Thuế - Tài chính Giá cà phê hôm nay 7/7/2026: Trong nước đi ngang, thế giới tăng dựng đứng Giá cà phê hôm nay 7/7/2026 ghi nhận thị trường trong nước giữ vùng 92.300 - 93.000 đồng/kg, còn giá cà phê thế giới bật tăng mạnh.

Giá cà phê trong nước hôm nay 7/7/2026

Giá cà phê hôm nay 7/7/2026 tại thị trường trong nước tiếp tục đi ngang sau tuần tăng mạnh. Tại khu vực Tây Nguyên, giá thu mua cà phê nhân xô hiện dao động trong khoảng 92.300 - 93.000 đồng/kg.

Mặt bằng giá hiện tại vẫn thuộc vùng cao nhất trong hơn ba tháng trở lại đây. Sau nhịp tăng đáng kể của tuần trước, thị trường cà phê trong nước đang bước vào trạng thái tích lũy, khi cả bên mua và bên bán đều thận trọng hơn trong các giao dịch mới.

Theo khảo sát, Đắk Nông, nay thuộc Lâm Đồng, tiếp tục là địa phương có giá cà phê cao nhất, đạt 93.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ghi nhận mức 92.800 đồng/kg. Lâm Đồng giữ mức thấp nhất khu vực với 92.300 đồng/kg.

Dù chưa xuất hiện thêm đợt tăng mới, giá cà phê trong nước vẫn duy trì nền cao. Nguồn cung chưa thực sự dồi dào, cộng với tâm lý chờ giá tốt hơn của người bán, đang giúp thị trường nội địa tránh được nhịp giảm sâu.

Giá cà phê thế giới hôm nay 7/7/2026

Trái với diễn biến trầm lắng trong nước, giá cà phê thế giới vừa có phiên tăng rất mạnh trên cả hai sàn giao dịch lớn.

Chốt phiên giao dịch ngày 6/7, giá cà phê robusta hợp đồng kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tăng 4,13%, tương đương 161 USD/tấn, lên 4.064 USD/tấn.

Hợp đồng robusta kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 8,83%, tương đương 328 USD/tấn, đạt 4.044 USD/tấn. Hợp đồng kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 8,92%, tương đương 328 USD/tấn, lên 4.007 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê arabica tăng mạnh hơn. Hợp đồng arabica kỳ hạn tháng 7/2026 tăng tới 15,3%, tương đương 48,3 US cent/pound, đạt 363,95 US cent/pound.

Kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 16,19%, tương đương 48,75 US cent/pound, lên 349,95 US cent/pound. Hợp đồng tháng 12/2026 tăng 17,15%, tương đương 49,1 US cent/pound, đạt 335,4 US cent/pound.

Vì sao giá cà phê thế giới tăng mạnh?

Theo Reuters, giá cà phê thế giới đồng loạt tăng mạnh trong phiên vừa qua. Arabica vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 1, còn robusta chạm đỉnh trong 5 tháng.

Đà tăng được hỗ trợ bởi lực mua mạnh từ các quỹ đầu tư. Nhiều nhà giao dịch cũng buộc phải đóng vị thế bán khống khi thị trường đánh giá lại rủi ro thời tiết trước dự báo hiện tượng siêu El Nino có thể xuất hiện trong thời gian tới.

Trên sàn ICE, hợp đồng tương lai cà phê arabica đã tăng khoảng 16% lên 3,49 USD/pound, sau khi có lúc chạm 3,57 USD/pound. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 1 và là một trong những phiên tăng mạnh nhất trong lịch sử giao dịch của arabica.

Robusta, loại cà phê thường được dùng để sản xuất cà phê hòa tan và đồ uống espresso, cũng tăng 8,8%, lên 4.044 USD/tấn.

Ông Tomas Araujo, nhà môi giới của StoneX tại Mỹ, cho biết thị trường hàng hóa nông sản đang xuất hiện nhiều đồn đoán về thời tiết bất thường. Cà phê, ca cao và đường đều nằm trong nhóm được giới đầu tư theo dõi sát.

Thời tiết và tồn kho tiếp tục chi phối thị trường

Các chuyên gia dự báo một hiện tượng El Nino rất mạnh có thể hình thành trong những tháng tới. Nếu kịch bản này xảy ra, nhiều mặt hàng nông sản nhiệt đới như cà phê, ca cao và đường có thể chịu tác động lớn.

Một số vùng sản xuất robusta tại châu Á có nguy cơ đối mặt với tình trạng nóng và khô hạn. Tại Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, lượng mưa quá lớn lại có thể gây bất lợi cho hoạt động thu hoạch.

Thực tế, mưa tại Brazil gần đây đã làm gián đoạn thu hoạch cà phê niên vụ mới. Theo Barchart, dự báo mưa vào giữa tháng 7 tại nhiều khu vực của Brazil cũng góp phần đẩy giá cà phê đi lên.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, đồng real Brazil tăng lên mức cao nhất trong hai tuần so với USD cũng hỗ trợ giá cà phê. Khi đồng nội tệ mạnh hơn, nông dân Brazil có xu hướng hạn chế bán ra vì giá xuất khẩu quy đổi kém hấp dẫn hơn.

Tồn kho arabica được chứng nhận trên ICE cũng giảm xuống còn 366.756 bao, mức thấp nhất trong khoảng 2,25 năm. Ở chiều ngược lại, tồn kho robusta trên ICE đã phục hồi lên 4.109 lô, cao nhất trong vòng ba tháng.

Dự báo giá cà phê trong thời gian tới

Giá cà phê hôm nay 7/7/2026 trong nước chưa tăng theo nhịp bật mạnh của thị trường thế giới, nhưng vùng giá 92.300 - 93.000 đồng/kg vẫn cho thấy sức nâng đáng kể.

Nếu giá robusta London tiếp tục giữ trên mốc 4.000 USD/tấn, thị trường cà phê nội địa có thể có thêm cơ sở để tăng trong các phiên tới. Tuy nhiên, với biên độ tăng quá mạnh của giá thế giới, khả năng rung lắc ngắn hạn vẫn cần được tính đến.

Trong bối cảnh nguồn cung nội địa không còn quá dồi dào và người bán có tâm lý chờ giá cao hơn, giá cà phê trong nước nhiều khả năng tiếp tục neo ở vùng cao.