hạn.

Khả năng thích nghi tốt hơn của robusta tại Rondonia có thể bù đắp một phần thiệt hại tại các vùng khác. Tuy vậy, quy mô nguồn cung bổ sung chưa chắc đủ để loại bỏ hoàn toàn rủi ro thiếu hụt nếu sản lượng arabica và conilon tại những bang trọng điểm giảm mạnh.

Mốc 98.000 đồng/kg tiếp tục được theo dõi

Giá cà phê trong nước đang tiến sát vùng 98.000 đồng/kg sau phiên tăng đầu tuần. Nếu robusta London tiếp tục giữ đà đi lên, mặt bằng thu mua tại Tây Nguyên có thể nhận thêm hỗ trợ trong các phiên tới.

Ngược lại, giá nội địa có thể khó tăng mạnh nếu sàn London quay đầu hoặc lực mua của doanh nghiệp xuất khẩu suy yếu. Mốc 98.000 đồng/kg hiện là vùng quan trọng để theo dõi, đặc biệt tại Đắk Lắk, Gia Lai và khu vực Đắk Nông cũ.

Rủi ro thời tiết tại Brazil vẫn là yếu tố có thể làm thị trường đảo chiều nhanh. Các bản tin về El Niño, tiến độ ra hoa, lượng mưa tại Minas Gerais và sản lượng robusta ở Rondonia sẽ tiếp tục chi phối kỳ vọng nguồn cung trong thời gian tới.