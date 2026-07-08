Thuế - Tài chính Giá cà phê hôm nay 8/7/2026 bật tăng gần 4.000 đồng/kg, Tây Nguyên trở lại vùng 97.000 đồng/kg Giá cà phê hôm nay 8/7/2026 đồng loạt tăng mạnh tại các tỉnh Tây Nguyên, đưa mặt bằng thu mua trong nước trở lại vùng 96.200 - 97.000 đồng/kg.

Sau nhiều phiên chịu áp lực điều chỉnh, thị trường cà phê nội địa bất ngờ ghi nhận nhịp đi lên rõ rệt. Mức tăng trong ngày đạt 3.900 - 4.000 đồng/kg so với hôm qua, giúp giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm tiến sát lại vùng cao từng xuất hiện vào cuối tháng 2.

Giá cà phê trong nước hôm nay 8/7/2026

Tại Đắk Nông cũ, nay thuộc Lâm Đồng, giá cà phê tăng 4.000 đồng/kg, lên 97.000 đồng/kg. Đây là mức cao nhất trong nhóm địa phương được khảo sát trong phiên hôm nay.

Gia Lai cũng ghi nhận đà tăng rất mạnh, thêm 4.000 đồng/kg so với phiên trước, đưa giá thu mua lên 96.800 đồng/kg. Mức giá này chỉ thấp hơn Đắk Nông cũ 200 đồng/kg và cho thấy nhu cầu thu mua trong nước đang cải thiện nhanh sau giai đoạn thị trường đi ngang.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay tăng 3.900 đồng/kg, đạt 96.700 đồng/kg. Đây cũng là một trong những địa phương có giá thu mua cao của khu vực Tây Nguyên.

Lâm Đồng tăng 3.900 đồng/kg, lên 96.200 đồng/kg. Dù vẫn là mức thấp nhất trong các địa phương được khảo sát, giá cà phê tại Lâm Đồng đã lấy lại đáng kể phần giảm trước đó.

Như vậy, chỉ trong một phiên giao dịch, giá cà phê nội địa đã tăng gần 4.000 đồng/kg. Mặt bằng mới 96.200 - 97.000 đồng/kg cho thấy thị trường trong nước đang phản ứng nhanh với biến động mạnh từ hai sàn giao dịch quốc tế.

Giá cà phê quay lại vùng cuối tháng 2

Đầu tháng 2, giá cà phê trong nước từng chạm đỉnh 100.000 - 100.900 đồng/kg. Sau đó, thị trường điều chỉnh giảm khoảng 7.000 - 8.000 đồng/kg vào cuối tháng 2 nhưng vẫn neo ở vùng cao 96.000 - 97.000 đồng/kg.

Từ tháng 3 đến tháng 6, áp lực chốt lời cùng thông tin về nguồn cung Brazil khiến giá cà phê bước vào sóng giảm kéo dài. Có thời điểm, giá trong nước lùi về vùng 92.000 - 93.000 đồng/kg, thấp hơn khoảng 4.000 - 5.000 đồng/kg so với cuối tháng 2 và giảm gần 8.000 đồng/kg so với đỉnh đầu tháng 2.

Với nhịp tăng gần 4.000 đồng/kg trong phiên 8/7, giá cà phê hôm nay đã quay lại đúng vùng giá cao của cuối tháng 2. Đây là diễn biến đáng chú ý vì thị trường chỉ cần một phiên tăng mạnh đã xóa gần hết mức giảm tích lũy trong nhiều tuần trước đó.

Giá cà phê thế giới hôm nay

Trên thị trường thế giới, phiên giao dịch ngày 7/7 ghi nhận biến động rất mạnh sau cú tăng bùng nổ trước đó. Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London giảm 4,23%, tương đương 172 USD/tấn, xuống 3.892 USD/tấn.

Hợp đồng robusta giao tháng 9/2026 giảm 4,25%, cũng mất 172 USD/tấn, còn 3.872 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 4,19%, tương ứng 168 USD/tấn, về 3.839 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 8,89%, mất 32,35 US cent/pound, xuống 331,6 US cent/pound. Hợp đồng tháng 9/2026 giảm 9,24%, còn 317,6 US cent/pound. Kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 9,06%, về 305 US cent/pound.

Theo Reuters, giá arabica giảm sâu khi đóng cửa phiên 7/7 sau khi vừa có phiên tăng rất mạnh trước đó. Giới giao dịch cho rằng mức tăng 16% của arabica trong phiên 6/7 bị khuếch đại bởi hoạt động mua bù của các quỹ đầu cơ, đặc biệt sau kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ.

El Nino tiếp tục là biến số lớn với thị trường cà phê

Các mặt hàng nông sản mềm như cà phê, ca cao và đường vẫn được hỗ trợ bởi lo ngại El Nino có thể phát triển thành trạng thái mạnh hoặc rất mạnh. Với cà phê robusta, hiện tượng này thường gây bất lợi do nhiệt độ cao hơn và lượng mưa thấp hơn tại Việt Nam cũng như Indonesia.

Tại Brazil, quốc gia sản xuất arabica lớn nhất thế giới, El Nino có thể gây mưa nhiều, làm gián đoạn hoạt động thu hoạch. Đây là lý do thị trường vẫn rất nhạy với các thông tin thời tiết, dù giá thế giới vừa quay đầu giảm mạnh sau phiên tăng nóng.

Thông tin từ Liên đoàn Những người trồng Cà phê Quốc gia Colombia cho thấy sản lượng cà phê tháng 6 của nước này tăng 43% so với cùng kỳ, đạt 1,3 triệu bao loại 60 kg. Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng đầu năm, sản lượng vẫn giảm 10%, còn 5,575 triệu bao, trong khi xuất khẩu giảm 18%, xuống 5,23 triệu bao.

Với thị trường trong nước, đà tăng mạnh của giá cà phê hôm nay 8/7/2026 cho thấy tâm lý thu mua đã sôi động hơn. Nếu giá thế giới tiếp tục biến động lớn, mặt bằng 96.000 - 97.000 đồng/kg có thể vẫn là vùng giá được theo dõi sát trong các phiên tới.